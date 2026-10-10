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Rayo Vallecano de Madrid v Athletic Club - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Mohamed Saeed
Çeviri:

La Liga'da kaos! Rayo Vallecano taraftarları, protestolar ortasında Athletic Bilbao maçının askıya alınmasına neden oldu

Rayo Vallecano
Athletic Bilbao
Rayo Vallecano - Athletic Bilbao
La Liga

La Liga'da cumartesi günü oynanan bir karşılaşma tam anlamıyla kaosa sahne oldu; Rayo Vallecano ile Athletic Bilbao arasındaki maç, taraftarların sert protestoları sonrası tatil edildi. Kulüp başkanı Raul Martin Presa'ya öfkeli ev sahibi taraftarlar sahaya çok sayıda cisim attı ve bu da maçın devam etmesini imkansız hale getirdi.

  • Estadio de Vallecas'ta protestolar patlak verdi

    Aylardır için için kaynayan gerilim, kulübün yönetimine karşı koordineli bir protesto başlatan ev sahibi taraftarların bulunduğu Madrid'in Vallecas semtinde sonunda kırılma noktasına ulaştı.

    Maç henüz 13. dakikaya gelmişti ki sahaya ilk yabancı madde yağmuru başladı ve bu durum, hakemi oyuncuların güvenliği için oyunu durdurmaya zorladı. Sonrasında, kulüp yetkilileri ve polis, meydan okumaya dönüşen bir stadyumda kontrolü yeniden sağlamak için uğraşırken peş peşe duraksamalar yaşandı.

    Taraftarların öfkesinin başlıca hedefi, kulübün uzun süredir sahibi ve başkanı olan Raul Martin Presa'ydı. Taraftarlar, yatırım eksikliği ve kulübün tesislerinin kötüleşen durumu gerekçesiyle onun yönetiminden giderek daha fazla hayal kırıklığı duyuyor.


  • Rayo Vallecano de Madrid v Athletic Club - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Rayo Stars kızgın taraftarları sakinleştirmeyi başaramadı

    Maç duraklamış halde kalırken, stat anonsçusu 20. dakikada sert bir uyarıda bulundu ve protestoların sürmesi halinde karşılaşmanın askıya alınacağını söyledi. Bu tehditlere rağmen atmosfer gerginliğini korudu ve kulübün en sesli ve en hardcore taraftarları olan "Bukaneros" ultraları, Presa'nın derhal इस्तifa etmesini talep eden yüksek sesli tezahüratlarda kalabalığa öncülük etti.

    Durum o kadar kontrolden çıktı ki, Rayo'nun yıldızları Oscar Valentin ile Isi Palazon'un sakin olunması için tribünlere yaklaşarak çağrıda bulunduğu görüldü, ancak çabaları büyük ölçüde öfkeli kalabalık tarafından görmezden gelindi.

    Aksamanın boyutu büyüktü; sahanın içine çeşitli maddeler atıldı. Taraftarlar, standart yabancı maddelerin ötesinde, oyun alanını kaplamak için kâğıt uçaklar ve küçük toplar kullandı ve böylece topun takımlar arasında güvenli şekilde hareket ettirilmesini imkânsız hale getirdi.


  • Madrid'de huzursuzluk sezonu

    Bu maç, Rayo'nun bu sezon ligde ilk kez kendi sahasında oynaması açısından özellikle büyük önem taşıyordu. Kulüp, Estadio de Vallecas'ın güvenliği ve yapısal sağlamlığı konusunda yerel yönetim yetkilileriyle sert bir anlaşmazlığın içine sürüklendi. Daha önce bölgesel yönetim, stat için verilen lisansı "harap ve güvenli olmadığı iddia edilen durumu" nedeniyle iptal etmiş, bu da takımı iç saha maçlarını yakındaki Leganes semtinde oynamaya zorlamıştı.

    Bu taşınma, Rayo taraftarlarının büyük bölümü tarafından sert bir boykotla karşılandı. Taraftarlar deplasmana gitmeyi reddetti ve kulübün rakip bir bölgeye kaçmak yerine tarihi evindeki sorunları çözmesini talep etti. Cumartesi günkü dönüşün bir yuva dönüşü olması bekleniyordu, ancak kısa sürede kulüp yönetiminin kamuoyu önündeki yargılamasına dönüştü.

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  • Rayo Vallecano de Madrid v Athletic Club - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Rayo taraftarlarının Presa'ya öfkesi kaynama noktasına ulaştı

    Presa'ya yönelik öfke yeni bir olgu değil, ancak son protestoların şiddeti artık geri dönüşü olmayan bir noktaya gelindiğini gösteriyor. Cagliari'ye karşı oynanan sezon öncesi hazırlık maçında stat, özellikle başkanlık locasını hedef alan "Presa, hemen git" yazılı grafitilerle kaplandı. Taraftarlar, sol görüşlü ve topluluk odaklı kulüplerinin ruhunun, taraftarların ve yerel toplumun ihtiyaçlarını görmezden gelen bir yönetim anlayışıyla aşındırıldığını düşünüyor.

    Bölgesel spor bakanı Mariano de Paco, maçın başlama vuruşundan önce sosyal medyada "Rayo, hak ettiği stada kavuşacak. İnancınızı koruyun" diyerek ortamı yumuşatmaya çalışmıştı. Ancak stadın yeniden açılmasını şikâyetlerini ulusal ölçekte dile getirmek için kusursuz bir zemin olarak gören sadık Rayo taraftarları arasında bu inanç çoktan buharlaşmış gibi görünüyor.

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