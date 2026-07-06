Bu nedenle Fransız Futbol Federasyonu, FIFA Disiplin Komisyonu’na bu olayı yeniden incelemesi, Paraguaylı oyuncunun davranışını esasen kabul etmesi ve hakemin hatalı kararını tespit etmesi yönünde resmi bir talepte bulundu. Fransa, esasen Balogun vakasıyla aynı muameleyi talep ediyor; bu vaka, hakemlerin kart kullanmaya başladığı, yani 1970 Meksika Dünya Kupası'ndan bu yana Dünya Kupası tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir durumdur: O zamandan beri hiçbir zaman bir kırmızı kartın ardından verilen ceza askıya alınmamıştı; oysa 1962’de Şili’de düzenlenen turnuvada, dönemin organizasyon komitesi – Brezilya Futbol Federasyonu’nun baskısı altında – Garrincha’nın bir önceki maçta aldığı cezaya rağmen Çekoslovakya ile oynanan final maçında yine de oynamasına izin vermişti.