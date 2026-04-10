La Liga Fas'ta mı? Miami'deki karşılaşmanın iptal edilmesinin ardından Javier Tebas, İspanya'nın en üst düzey lig maçlarını Kazablanka'ya taşımaya yönelik iddialı planlarını açıkladı

La Liga’nın uluslararası stratejisinde bir dönüşe işaret eden bir adımda Tebas, İspanya’nın en üst düzey lig maçlarını Fas’a taşıma olasılığını açıkça gündeme getirdi. Real Madrid ve Barcelona gibi kulüplere büyük bir hayran kitlesi bulunan bu Kuzey Afrika ülkesi, daha önceki yurt dışı tekliflerine kıyasla lojistik açıdan daha avantajlı bir alternatif olarak görülüyor. Tebas, coğrafi yakınlık ve ortak futbol tutkusunun bu ülkeyi ligin genişlemesi için doğal bir seçim haline getirdiğini vurguladı.

MAP'a konuşan Tebas, bu fikrin artık varsayım aşamasını aştığını açıkça belirtti. Lig başkanı, "Evet, Fas'ta İspanyol ligini takip eden taraftar sayısını göz önüne alırsak, özellikle seyahatle ilgili lojistik kısıtlamaların minimum düzeyde olması nedeniyle Fas'ta maç yapmak daha kolay olur diye düşünüyorum" dedi. Hatta belirli bir mekanın adını bile vererek, "Yeni Kazablanka stadyumunda bir maç düzenlemeyi de düşünebiliriz. Neden olmasın?" dedi.