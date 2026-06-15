La Liga'da forma giyen forvet, sekiz yılı aşkın hapis cezasına çarptırılmasının ardından tecavüz suçlamasına itiraz edeceğini açıkladı

Mir, bir genç kadına cinsel saldırıda bulunmak ve yaralamak suçlarından sekiz buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı. Valensiya Bölge Mahkemesi tarafından verilen bu karar, Ağustos 2024’te oyuncunun evinde meydana gelen bir olaydan kaynaklanıyor. Cezanın ağırlığına rağmen forvet, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada karara katılmadığını vurguladı.

Instagram'da sessizliğini bozan forvet, "karara katılmadığını" belirtti ve avukat ekibinin önümüzdeki günlerde temyiz başvurusunda bulunacağını duyurdu. Mahkemenin kararına rağmen, eski Wolves ve Valencia oyuncusu direnmeye devam ediyor ve "Hala adalete güveniyorum" yazıyor.