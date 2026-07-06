Balogun vakası, Dünya Kupası tarihinde sansasyonel bir emsal teşkil ediyor ve birkaç saat öncesine kadar öngörülemez olan bir dizi senaryonun önünü açıyor. Bosna maçında gördüğü kırmızı kartın ardından ABD'li oyuncunun cezasının askıya alınması, Başkan Donald Trump'ın Gianni Infantino başkanlığındaki FIFA'nın aldığı karara müdahale ettiği iddiası nedeniyle her düzeyde tartışmalara yol açmakla kalmadı, aynı zamanda sahadaki bazı hakem kararlarından mağdur olduğunu düşünen diğer federasyonlara da itirazda bulunma ve kararların yeniden gözden geçirilmesini talep etme imkânı sundu.
Çeviri:
L'Equipe - Balogun olayının ardından Fransa, FIFA'dan Olise'nin Paraguay maçında aldığı sarı kartın iptal edilmesini talep ediyor: Neler oluyor?
FRANSA, OLISE İÇİN HAREKETE GEÇİYOR
L'Equipe'in aktardığına göre, Fransa, Paraguay ile oynanan son 16 turu maçında Micheal Olise'nin gördüğü sarı kartla ilgili durumun çözümü için çaba gösteriyor. Tartışmalı koşullarda verilen bu uyarı – Bayern Münih oyuncusu, rakibi Galarza'ya hiçbir şekilde temas etmemiş olmasına rağmen, Galarza yere yığıldı ve Özbek hakem Tantashev'in kart göstermesine neden oldu – Didier Deschamps'ın milli takımındaki yıldız oyuncuyu bir sarı kart daha alması durumunda cezalı duruma düşürüyor. Perşembe akşamı Fas ile oynanacak çeyrek final maçında da sarı kart görürse, Olise Dünya Kupası’nda oynanacak olası yarı final maçını kaçıracak.
EŞİT MUAMELE
Bu nedenle Fransız Futbol Federasyonu, FIFA Disiplin Komisyonu’na bu olayı yeniden incelemesi, Paraguaylı oyuncunun davranışını esasen kabul etmesi ve hakemin hatalı kararını tespit etmesi yönünde resmi bir talepte bulundu. Fransa, esasen Balogun vakasıyla aynı muameleyi talep ediyor; bu vaka, hakemlerin kart kullanmaya başladığı, yani 1970 Meksika Dünya Kupası'ndan bu yana Dünya Kupası tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir durumdur: O zamandan beri hiçbir zaman bir kırmızı kartın ardından verilen ceza askıya alınmamıştı; oysa 1962’de Şili’de düzenlenen turnuvada, dönemin organizasyon komitesi – Brezilya Futbol Federasyonu’nun baskısı altında – Garrincha’nın bir önceki maçta aldığı cezaya rağmen Çekoslovakya ile oynanan final maçında yine de oynamasına izin vermişti.
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