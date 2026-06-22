Gazete, Pazar akşamı yaptığı açıklamada, söz konusu ifadelerin “grubun değerleriyle büyük ölçüde çeliştiğini” belirtti. Gazete, “ilgili futbolcudan ve ayrıca tüm hayranlarından” özür diledi.
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L'Equipe, Belçikalı Jeremy Doku hakkında yapılan rahatsız edici açıklamalardan uzak duruyor
Tartışmanın çıkış noktası, gazeteci France Pierron’un açıklamalarıydı. 44 yaşındaki Pierron, Cuma günü yaptığı açıklamalarla izleyiciler arasında öfkeye yol açmıştı; çünkü Doku’yu, çocuğunun doğumunu Dünya Kupası’na tercih ettiği için eleştirmişti.
Pierron, “Doğum, babanın hiçbir işe yaramadığı, sadece figüran rolü oynadığı iğrenç bir andır” dedi ve sözlerine şöyle devam etti: “Dünya Kupası’na katılma şansın var. Bu konumda olmak için her şeyini feda edecek yüzlerce futbolcu var.”
Belgesel: "Kimse ilk çocuğunun doğumunu kaçırmak istemez"
Belçika milli takım oyuncusu, eşi Shireen ile birlikte ilk çocuklarını bekliyor. Tahmini doğum tarihi, Dünya Kupası’nın eleme turlarının tam ortasına denk geliyor. Doku, “Bana ne istediğimi sorarsanız, cevabım net: Kimse ilk çocuğunun doğumunu kaçırmak istemez” dedi.
Basında yer alan haberlere göre, Belçika Futbol Federasyonu, Doku için Seattle’dan Londra’ya özel jetle (yaklaşık dokuz saatlik uçuş süresi) gidiş-dönüş bir acil uçuş düzenlemeyi düşünüyor. Belçika’nın eleme turuna kalıp kalmayacağı, önümüzdeki Cumartesi günü Yeni Zelanda ile oynanacak maçta belli olacak.