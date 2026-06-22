L'Equipe, Belçikalı Jeremy Doku hakkında yapılan rahatsız edici açıklamalardan uzak duruyor

Tartışmanın çıkış noktası, gazeteci France Pierron’un açıklamalarıydı. 44 yaşındaki Pierron, Cuma günü yaptığı açıklamalarla izleyiciler arasında öfkeye yol açmıştı; çünkü Doku’yu, çocuğunun doğumunu Dünya Kupası’na tercih ettiği için eleştirmişti.

Pierron, “Doğum, babanın hiçbir işe yaramadığı, sadece figüran rolü oynadığı iğrenç bir andır” dedi ve sözlerine şöyle devam etti: “Dünya Kupası’na katılma şansın var. Bu konumda olmak için her şeyini feda edecek yüzlerce futbolcu var.”