La Liga'da kaos! Rayo Vallecano taraftarları, protestolar ortasında Athletic Bilbao maçının askıya alınmasına neden oldu

Aylardır için için kaynayan gerilim, kulübün yönetimine karşı koordineli bir protesto başlatan ev sahibi taraftarların bulunduğu Madrid'in Vallecas semtinde sonunda kırılma noktasına ulaştı.

Maç henüz 13. dakikaya gelmişti ki sahaya ilk yabancı madde yağmuru başladı ve bu durum, hakemi oyuncuların güvenliği için oyunu durdurmaya zorladı. Sonrasında, kulüp yetkilileri ve polis, meydan okumaya dönüşen bir stadyumda kontrolü yeniden sağlamak için uğraşırken peş peşe duraksamalar yaşandı.

Taraftarların öfkesinin başlıca hedefi, kulübün uzun süredir sahibi ve başkanı olan Raul Martin Presa'ydı. Taraftarlar, yatırım eksikliği ve kulübün tesislerinin kötüleşen durumu gerekçesiyle onun yönetiminden giderek daha fazla hayal kırıklığı duyuyor.



