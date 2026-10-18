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Real Betis Balompie v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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La Cartuja yaratıcılığının önünü açıyor: Ez Zalzuli olağanüstü versiyonuna doğru

Real Betis - Barcelona
Real Betis
Barcelona
La Liga
A. Ezzalzouli
İspanya
Fas

Atlas Aslanı, Endülüs ekibinde gol krallığı yarışını kızıştırdı

2026 Dünya Kupası'na katılımı öncesinde kendisini uzaklaştıran sakatlık hayaletinin ardından Abdessamad Ezzalzouli, Real Betis'in hücumunda temel bir dayanak olduğunu kanıtlamak üzere geri döndü.

Faslı kanat oyuncusu, Barcelona karşısındaki tartışmalı mücadelede bu sezonun dördüncü golünü kaydetmekle yetinmedi; şüphe duvarını da yıkarak takımın gol krallığı listesinin tek başına zirvesine yerleşti ve geçen sezon Avrupa'yı büyüleyen olağanüstü versiyonunun dönüşüyle tam olarak iyileştiğini teyit etti.

  • Duygusal bir dönüş: Ez Zalzuli olağanüstü formunu yeniden buluyor

    Endülüs kulüplerinin haberlerinde uzmanlaşmış Estadio Deportivo sitesindeki raporunda İspanyol gazeteci Aitor Torvisco, Faslı kanat oyuncusunun "La Cartuja" stadyumunda 66.924 seyirciyi aşan bir kalabalık önünde, geçen sezonu tamamladığı o istisnai formunu geri kazandığını belirtti.

    Dizindeki burkulma sakatlığı olmasaydı Faslı yıldız Dünya Kupası'nda forma giyecekti, ancak o anlardan mahrum kaldı ve 2026-2027 sezonuna kademeli olarak başlamak zorunda kaldı.

    Barcelona karşısında attığı bu golle 10 numaralı formanın sahibi, takımdaki fark yaratan oyuncu rolünü yeniden üstlendi.

    Gazeteci şunu vurguladı: "Bu başarıyla Ezzalzouli, tüm kulvarlarda 3 golü bulunan Marc Bartra, Isco Alarcón ve Cucho Hernández'in önüne geçerek bu sezon Real Betis'in gol kralları listesinin zirvesinde tek başına yer alıyor."

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  • Zalzuli'nin sırrı La Cartuja: Betis'in gol kralı

    Torbisco, Abdessamad Ezzalzouli'nin La Cartuja Stadı'nda Real Betis taraftarlarından aldığı moral desteğine dikkat çekti ve bu gol patlamasının sırrının bu olduğunu belirtti; zira oyuncunun bu sezon La Liga ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde attığı dört golün tamamı aynı stadyumda geldi.

    Ezzalzouli, bu sezonki gol hesabını 17 Eylül'de Getafe karşısında açtı ve teknik direktör Manuel Pellegrini'nin takımına Getafe karşısında 1-0'lık galibiyeti armağan etti.

    İspanya Ligi müsabakalarının yeniden başlamasının ardından yeniden gol sevinci yaşadı ve Osasuna karşısında alınan 5-2'lik farklı galibiyete katkı sağladı.

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    Bu seri, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci haftasında Porto karşısında (3-2) attığı muhteşem golle devam etti.

    Betis'in yıldızı, çabalarını dün akşam cumartesi günü Barcelona karşısında attığı golle taçlandırdı; skoru 3-2'ye getirdi, ancak maç Katalan ekibinin 5-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.

    Ezzalzouli, milli arada da formunu sürdürdü ve 4 Ekim'de Mali ile 1-1 berabere kalınan maçta Fas Milli Takımı adına penaltıdan bir gol kaydetti.

    Bu çıkış, Beni Mellal şehrinden gelen 24 yaşındaki oyuncunun 2025-2026 sezonunda 15 gol ve 13 asistle kariyerinin en iyi hücum rakamlarına ulaşmasının ardından geldi.

    Bundan önce 2024-2025 sezonunda 9 gol ve 5 asist, Betis formasıyla ilk kez göründüğü 2023-2024 sezonunda ise asist yapmadan 5 gol kaydetmişti. Bu da 2022-2023 sezonunda Osasuna'da geçirdiği ve 6 gol atıp 2 asist yaptığı başarılı kiralık dönemin ardından gelmişti.

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