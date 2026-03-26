Getty Images Sport
Çeviri:
Kylian Mbappe, 'yanlış diz' tartışmasının ortasında Real Madrid başkanı Florentino Perez'i arayarak kulübün sağlık ekibinin kendisine bir daha asla tedavi uygulamasını istemediğini söyledi
Mbappe, isteklerini iletmek için Perez ile temasa geçti
Fransa milli takım kaptanının, kulübün kendi sağlık ekibine olan güvenini tamamen yitirdiğini ifade etmek için Real Madrid başkanı Perez'i doğrudan arayarak olağanüstü bir adım attığı bildiriliyor. Aralık ayından bu yana devam eden bir diz sakatlığıyla mücadele eden 27 yaşındaki oyuncu, Valdebebas'taki tedavi protokollerinden hayal kırıklığına uğramış durumda. L'Equipe'e göre Mbappé, kulüp yönetimine artık Madrid'in sağlık ekibi tarafından tedavi edilmek istemediğini bildirmiş. Bunun yerine, Paris Saint-Germain'de oynadığı dönemde güvendiği ve son zamanlarda formuna kavuşmasında büyük rol oynadığı iddia edilen tıp uzmanı Christophe Baudot ile çalışmayı talep ediyor.
- Getty
İletişim ve güvenin bozulması
Kulübün sağlık ekibinin tedaviyi başlangıçta yanlış bacağa odakladığına dair şok edici haberlerin ardından ikili arasındaki ilişkiler bozuldu. Forvet oyuncusu o günden bu yana kamuoyu önünde söz konusu "yanlış diz" iddialarını önemsiz göstermeye çalışsa da, aradaki gerginlik hâlâ hissedilir düzeyde. Aynı haber, durumun geri dönüşü olmayan bir noktaya geldiğini iddia ediyor. Mbappé, aceleci bir iyileşme sürecinin uzun vadeli sağlığını tehlikeye attığını düşünüyor ve kendi seviyesindeki bir elit sporcu için gerekli özenin mevcut ekip tarafından gösterilmediğine inanıyor.
Yanlış teşhis konulan sadece Mbappé değildi
Görünüşe göre bu, tek bir oyuncuyla sınırlı bir sorun değil. Son zamanlarda, Camavinga’nın Aralık 2025’te ayak bileği sakatlığı nedeniyle birkaç maçta forma giyememesinin, Real Madrid’in yanlış teşhisinden kaynaklandığına dair haberler ortaya çıktı. İddiaya göre, kulübün sağlık ekibi o dönemde defansif orta saha oyuncusunun yanlış ayağına röntgen çekmişti.
Camavinga, 3 Aralık'ta Athletic Club'a karşı 3-0 kazanılan deplasman maçında sol ayak bileğini sakatladı. Gol atmasına rağmen, ağrıdan şikayet ederek 69. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı. Bunun üzerine MR çekildi, ancak sağ ayağına. Orada herhangi bir sakatlık bulunamayınca, doktorlar Camavinga'nın oynamaya uygun olduğunu açıkladı.
23 yaşındaki oyuncu, 7 Aralık'ta Celta ile oynanan maçın kadrosuna dahil edildi, ancak sahaya çıkmadı. Ancak, ayak bileği sorunu nedeniyle Alaves (LaLiga), Manchester City (Şampiyonlar Ligi) ve Talavera (Copa del Rey) ile oynanan sonraki maçları kaçırdı. 20 Aralık'ta Sevilla maçının sonlarında oyuna girerek tekrar sahaya çıkabildi.
Nitekim L'Equipe'in haberine göre, sağlık ekibi ile Real Madrid kadrosu arasındaki güven ilişkisi birkaç yıldır bozulmuş durumda.
- Getty
Şimdi ne olacak?
İspanya'nın başkentinde yaşanan olaylara rağmen Mbappé, Brezilya ve Kolombiya ile oynanacak hazırlık maçları için milli takım arkadaşlarının yanına katıldı. Ardından Madrid'e dönerek Mallorca ile oynanacak La Liga maçı için hazırlıklara başlayacak. Los Blancos, La Liga şampiyonluk yarışında lider Barcelona'nın şu anda dört puan gerisinde bulunuyor.