Cordon Press/Miguelez Sports
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Kylian Mbappe'ye uyarı gönderildi! Diego Simeone, dev derbi öncesi Real Madrid'in korkutucu silahını açıkladı
Nihai sınava hazır oluşun değerlendirilmesi
Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, takımı pazar günkü yüksek önem taşıyan Madrid derbisine hazırlanırken gereken yoğunluktaki büyük değişimi değerlendirmek zorunda kaldı. Osasuna karşısında alınan 4-0'lık galibiyetin ardından düzenlenen resmi maç sonu basın toplantısında konuşan Arjantinli teknik adama, bu büyüklükteki bir karşılaşma öncesinde takımının ne kadar rekabetçi olduğu doğrudan soruldu. Kadrosunun her zaman elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını kabul eden Simeone, bir derbinin tamamen farklı bir talep düzeyi getirdiğini vurguladı.
"Ben bunu her zaman, rekabetçilik olarak görmüyorum. Sonra maçı ne kadar verebildiğimizi gösterecek," diyen Simeone, kadrosunun durumunu değerlendirirken böyle konuştu.
- Pressinphoto
Karşılaşma öncesinde geçmiş sonuçları göz ardı etmek
Simeone, son dönemdeki lig formunun ya da önceki başarıların pazar günü Metropolitano'daki hesaplaşma üzerinde herhangi bir etkisi olacağı yönündeki her türlü düşünceyi hızla reddetti. Teknik direktör, en büyük rakipleriyle karşılaşmanın duygusal ve fiziksel açıdan yarattığı yük nedeniyle önceki maçların tamamen önemsiz hale geldiğini vurguladı. Atletico için odak noktası, derbiyi tamamen yeni bir mücadele alanı olarak görmek olmaya devam ediyor.
"Bu maçın cumartesi günkü maçla tamamen alakasız olduğunu, maç için hiçbir şeyin hiçbir anlam ifade etmediğini biliyoruz," diyen Simeone, başkent derbisinin kendine özgü doğasının altını çizdi.
Real Madrid'in inanılmaz hücum gücüne karşı temkinli
Atletico Madrid teknik direktörü, rakiplerinin hücum bölgesindeki öldürücü etkisine özel bir övgü ayırırken, Real Madrid hücum hattının ortaya koyduğu zorlu sınavın altını çizdi. Kylian Mbappe gibi yıldız isimler ve Arda Guler'in yaratıcı üretimi konuk ekibi ileri taşırken, Simeone savunma hattının dikkat ve dayanıklılık açısından amansız bir testten geçeceğini biliyor.
"Cumartesi günü, gördüğünüz gibi inanılmaz hücum gücüne sahip bir rakiple karşılaşacağız ve biz de maçı istediğimiz yere, onlara zarar verebileceğimiz yere taşımaya çalışacağız," diye uyardı Simeone.
- DeFodi Images
Metropolitano'da taktik planı uygulamak
La Liga puan durumunda iki rakibi yalnızca iki puan ayırırken, sonucun belirlenmesinde sahadaki taktik savaş belirleyici olacak. Simeone ve teknik ekibi, Real Madrid'in ivmesini kesmek ve savunmadaki olası zafiyetlerinden yararlanmak için hafta boyunca bir plan üzerinde çalıştı. Başkent genelinde heyecan doruğa çıkarken, Atletico mesaj niteliğinde bir galibiyet peşinde sahada her şeyini ortaya koymaya tamamen hazır.
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