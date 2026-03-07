Getty Images Sport
Çeviri:
LA Galaxy'nin rakipleri büyük vize sorunuyla karşı karşıya: 10 oyuncu Şampiyonlar Kupası maçı için ABD'ye giriş izni alamayacak
Mount Pleasant, rekabetçi bir kadro oluşturmak için mücadele ediyor.
Raporlara göre, 10 kadar oyuncunun vizesi reddedildi. Bu durum, seyahat kısıtlamaları ve bunların ABD'de düzenlenen büyük spor etkinlikleri üzerindeki etkisi konusunda yoğun tartışmalara yol açarken, CONCACAF kulüp ile birlikte bu Pazar günü Los Angeles'a yapılacak planlanan seyahat öncesinde karara itiraz etmek için çalışıyor. İdari engel, geçen yılın CONCACAF Karayipler Kupası şampiyonu takımının Dignity Health Sports Park'ta oynanacak ilk maç için rekabetçi bir kadro oluşturmakta zorlanmasına neden oldu.
Mount Pleasant gençlere güvenmek zorunda kaldı
Jamaika tarafı için spor açısından sonuçları ağır olacak ve kulüp, geçici bir takım sahaya çıkarmak zorunda kalabilecekleri konusunda uyarıda bulundu. Los Angeles Times'ın haberine göre, spor direktörü Paul Christie hayal kırıklığını şu sözlerle dile getirdi: "Sadece maça çıkmak istemiyoruz, rekabet edebilmek istiyoruz, ancak en iyi halimizle sahaya çıkma fırsatı verilmiyor." Temyiz başvurusu başarısız olursa, kulüp Dignity Health Sports Park'ta oynanacak ilk maçın kadrosunu tamamlamak için gençlik akademisinden yedi veya sekiz oyuncuyla boşluğu doldurmak zorunda kalacak.
Gelecekteki turnuva vizeleriyle ilgili endişeler
Bu durum, yaklaşan Dünya Kupası da dahil olmak üzere diğer büyük turnuvalar için tehlike sinyalleri verdi. Cato Enstitüsü'nün göçmenlik araştırmaları direktörü David J. Bier, "Bu karar, Dünya Kupası için vize verilmesi konusunda yönetimin kendi anlaşmasına ve açıklamalarına uyma istekliliği konusunda ciddi endişeler uyandırıyor. Başkanın açıklaması, 'büyük spor etkinlikleri' için sporcuları ve gerekli destek personelini açıkça muaf tutuyor. Ancak görünüşe göre, bu istisna her durumda uygulanmıyor."
Daha geniş futbol dünyası üzerindeki etkisi
Vize krizi Karayipler'in ötesine uzanıyor. İran ve Senegal gibi ülkeler daha önce uluslararası maçlar için benzer engellerle karşılaşmıştı. LA Galaxy için odak noktası sahada kalmaya devam ediyor, ancak bilinmeyen, genç oyunculardan oluşan bir rakibe karşı hazırlık yapmak benzersiz zorluklar yaratıyor. Son dakikada bir U dönüşü olmazsa, bölgenin prestijli maçlarından biri, bir rakibin bir eli bağlı olarak mücadele etmesine neden olan siyasi bir çıkmazın gölgesinde kalacak.
