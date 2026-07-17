Bayern Münih ve Fransa milli takımının forveti Michael Olise, Real Madrid’e transfer olma arzusunu artık özel hayatında da gizlemiyor. Hatta L’Equipe’in haberine göre, Fransa milli takımındaki takım arkadaşlarından bilgi bile toplamış; gazete, manşetinde “Olise, Real arzusu”başlığını atmış.





Fransız gazeteye göre, Bayern Münih ve Fransa milli takımının savunma oyuncusu Dayot Upamecano, son haftalarda yoğun bir ikna çabası içinde: Bu yaz Bayern Münih'ten ayrılıp Real Madrid'e katılmaya kararlı olan takım arkadaşı Michael Olise'yi kulüpte tutmaya çalışıyor.





"Ama gidemezsin ki!" gibi şakacı sözlerin yanı sıra, Upamecano'nun ana argümanı, rekabetçi ve tatmin edici bir ortamda şampiyonluklar kazanmaya devam etme isteği.





Ancak Olise, iki sezonda Bayern Münih formasıyla 107 maça çıkıp 42 gol attıktan ve bu süre zarfında iki kez Bundesliga, bir kez Almanya Kupası ve bir kez Almanya Süper Kupası şampiyonluğu kazandıktan sonra, Real Madrid'de oynama ihtimalinden karşı konulmaz bir şekilde etkilenmiş görünüyor.



