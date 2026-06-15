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La Liga'da forma giyen forvet, sekiz yılı aşkın hapis cezasına çarptırılmasının ardından tecavüz suçlamasına itiraz edeceğini açıkladı
Mir, ağır cezaya rağmen masum olduğunu savunuyor
Mir, bir genç kadına cinsel saldırıda bulunmak ve yaralamak suçlarından sekiz buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı. Valensiya Bölge Mahkemesi tarafından verilen bu karar, Ağustos 2024’te oyuncunun evinde meydana gelen bir olaydan kaynaklanıyor. Cezanın ağırlığına rağmen forvet, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada karara katılmadığını vurguladı.
Instagram'da sessizliğini bozan forvet, "karara katılmadığını" belirtti ve avukat ekibinin önümüzdeki günlerde temyiz başvurusunda bulunacağını duyurdu. Mahkemenin kararına rağmen, eski Wolves ve Valencia oyuncusu direnmeye devam ediyor ve "Hala adalete güveniyorum" yazıyor.
- Getty Images Sport
2024 olayının görsel detayları
Mahkeme, 31 Ağustos ile 1 Eylül 2024 tarihleri arasındaki gece Mir ve bir arkadaşının Valensiya'daki bir gece kulübünde iki kadınla buluştuktan sonra Betera'daki Mir'in villasına döndüklerinin kanıtlandığını tespit etti. Yargı kararına göre Mir, kadınlardan birine yüzme havuzunda ve banyoda cinsel tacizde bulundu. Mağdur, ağlarken nefes almakta zorlandığını ve oyuncuya durması için yalvardığını, ancak onun bunu yapmadığını belirterek, yürek burkan bir ifade verdi.
Mahkeme, kurbanların tutarlı ve kesin ifadelerine büyük ölçüde dayanarak, Mir aleyhindeki delilleri "kusursuz" olarak nitelendirdi. Hapis cezasının yanı sıra, Mir'e kurbana 64.000 avro tazminat ödemesi emredildi. Ayrıca, 10 yıl boyunca kurbanla iletişim kurması veya kurban ya da ailesinin 500 metre yakınına yaklaşması yasaklandı. Hapishaneden tahliye edildikten sonra, yedi yıl boyunca denetimli serbestlik altında kalması gerekecek.
Kulüpler mahkeme kararına tepki gösterdi
Yasal sonuçlar hem Sevilla’yı hem de Elche’yi zor bir duruma soktu. Dava sürerken Mir geçen sezon Elche’de kiralık olarak forma giyiyordu ve kulüp, hukuki belgeleri tam olarak inceleyene kadar bu durumdan bir an önce uzaklaşmak istedi. Kulüp, kararı medyadan öğrendiklerini ancak titizlikle inceledikten sonra resmi bir değerlendirme yapmayacaklarını belirtti.
Dava Yargıtay'a taşınırken, 29 yaşındaki oyuncunun profesyonel geleceği tamamen belirsizliğini koruyor. Forvet, duruşma sırasında kendini savunmuş ve "her şeyin rıza ile gerçekleştiğini" ve o gecenin "öylece akıp gittiğini" iddia etmişti. Ancak yargıç, olayın hemen ardından Guardia Civil'e verilen ifadelerle desteklenen mağdurun ifadesini esas alarak bu iddiaları reddetti.
- Getty Images Sport
Hukuki mücadele Yargıtay'a taşınıyor
Mir’in avukat ekibi, uzun süreli hapis cezasının bozulması için artık Yargıtay’a yapılacak temyize umut bağlıyor. Aynı geceyle ilgili cinsel saldırı ve ahlaka aykırı suçlardan ikinci bir sanık olan Pablo Jara da iki yıl hapis cezasına çarptırıldı. Jara’nın mağdurunun, saldırının ardından villadan dışarı itilip yarı çıplak halde sokağa bırakıldığı bildirildi.