La Albiceleste için yeni bir dönem! Lionel Scaloni, Lionel Messi'nin ardından Arjantin'in yeni kaptanının eski Tottenham yıldızı Cristian Romero olacağını doğruladı

Futbol dünyası Messi'nin duygusal veda anına hazırlanırken, Scaloni de kadro içinde sorunsuz bir güç geçişi sağlamak için hızlı davrandı. Bolivya, Burkina Faso ve Benin'e karşı oynanacak hazırlık maçları öncesinde konuşan Dünya Kupası kazanan teknik direktör, ülkeyi yeni dönemine taşıyacak ismin eski Tottenham Hotspur savunmacısı Cristian Romero olduğunu doğruladı. Bu karar bir dönemin sonuna işaret ederken, aynı zamanda Arjantin'in küresel sahnedeki üstünlüğünü sürdürmesi için tasarlanan yeni bir liderlik yapısının başlangıcı anlamına geliyor.

Scaloni, soyunma odasındaki hiyerarşi ve 28 yaşındaki stoperin neden bu rol için doğal tercih olduğu konusunda açık konuştu. TyC Sports'un aktardığına göre teknik direktör, "Kaptan Cuti olacak. Leo ve Ota'dan (Nicolas Otamendi) sonra zaten üçüncü kaptandı. Emiliano (Martinez) da pazubandı takabilir. Rodrigo (De Paul) da takabilir ama bu iki maçta olmayacak. Lautaro (Martinez) da takabilir. Doğru isim Cuti" ifadelerini kullandı.