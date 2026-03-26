Kylian Mbappe, 'yanlış diz' tartışmasının ortasında Real Madrid başkanı Florentino Perez'i arayarak kulübün sağlık ekibinin kendisine bir daha asla tedavi uygulamasını istemediğini söyledi

Görünüşe göre bu, tek bir oyuncuyla sınırlı bir sorun değil. Son zamanlarda, Camavinga’nın Aralık 2025’te ayak bileği sakatlığı nedeniyle birkaç maçta forma giyememesinin, Real Madrid’in yanlış teşhisinden kaynaklandığına dair haberler ortaya çıktı. İddiaya göre, kulübün sağlık ekibi o dönemde defansif orta saha oyuncusunun yanlış ayağına röntgen çekmişti.

Camavinga, 3 Aralık'ta Athletic Club'a karşı 3-0 kazanılan deplasman maçında sol ayak bileğini sakatladı. Gol atmasına rağmen, ağrıdan şikayet ederek 69. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı. Bunun üzerine MR çekildi, ancak sağ ayağına. Orada herhangi bir sakatlık bulunamayınca, doktorlar Camavinga'nın oynamaya uygun olduğunu açıkladı.

23 yaşındaki oyuncu, 7 Aralık'ta Celta ile oynanan maçın kadrosuna dahil edildi, ancak sahaya çıkmadı. Ancak, ayak bileği sorunu nedeniyle Alaves (LaLiga), Manchester City (Şampiyonlar Ligi) ve Talavera (Copa del Rey) ile oynanan sonraki maçları kaçırdı. 20 Aralık'ta Sevilla maçının sonlarında oyuna girerek tekrar sahaya çıkabildi.

Nitekim L'Equipe'in haberine göre, sağlık ekibi ile Real Madrid kadrosu arasındaki güven ilişkisi birkaç yıldır bozulmuş durumda.