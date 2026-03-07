LA Galaxy'nin rakipleri büyük vize sorunuyla karşı karşıya: 10 oyuncu Şampiyonlar Kupası maçı için ABD'ye giriş izni alamayacak

Vize krizi Karayipler'in ötesine uzanıyor. İran ve Senegal gibi ülkeler daha önce uluslararası maçlar için benzer engellerle karşılaşmıştı. LA Galaxy için odak noktası sahada kalmaya devam ediyor, ancak bilinmeyen, genç oyunculardan oluşan bir rakibe karşı hazırlık yapmak benzersiz zorluklar yaratıyor. Son dakikada bir U dönüşü olmazsa, bölgenin prestijli maçlarından biri, bir rakibin bir eli bağlı olarak mücadele etmesine neden olan siyasi bir çıkmazın gölgesinde kalacak.