İspanya’nın en üst düzey futbol liginin yayın protokollerine göre, Barcelona’nın veya ezeli rakibi Real Madrid’in evinde ya da deplasmanda oynadığı standart maçlar A tipi olarak sınıflandırılıyor. Bu maçlarda genellikle saha çevresine yerleştirilmiş en az 22 kamera gerekiyor. Ancak Madrid derbisi ve El Clasico gibi önemli karşılaşmalar, her açıdan görüntü almak üzere 35 ila 40 kameranın kullanıldığı üst düzey A+ kategorisine alınıyor. Bu kapsamlı kamera planı, saha kenarında eksiksiz görüş sağlanması için doğrudan Hakem Teknik Komitesi (CTA) ve VAR görevlileriyle de paylaşılıyor.