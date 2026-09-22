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La Liga Başkanı Javier Tebas, tartışmalı Madrid derbisinin ardından Real Madrid'in hakemler üzerindeki "zalimce" baskısını eleştirdi
Tebas, Real Madrid'in yöntemlerini eleştirdi
Atletico ile Real arasında kısa süre önce oynanan Madrid derbisinin ardından yaşanan gerilim dağılmış değil; Tebas da şimdi tartışmanın içine girdi. Hakem Ortiz Arias'ın birçok tartışmalı karar verdiği maç, Real Madrid cephesi ve teknik direktörleri Jose Mourinho'dan ciddi şikayetler gelmesine yol açtı. Tebas, hakem yönetiminden memnun olunmamasını anladığını ancak kulübün başlattığı kamuoyu kampanyasını onaylayamayacağını açıkça belirtti.
Tırmanan söylemi onaylamadığını dile getiren Tebas, “Şikayetleri anlıyorum ama bunun dile getiriliş biçimini anlamıyorum” dedi. Sonuçtan yalnızca hakemlerin sorumlu olduğu fikrini reddeden Tebas, maçın sonucuna ilişkin değerlendirmesinde, “Real Madrid o pozisyonlar yüzünden kaybetmedi” ifadelerini kullandı.
- Getty Images Sport
Real Madrid TV ile söz düellosu
Gerilim sahanın ötesine geçip dijital alana da taşındı. Atletico, sosyal medyada “Hakem tacizine şimdi son verin.” ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yaptı. Bu kamuya açık açıklama hakkında kendisine soru yöneltildiğinde Tebas, ilgili paylaşımı henüz görmediğini söyledi ancak bunu, La Liga’nın Real’in resmi televizyon kanalıyla sürdürdüğü hukuki ve etik mücadeledeki tutumunu yinelemek için bir fırsat olarak kullandı. Lig daha önce, maçlardan önce ve sonra hakemleri mercek altına alan yayın bölümleri nedeniyle kulübü şikayet etmişti; Tebas ise bu uygulamanın rekabetin bütünlüğü açısından giderek daha sorunlu hale geldiğini düşünüyor.
“Tweet’i görmedim. Real Madrid Television’ın tutumunu bir süre önce kınadık ve dünden sonra etik çizgide devam etmeliyiz. Bu, hakeme baskı yapmak için adaletsiz ve acımasız bir yol” dedi.
Maç sonu tartışmalarının merkezindeki ismin hakem olduğu hatırlatıldığında Tebas, bireysel eleştirilerden uzak durmayı tercih etti ve yalnızca şu ifadeleri kullandı: “Yorumları yapanlar başroldeki isimler, bu yüzden ben görüş bildirmeyeceğim.”
Derbinin belirli kırılma anlarının analizi
Maçta, VAR müdahalesi gerektiren ya da sahada anında tartışma yaratan birkaç pozisyon yaşandı. En dikkat çeken anlardan biri Huijsen'in oyundan atılmasıydı; Tebas, bu kararın oyun kuralları açısından tamamen doğru olduğunu düşündü. Bu pozisyon etrafındaki itirazlara pek sempati göstermeyen Tebas, “Kesinlikle kırmızı kart olan bir kırmızı kart, Huijsen'inki” dedi.
Ancak Tebas, konuk ekibin mücadele sırasında dile getirdiği diğer iddialar konusunda aynı derecede ikna olmuş değildi. Cuti Romero ile Jude Bellingham arasındaki müdahale de öne çıkan bir diğer tartışma konusu oldu; Madridli oyuncular ve teknik ekip, Arjantinli savunmacıya kırmızı kart gösterilmesini istedi. Tebas ise bu değerlendirmeye katılmadı ve hem canlı aksiyona hem de tekrar görüntülerine ilişkin görüşünü açıkladı. “Diğeri kırmızı kart değildi. Önce topla temas ettiğini görebiliyordunuz” ifadelerini kullandı.
- Getty Images Sport
Kang-in Lee ve Valverde olayı
Yoğun şekilde mercek altına alınan bir diğer an ise Kang-in Lee'nin Federico Valverde'ye yaptığı sert müdahaleydi. Güney Koreli milli oyuncu, Uruguaylı orta saha oyuncusunun ayak bileğine kramponuyla temas etmiş gibi göründü, ancak Ortiz Arias kartına başvurmadı ve VAR ekibi de saha kenarında inceleme tavsiyesinde bulunmadı.
Müdahalenin hızı ve karmaşıklığı üzerine değerlendirmede bulunan Tebas, daha ağır bir cezanın da savunulabilir olduğunu kabul etti. "Kırmızı verilebilirdi, kırmızı gibi görünebilirdi ve verirseniz de bir şey olmaz. Vermezseniz de pozisyon o kadar hızlı gelişti ki ne olduğunu anlıyorum, hepsi bu," diye açıkladı.
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