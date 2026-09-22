Gerilim sahanın ötesine geçip dijital alana da taşındı. Atletico, sosyal medyada “Hakem tacizine şimdi son verin.” ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yaptı. Bu kamuya açık açıklama hakkında kendisine soru yöneltildiğinde Tebas, ilgili paylaşımı henüz görmediğini söyledi ancak bunu, La Liga’nın Real’in resmi televizyon kanalıyla sürdürdüğü hukuki ve etik mücadeledeki tutumunu yinelemek için bir fırsat olarak kullandı. Lig daha önce, maçlardan önce ve sonra hakemleri mercek altına alan yayın bölümleri nedeniyle kulübü şikayet etmişti; Tebas ise bu uygulamanın rekabetin bütünlüğü açısından giderek daha sorunlu hale geldiğini düşünüyor.

“Tweet’i görmedim. Real Madrid Television’ın tutumunu bir süre önce kınadık ve dünden sonra etik çizgide devam etmeliyiz. Bu, hakeme baskı yapmak için adaletsiz ve acımasız bir yol” dedi.

Maç sonu tartışmalarının merkezindeki ismin hakem olduğu hatırlatıldığında Tebas, bireysel eleştirilerden uzak durmayı tercih etti ve yalnızca şu ifadeleri kullandı: “Yorumları yapanlar başroldeki isimler, bu yüzden ben görüş bildirmeyeceğim.”