Arjantinli forvet Lucas Boye, yine gollü geçen bir LaLiga maçında yaptığı hat-trick’in ardından maç topunu evine götürdü. Alaves, dört maçın ardından 10 puana ulaştı ve namağlup kaldı; bunu sadece Barcelona ve Deportivo La Coruña da söyleyebiliyor. Diğer maçlarda Malaga ile Levante golsüz berabere kalırken, Espanyol da Sevilla’yı 1-1’lik beraberlikte tuttu.