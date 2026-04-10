La Liga Fas'ta mı? Miami'deki karşılaşmanın iptal edilmesinin ardından Javier Tebas, İspanya'nın en üst düzey lig maçlarını Kazablanka'ya taşımaya yönelik iddialı planlarını açıkladı
Casablanca, İspanyol devlerini çağırıyor
La Liga’nın uluslararası stratejisinde bir dönüşe işaret eden bir adımda Tebas, İspanya’nın en üst düzey lig maçlarını Fas’a taşıma olasılığını açıkça gündeme getirdi. Real Madrid ve Barcelona gibi kulüplere büyük bir hayran kitlesi bulunan bu Kuzey Afrika ülkesi, daha önceki yurt dışı tekliflerine kıyasla lojistik açıdan daha avantajlı bir alternatif olarak görülüyor. Tebas, coğrafi yakınlık ve ortak futbol tutkusunun bu ülkeyi ligin genişlemesi için doğal bir seçim haline getirdiğini vurguladı.
MAP'a konuşan Tebas, bu fikrin artık varsayım aşamasını aştığını açıkça belirtti. Lig başkanı, "Evet, Fas'ta İspanyol ligini takip eden taraftar sayısını göz önüne alırsak, özellikle seyahatle ilgili lojistik kısıtlamaların minimum düzeyde olması nedeniyle Fas'ta maç yapmak daha kolay olur diye düşünüyorum" dedi. Hatta belirli bir mekanın adını bile vererek, "Yeni Kazablanka stadyumunda bir maç düzenlemeyi de düşünebiliriz. Neden olmasın?" dedi.
Başarısız Miami projesinin yarattığı sarsıntı
Fas'a yönelme, La Liga'nın Kuzey Amerika'da maçlar oynama yönündeki önceki girişimlerine ilişkin önemli hukuki ve iç tepkilerin ardından geldi. Tebas, Miami'de oynanması planlanan maça karşı oyuncuların protestolarının tamamen yasal olduğuna hükmeden önemli bir mahkeme kararının ardından zor bir dönem geçirdi; bu karar, Tebas'ın bu tür eylemlerin yasadışı grev teşkil ettiği yönündeki iddialarını reddetmişti.
Bu hukuki yenilgi, Villarreal ile Barcelona arasındaki bir maçı Atlantik'in ötesine taşımaya yönelik tartışmalı bir planın ardından geldi; bu plan, oyuncuların ve İspanya Futbol Federasyonu'nun (RFEF) muhalefeti nedeniyle sonunda rafa kaldırıldı. Ulusal Mahkeme, oyuncuların maçların başında yaptıkları 15 saniyelik duraklamanın ifade özgürlüğünün geçerli bir şekilde kullanılması olduğuna hükmettiği için, Tebas genişlemenin daha az sürtüşmeyle ve lojistik açıdan daha kolaylıkla karşılanabileceği yeni bölgeler arıyor gibi görünüyor.
2030 Dünya Kupası öncesinde stratejik ortaklık
Bu görüşmelerin zamanlaması tesadüf değildir; zira İspanya ve Fas, Portekiz ile birlikte 2030 Dünya Kupası’na ev sahipliği yapmaya hazırlanmaktadır. Bu ortak girişim, iki ülke arasındaki sportif ve siyasi bağları güçlendirmiş ve La Liga’nın Krallık’ta fiziksel bir varlık kurması için mükemmel bir zemin oluşturmuştur. Tebas, MENA bölgesinin hayati önem taşıdığına inanıyor ve şöyle diyor: “Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki genişlememiz çok önemlidir. Irak'tan Fas'a kadar tüm bölgede La Liga'ya karşı inanılmaz bir tutku var.
Verilerimize göre, taraftar kitlesi İngiliz Premier Ligi'ninkinden bile daha büyük. Spor alanında, özellikle de futbolda İspanya ile Fas arasında her zaman güçlü bağlar, büyük bir yakınlık ve iyi bir anlayış olmuştur.”
La Liga için yeni bir sayfa mı açılıyor?
Takvime henüz resmi bir maç eklenmemiş olsa da, lig yönetiminin niyeti gayet açık. Fas'ta resmi maçlar düzenlemek, Avrupa futbolu için bir dönüm noktası olacak ve Akdeniz'i İspanya iç ligi için bir engel olmaktan çıkarıp bir köprüye dönüştürecektir. Tebas için ise mesele, kendi ülkesinde yıllarca süren hukuki mücadeleler ve idari aksiliklerin ardından ligin ticari büyümesini sağlamaktır.