Geride kalan LaLiga hafta sonunda Atletico Madrid, Athletic Bilbao deplasmanında ağır bir yenilgi aldı ve Real Madrid, her geçen gün daha da etkileyici bir görüntü çizen Real Betis'e mağlup olarak şampiyonluk yarışında puan kaybetti. Barcelona için ise değişen bir şey yoktu; Katalan ekibi çaresiz görünen Valencia'yı farklı geçti.
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La Liga 4. hafta özeti: En büyük kaybedenler Madrid takımları oldu
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Real Betis 1-0 Real Madrid
Real Betis, Villamarín'de Real Madrid'i 1-0 yenerek sezona yaptığı mükemmel başlangıcı sürdürdü. Betis ile Madrid, dört maçın ardından dokuzar puanda eşitlendi ve bu sonuç, sezonun erken bölümünde şampiyonluk yarışında inisiyatifi bir ölçüde Barcelona'ya verdi. Real Madrid'de Kylian Mbappe uzatma dakikalarında bir penaltı kaçırırken, takım Jude Bellingham'ın fiziksel durumu konusunda da endişe yaşıyor.
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Athletic Bilbao 3-0 Atletico Madrid
Atletico, hafta sonunda Athletic Bilbao karşısında 3-0'lık ağır bir yenilgi aldı; goller Nico Williams, Robert Navarro ve Oihan Sancet'ten geldi. Madrid ekibi, hücum hattında sorunlar yaşamayı sürdürüyor. Arjantinli forvet Julian Álvarez, Barcelona'ya gitmek istediği transferin gerçekleşmemesinin ardından kulüpten ayrılmak istiyor; Alexander Sorloth ise sakatlığı nedeniyle yok. Teknik direktör Diego Simeone için sonuçlar istikrarsız bir seyir izledi; Bilbao yenilgisi, Sevilla karşısındaki 3-1'lik galibiyetin ve Villarreal ile 2-2 berabere kalınan maçın ardından geldi. Alvarez, Bilbao karşısında yedek kulübesinden oyuna dahil oldu; tıpkı vatandaşı ve yaz transferi Cristian Romero gibi.
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Rayo Vallecano 3-2 Racing Santander
Vallecano, beş gollü nefes kesen maçta galip geldi; iki kez geriye düşmesine rağmen geri dönmeyi başardı ve maçın son bölümünü 10 kişi oynamasına karşın kazandı. Ev sahibi ekipte Sergio Camello, iki gol ve bir asistle yıldızlaştı ve takımını sezonun ilk galibiyetine taşıdı.
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Villarreal 2-3 Deportivo La Coruna
Bir başka beş gollü nefes kesen maçta, lige yeni yükselen Depor, Villarreal deplasmanında çok değerli üç puanın sahibi oldu. Tecrübeli golcü Pierre-Emerick Aubameyang, 88. dakikada konuk ekibe galibiyeti getiren golü attı. Depor, böylece LaLiga'da dört maç sonunda sekiz puanla yenilgisiz kaldı. Şimdiye kadar üst lige mükemmel bir dönüş yaptılar.
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Valencia 0-5 Barcelona
Valencia'nın sezona yaptığı berbat başlangıç, sahasında son şampiyon Barcelona'ya 5-0 yenilmesiyle sürdü. Los Che, dört maç sonunda yalnızca tek puanla ligin dibine demir attı. Konuk ekipte Lamine Yamal iki golle yıldızlaşırken, Dani Olmo da iki asist yaptı. Barcelona böylece dörtte dört yaptı.
- Getty Images Sport
Deportivo Alaves 5-2 Osasuna
Arjantinli forvet Lucas Boye, yine gollü geçen bir LaLiga maçında yaptığı hat-trick’in ardından maç topunu evine götürdü. Alaves, dört maçın ardından 10 puana ulaştı ve namağlup kaldı; bunu sadece Barcelona ve Deportivo La Coruña da söyleyebiliyor. Diğer maçlarda Malaga ile Levante golsüz berabere kalırken, Espanyol da Sevilla’yı 1-1’lik beraberlikte tuttu.
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