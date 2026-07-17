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Gianluca Minchiotti

Çeviri:

L'Equipe - Olise, Real Madrid'e gitmek istiyor! Upamecano, onu Bayern Münih'te kalmaya ikna etmek için çaba gösteriyor

Real Madrid
Transfers
Bayern Münih
M. Olise

Bayern Münih ve Fransa milli takımının forveti Michael Olise, Real Madrid’e transfer olma arzusunu artık özel hayatında da gizlemiyor. Hatta L’Equipe’in haberine göre, Fransa milli takımındaki takım arkadaşlarından bilgi bile toplamış; gazete, manşetinde “Olise, Real arzusu”başlığını atmış.


Fransız gazeteye göre, Bayern Münih ve Fransa milli takımının savunma oyuncusu Dayot Upamecano, son haftalarda yoğun bir ikna çabası içinde: Bu yaz Bayern Münih'ten ayrılıp Real Madrid'e katılmaya kararlı olan takım arkadaşı Michael Olise'yi kulüpte tutmaya çalışıyor.


"Ama gidemezsin ki!" gibi şakacı sözlerin yanı sıra, Upamecano'nun ana argümanı, rekabetçi ve tatmin edici bir ortamda şampiyonluklar kazanmaya devam etme isteği.


Ancak Olise, iki sezonda Bayern Münih formasıyla 107 maça çıkıp 42 gol attıktan ve bu süre zarfında iki kez Bundesliga, bir kez Almanya Kupası ve bir kez Almanya Süper Kupası şampiyonluğu kazandıktan sonra, Real Madrid'de oynama ihtimalinden karşı konulmaz bir şekilde etkilenmiş görünüyor.


  • BAYERN'İN HAYIRI

    Dünya Kupası öncesinde, Real Madrid’in yeniden başkan seçilen Florentino Perez’in, 2001 doğumlu Fransız oyuncuyu kadrosuna katmak için Bayern’e 150 milyon teklif etme niyeti büyük yankı uyandırmıştı. Bayern ise buna net bir yanıt vermişti: “Florentino Perez bir teklif sunmak istiyorsa, zahmetine girmesin, demişti başkan Herbert Hainer, Bild gazetesine verdiği röportajda.


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  • HER ŞEY DEĞİŞECEK Mİ?

    Şimdi, Dünya Kupası sona erdiğine göre, Olise’nin Bernabéu’ya transfer olmak istediğine dair güçlü bir irade göstermesi, bu transferi yeniden gündeme getirebilir mi?


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