"La Fabrica"nın hazineleri Real Madrid'i milyonların tahtına oturtuyor

Real Madrid, "La Fabrica" akademisinin devasa mali gelirlerin önemli bir kaynağı haline gelmesinin ardından rekorlar kırmaya devam ediyor.

Real Madrid, 2017 yazında akademi oyuncularının satışından elde ettiği rakam olan 102 milyon euroyu aşarak kendi rekorunu birkaç hafta önce zaten kırmıştı.

Ancak dün, yeni bir transferin tamamlandığına tanık olundu: Gonzalo Garcia'nın Fulham'a satışı ve yine İngiliz takımına gidecek olan Cesar Palacios'a ilişkin bir başka transferde de büyük bir ilerleme kaydedildi.

"As" gazetesi, Garcia ve Palacios'un satışının, Real Madrid'in akademi oyuncularının satışından elde ettiği toplam geliri 200 milyon sınırına yaklaştırdığını, yani bir önceki en iyi hasılatın neredeyse iki katına çıkardığını ve henüz sonuçlanmamış daha fazla hamlenin de devam ettiğini belirtti.

Gonzalo, Real Madrid'in bu yaz gerçekleştirdiği en büyük ikinci satış transferi oldu ve "As" gazetesinin daha önce açıkladığı gibi, Valdebebas yetkilileri oyuncu karşılığında yaklaşık 60 milyon euro talep ediyordu; müzakereler de resmi imza beklenirken bu rakam üzerinden yürütüldü.