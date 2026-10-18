Torbisco, Abdessamad Ezzalzouli'nin La Cartuja Stadı'nda Real Betis taraftarlarından aldığı moral desteğine dikkat çekti ve bu gol patlamasının sırrının bu olduğunu belirtti; zira oyuncunun bu sezon La Liga ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde attığı dört golün tamamı aynı stadyumda geldi.

Ezzalzouli, bu sezonki gol hesabını 17 Eylül'de Getafe karşısında açtı ve teknik direktör Manuel Pellegrini'nin takımına Getafe karşısında 1-0'lık galibiyeti armağan etti.

İspanya Ligi müsabakalarının yeniden başlamasının ardından yeniden gol sevinci yaşadı ve Osasuna karşısında alınan 5-2'lik farklı galibiyete katkı sağladı.

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Bu seri, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci haftasında Porto karşısında (3-2) attığı muhteşem golle devam etti.

Betis'in yıldızı, çabalarını dün akşam cumartesi günü Barcelona karşısında attığı golle taçlandırdı; skoru 3-2'ye getirdi, ancak maç Katalan ekibinin 5-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Ezzalzouli, milli arada da formunu sürdürdü ve 4 Ekim'de Mali ile 1-1 berabere kalınan maçta Fas Milli Takımı adına penaltıdan bir gol kaydetti.

Bu çıkış, Beni Mellal şehrinden gelen 24 yaşındaki oyuncunun 2025-2026 sezonunda 15 gol ve 13 asistle kariyerinin en iyi hücum rakamlarına ulaşmasının ardından geldi.

Bundan önce 2024-2025 sezonunda 9 gol ve 5 asist, Betis formasıyla ilk kez göründüğü 2023-2024 sezonunda ise asist yapmadan 5 gol kaydetmişti. Bu da 2022-2023 sezonunda Osasuna'da geçirdiği ve 6 gol atıp 2 asist yaptığı başarılı kiralık dönemin ardından gelmişti.