Çeviri:
La Liga davası reddedildi! İspanyol savcılar, Barcelona ile Villarreal arasında Miami'de oynanan maç sırasında saha içinde gerçekleştirilen 'yasadışı' protesto iddialarını reddetti
Savcılık, oyuncuların lehine karar verdi
İspanyol basın kuruluşu EL ESPAÑOL'un ulaştığı bir karara göre, Ulusal Mahkeme Savcılığı, ligin oyuncular sendikası aleyhine açtığı davayı resmen reddetti. Futbolcuların, bir maçın ABD'ye taşınması planlarını protesto etmek amacıyla dokuzuncu haftada maç başlangıcında 15 saniye durakladıkları olayların ardından, savcılık bu kısa duraklamanın grev niteliğinde olmadığına karar verdi. Ligin 8,7 milyon avro tazminat talep ettiği bildirildi, ancak mahkeme, olayların "süresinin kısalığı ve profesyonel futbolcuların tipik işgücü hizmetlerinin gerçek anlamda kesintiye uğramaması veya toplu olarak değiştirilmemesi göz önüne alındığında, grev yapma temel hakkının kullanılması niteliğinde olmadığını" belirtti.
Lig başkanının yenilgisi
Bu karar, Konfederasyonlararası Arabuluculuk ve Tahkim Servisi aracılığıyla yapılan ilk arabuluculuk girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından hukuki yollara başvuran Tebas için önemli bir darbe niteliğinde. Tebas, daha önce agresif hukuki yaklaşımını şu sözlerle savunmuştu: "Grevin gerçekleştiği koşullarda, bu tür olaylar meydana geldiğinde, anlaşamazsak arabuluculuk şarttır. Bakalım mahkemelere başvurmanın medeni insanların yapacağı bir şey olduğunu anlayabilecek miyiz."
Ancak sendika, diyalog eksikliği nedeniyle yönetim kadrosunu sert bir şekilde eleştirdi. 20 kulübün kaptanlarının katıldığı bir toplantının ardından erken bir aşamada birleşik bir cephe ortaya çıktı. Kaptanlar, sahaya çıkmak zorunda olan kişilere danışılmadan taşınmanın zorla kabul ettirildiğini savunarak ifade özgürlüklerini başarıyla korudular.
Gerçekleşmeyen Miami rüyası ve yayın sansürü
Başlangıçta Aralık 2025'te oynanması planlanan tartışmalı maç, sonunda iptal edildi. Organizatörler, yoğun hukuki belirsizlik nedeniyle bu ölçekte bir etkinliği gerçekleştirmek için yeterli zaman olmadığını kabul etti. Protestolar sırasında, yayıncılara, oyuncuların hareketsiz durduğu 15 saniyeyi kapatmak için "Barışa Bağlılık" grafiği gösterirken stadyumun geniş çekimlerini kullanmaları talimatı verildi. Bu bariz sansür çabalarına rağmen mesaj kamuoyuna ulaştı. Barcelona tutarlı bir şekilde güçlü bir duruş sergiledi ve kulüp, küresel genişleme uğruna oyuncuların refahının göz ardı edilemeyeceğini gösterdi; bu da kârlı Miami teklifinin çökmesine yol açtı.
Barcelona ve Villarreal için bundan sonra ne olacak?
Barcelona, 29 maçın ardından 73 puanla La Liga'nın zirvesinde yer alıyor ve ikinci sıradaki Real Madrid'e karşı dört puanlık bir avantaj sağlıyor. Kulüp, lig ve Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerinde Atlético Madrid ile oynayacağı üç kritik maça hazırlanırken, zorlu bir Nisan ayı programı bekliyor. Bu arada Villarreal, 58 puanla üçüncü sırada yer alıyor ve Atlético'ya karşı 1 puanlık dar bir üstünlüğünü koruyor. Kulüp, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını kesinleştirmek için Girona ve Athletic Club ile oynayacağı kritik deplasman maçlarına hazırlanıyor.