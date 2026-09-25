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La Albiceleste için yeni bir dönem! Lionel Scaloni, Lionel Messi'nin ardından Arjantin'in yeni kaptanının eski Tottenham yıldızı Cristian Romero olacağını doğruladı
Scaloni, Cuti'yi yeni lider olarak gösterdi
Futbol dünyası Messi'nin duygusal veda anına hazırlanırken, Scaloni de kadro içinde sorunsuz bir güç geçişi sağlamak için hızlı davrandı. Bolivya, Burkina Faso ve Benin'e karşı oynanacak hazırlık maçları öncesinde konuşan Dünya Kupası kazanan teknik direktör, ülkeyi yeni dönemine taşıyacak ismin eski Tottenham Hotspur savunmacısı Cristian Romero olduğunu doğruladı. Bu karar bir dönemin sonuna işaret ederken, aynı zamanda Arjantin'in küresel sahnedeki üstünlüğünü sürdürmesi için tasarlanan yeni bir liderlik yapısının başlangıcı anlamına geliyor.
Scaloni, soyunma odasındaki hiyerarşi ve 28 yaşındaki stoperin neden bu rol için doğal tercih olduğu konusunda açık konuştu. TyC Sports'un aktardığına göre teknik direktör, "Kaptan Cuti olacak. Leo ve Ota'dan (Nicolas Otamendi) sonra zaten üçüncü kaptandı. Emiliano (Martinez) da pazubandı takabilir. Rodrigo (De Paul) da takabilir ama bu iki maçta olmayacak. Lautaro (Martinez) da takabilir. Doğru isim Cuti" ifadelerini kullandı.
- Getty Images Sport
Romero'nun kaptanlık pazubandıyla ilgili önceki deneyimi
Her ne kadar bu resmi doğrulama yeni bir dönüm noktasını temsil etse de, Romero ülkesi adına kaptanlık yapma sorumluluğuna yabancı değil. Atletico Madridli oyuncu, kıdemli liderlerin forma giyemediği üç ayrı durumda daha önce bu görevi üstlendi. Kaptan olarak ilk maçı, 2025'te Güney Amerika Elemeleri'nde Şili'ye karşı alınan kritik 1-0'lık galibiyette geldi. Bu ilk başarının ardından Romero, aynı yılın ekim ayında Venezuela ile oynanan hazırlık maçında da pazubandı taktı. Ayrıca 2026 Dünya Kupası öncesinde Moritanya'ya karşı alınan 2-1'lik galibiyette de takıma liderlik etti.
Kadro düzenlemeleri ve sakatlık güncellemeleri
Messi sonrası döneme geçiş, yoğun bir fikstür eşliğinde yaşanıyor. Ancak Scaloni’nin planları, kamp içindeki fiziksel sorunlar nedeniyle bir miktar sekteye uğradı. Milli takım kısa süre önce Thiago Almada ile Juan Foyth’un sakatlıkları nedeniyle yaklaşan üç maçlık seri kadrosundan çıkarıldığını duyurdu. Federasyondan yapılan resmi açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Juan Foyth ve Thiago Almada, ülkemizde oynanacak üç hazırlık maçlık seri için sakatlıkları nedeniyle kadro dışında kalmaya devam ediyor."
Scaloni’nin Almada ve Foyth’un yerine doğrudan yeni isimler çağırıp çağırmayacağı henüz netleşmedi, ancak Equi Fernandez, Santiago Simon ve Valentín Gomez’in teknik ekibe ilave derinlik sağlamak amacıyla ilk kadroya eklendiği bildirildi.
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Kadro derinliği mercek altında
Yaklaşan hazırlık maçları, Scaloni'ye Gomez ve Fernandez'i denemek için son bir fırsat sunarken, aynı zamanda en büyük ikonuna veda eden bir kadronun duygularını yönetme imkânı da verecek. Foyth ve Almada'nın yokluğu savunma ve orta sahadaki taktik seçenekleri azaltıyor, ancak Arjantin'in mevcut yetenek havuzunun derinliği hâlâ oldukça büyük. Arjantin, Messi sonrası yeni bir döneme ilerlerken, Cordoba ve Buenos Aires'teki bu iç saha maçları hem son dönemdeki başarılarına nostaljik bir bakış hem de takımın, tılsımlı lideri sahada olmadan gelecekte nasıl şekilleneceğine dair ilk ipuçları olacak.
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