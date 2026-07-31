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"La Fabrica"nın hazineleri Real Madrid'i milyonların tahtına oturtuyor

FEATURES
La Liga
Real Madrid
G. Garcia
C. Palacios
J. Ortega
F. Gonzalez
İspanya

Real Madrid, "La Fabrica" akademisinin devasa mali gelirlerin önemli bir kaynağı haline gelmesinin ardından rekorlar kırmaya devam ediyor.

Real Madrid, 2017 yazında akademi oyuncularının satışından elde ettiği rakam olan 102 milyon euroyu aşarak kendi rekorunu birkaç hafta önce zaten kırmıştı.

Ancak dün, yeni bir transferin tamamlandığına tanık olundu: Gonzalo Garcia'nın Fulham'a satışı ve yine İngiliz takımına gidecek olan Cesar Palacios'a ilişkin bir başka transferde de büyük bir ilerleme kaydedildi.

"As" gazetesi, Garcia ve Palacios'un satışının, Real Madrid'in akademi oyuncularının satışından elde ettiği toplam geliri 200 milyon sınırına yaklaştırdığını, yani bir önceki en iyi hasılatın neredeyse iki katına çıkardığını ve henüz sonuçlanmamış daha fazla hamlenin de devam ettiğini belirtti.

Gonzalo, Real Madrid'in bu yaz gerçekleştirdiği en büyük ikinci satış transferi oldu ve "As" gazetesinin daha önce açıkladığı gibi, Valdebebas yetkilileri oyuncu karşılığında yaklaşık 60 milyon euro talep ediyordu; müzakereler de resmi imza beklenirken bu rakam üzerinden yürütüldü.

  • Real Madrid Training SessionGetty Images Sport

    García transferi: Real Madrid için ekonomik açıdan mükemmel bir fırsat

    Garcia'nın transferinin bedeli, İngiliz kulübünün oyuncunun sportif haklarının %70'ini elde etmesi karşılığında, 40 milyon avronun yanı sıra bonuslar olarak 2 milyon avro daha olacak.

    Hem oyuncu hem de Kraliyet kulübü için net olan bir konu vardı: Bu transfer iki taraf arasındaki ilişkiyi koparmayacaktı. Gonzalo ayrılacak, ancak bir gün geri dönme ihtimalini gözünün önünde tutuyor.

    Real Madrid, transferi ekonomik açıdan mükemmel bir fırsat ve yeteneğinin gelişmesi için bir imkan olarak görüyor, ancak gelecekte de gözünü ondan ayırmayacak. İşte bu nedenle kulüp, gelecekteki herhangi bir hamlede öncelik hakkını elinde tutacak; ayrıca oyuncunun haklarının %30'unu elinde bulundurması, ileride üçüncü bir kulübe transfer olması halinde kendisine ek gelir sağlayabilir.

    Cesar Palacios'a gelince, transferi Gonzalo'nunki kadar ileri bir aşamada olmasa da, büyük bir sürpriz yaşanmadığı takdirde o da Fulham'ın yolunda. Tüm taraflar transferin gerçekleşeceğine inanıyor, ancak kendi temposunda ilerleyecek.

    Palacios'un transfer bedeli, takım arkadaşının rakamlarına ulaşmayacak; bonuslara bağlı olarak 8 ila 10 milyon avro arasında değişecek. Ayrıca Real Madrid, gelecekte bir öncelik hakkına sahip olmasının yanı sıra oyuncunun haklarının bir bölümünü de elinde tutacak.

    Gonzalo'nun transfer bedelini, kulübün bu yaz gerçekleştirdiği diğer sekiz transfere; yani Nico Paz, Victor Munoz, Mario Gila, Alvaro Rodriguez, Alex Jimenez, Fran Garcia, Mario Martin ve en sonuncusu Valdenegro'ya eklersek, toplam gelir 175,5 milyon avroya ulaşıyor.

    Palacios'un transferinin tamamlanmasıyla bu rakam 185,5 milyon avroya çıkabilir, ancak iş bununla da sınırlı kalmıyor.

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    Real Madrid ve akademi oyuncularının satışından elde edilen 200 milyonluk sınır

    Kulübe önemli bir mali gelir sağlayacak sıradaki oyuncu, A takımla henüz hiç maça çıkmamış olan ancak Avrupa'nın birinci lig kulüplerinden birine transfer olmaya hazırlanan Jacobo Ortega. 

    "AS" gazetesinin aktardığına göre oyuncu, haklarının %50'si karşılığında 8 milyon euro bedelle Strasbourg'a transfer olmaya oldukça yaklaştı.

    Jacobo Ortega'nın transferi, toplam gelirleri 193,5 milyon euroya çıkaracak.

    Aynı zamanda Real Madrid, takımın üçüncü kalecisi ve İspanya 21 Yaş Altı Milli Takımı'nın uluslararası kalecisi Fran González'i Sevilla'ya satmak için görüşüyor.

    İki kulüp arasındaki görüşmeler, mali değer ve sportif şartlar konusundaki anlaşmazlık nedeniyle bir miktar yavaşladı; ancak hakim olan izlenim, transferin sonunda gerçekleşeceği yönünde.

    Bu transferlerin Real Madrid'i, akademi oyuncularının satışlarından elde edilen 200 milyon euro sınırını aşmaya yaklaştıracağına şüphe yok.

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