Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, takımı pazar günkü yüksek önem taşıyan Madrid derbisine hazırlanırken gereken yoğunluktaki büyük değişimi değerlendirmek zorunda kaldı. Osasuna karşısında alınan 4-0'lık galibiyetin ardından düzenlenen resmi maç sonu basın toplantısında konuşan Arjantinli teknik adama, bu büyüklükteki bir karşılaşma öncesinde takımının ne kadar rekabetçi olduğu doğrudan soruldu. Kadrosunun her zaman elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını kabul eden Simeone, bir derbinin tamamen farklı bir talep düzeyi getirdiğini vurguladı.

"Ben bunu her zaman, rekabetçilik olarak görmüyorum. Sonra maçı ne kadar verebildiğimizi gösterecek," diyen Simeone, kadrosunun durumunu değerlendirirken böyle konuştu.