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La Liga, Barcelona ile Real Madrid arasındaki El Clasico'da 40'a kadar kamera kullanacak; Ballon d'Or favorileri Lamine Yamal ve Kylian Mbappe özel olarak takip edilecek
Yayıncı kuruluşlar devasa bir televizyon yayın altyapısı hazırlıyor
Mundo Deportivo'nun haberine göre lig yönetimi, pazar günü stadyumun çeşitli noktalarına 40'a kadar kamera yerleştirecek ve Ballon d'Or'un en güçlü iki adayını takip etmek üzere özel kamera ekipleri görevlendirecek. Bu sayı, Real Madrid'in geçen pazar Santiago Bernabeu'da Sevilla ile oynadığı iç saha maçında kullanılan 26 kameraya kıyasla önemli bir artış anlamına geliyor. Ortak yayın sinyali, İspanya'daki iki yayıncı kuruluşun yanı sıra dünya genelindeki uluslararası yayın hakkı sahiplerine de sunulacak.
- NurPhoto
Üst düzey sınıflandırma saha kenarı yayınlarını geliştiriyor
İspanya’nın en üst düzey futbol liginin yayın protokollerine göre, Barcelona’nın veya ezeli rakibi Real Madrid’in evinde ya da deplasmanda oynadığı standart maçlar A tipi olarak sınıflandırılıyor. Bu maçlarda genellikle saha çevresine yerleştirilmiş en az 22 kamera gerekiyor. Ancak Madrid derbisi ve El Clasico gibi önemli karşılaşmalar, her açıdan görüntü almak üzere 35 ila 40 kameranın kullanıldığı üst düzey A+ kategorisine alınıyor. Bu kapsamlı kamera planı, saha kenarında eksiksiz görüş sağlanması için doğrudan Hakem Teknik Komitesi (CTA) ve VAR görevlileriyle de paylaşılıyor.
Özel objektifler hücum yıldızlarını takip ediyor
Standart yayın ekipmanlarının yanı sıra 4K yapımda, normal yayınlarda nadiren görülen saha içindeki ince ayrıntıları yakalamak için tasarlanmış süper ağır çekim kameralar ve özel sinema lensleri kullanılacak. Yayının öne çıkan unsurlarından biri, ayrı takip kameralarının 90 dakika boyunca Yamal ve Mbappe'nin her hareketini izlemesi olacak. Bitiş düdüğünden 24 saatten kısa süre sonra dünyanın en iyi oyuncusunu taçlandıracak resmî Ballon d'Or töreninin düzenlenecek olması, bu hafta sonu iki oyuncuya ayrı ayrı odaklanılmasına ilgiyi daha da artırıyor.
- AFP
Şampiyonluk yarışı pazar günkü hesaplaşmayı kızıştırıyor
Pazar akşamı oynanacak karşılaşma, Hansi Flick'in lider durumdaki ev sahibi ekibini ezeli rakibiyle karşı karşıya getirecek. Ev sahibi ekip, sezona üst üste dokuz galibiyetle tarihi bir başlangıç yaparak mümkün olan 27 puanın tamamını topladı. Jose Mourinho'nun üçüncü sıradaki ekibi ise Sevilla karşısında aldığı son 4-1'lik galibiyetin ardından 21 puanla, liderin altı puan gerisinde Katalonya'ya geliyor. İki dev ekip de dünyanın gözü önünde, ligin zirvesindeki şampiyonluk yarışının bu erken aşamasında güçlü bir mesaj vermek isteyecek.
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