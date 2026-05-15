AFP
Kylian Mbappé, Vinicius Jr. ve Aurélien Tchouameni, Real Madrid taraftarları tarafından yuhalandı; Jude Bellingham’ın Oviedo’ya attığı gol ise gölgede kaldı
Bernabéu'daki atmosfer zehirli bir hal alıyor
Madrid, tribünlerdeki ciddi kargaşanın gölgesinde geçen maçta, pes etmiş bir Oviedo takımına karşı anlamsız bir galibiyet elde etti. Akşam, taraftarların Florentino Perez’in istifasını talep eden pankartlar açmasıyla hissedilir bir gerginlikle başladı; bu pankartlar maçın başlamasından kısa bir süre sonra güvenlik görevlileri tarafından zorla kaldırıldı. Saha içindeki sonuca rağmen, sönük geçen performans, sadece bir hafta önce rakip Barcelona’ya kaptırılan lig şampiyonluğunun yasını tutan hoşnutsuz seyirciyi yatıştırmaya yetmedi.
Efsaneler nadir bir nefes alma fırsatı buluyor
Mevcut kadro tribünlerin öfkesiyle karşı karşıya kalırken, atmosfer bir anlığına değişerek futbol dünyasından ayrılan efsaneleri onurlandırdı. Nadir bir birliktelik anında, Bernabeu seyircisi Oviedo'dan Santi Cazorla ve Madrid'den Dani Carvajal'a ayakta alkış tutarak, hakim olan kasvetli havaya rağmen onların efsanevi kariyerlerini takdir etti. Ancak bu sıcaklık teknik kadroya uzanmadı, çünkü geçici teknik direktör Alvaro Arbeloa, dağınık ve ilhamsız bir taktik sergilenen maç boyunca koltuğuna yapışık kaldı.
Madrid'de hoşnutsuzluk
Taraftarların öfkesinin odağı, kulübün "Galacticos" oyuncularına yönelmişti; Mbappé, ikinci yarıda oyuna girmesiyle gecenin en sert eleştirilerini üstüne aldı. Tchouameni ve Vinicius da yoğun eleştirilerin hedefindeydi; Tchouameni, Federico Valverde ile yaşadığı son tartışma nedeniyle hâlâ mercek altında. Düşmanca ortam, Bellingham ve etkileyici bir performans sergileyen Gonzalo'nun katkılarını gölgede bıraktı ve kulübün derin bir kargaşa içinde olduğunu ve spor politikası konusunda önemli belirsizliklerin yaşandığı bir yaz dönemi ile karşı karşıya olduğunu ortaya koydu.
Yaz aylarında yeniden yapılanma süreci yaklaşıyor
Madrid, La Liga sezonunun son haftasında Bernabéu'da Athletic Bilbao'yu ağırlayarak bu hayal kırıklığı yaratan dönemi 10 gün sonra noktalayacak. Kulüp yönetimi, gecenin en göze çarpan oyuncusu olmasına rağmen kiralanması beklenen altyapı yıldızı Gonzalo'nun kaderini şimdi belirlemeli. Sezon fiilen sona ermişken, kulüp, kritik öneme sahip bir yaz dönemi öncesinde oyuncular, yönetim ve Madrid taraftarları arasındaki kopuk ilişkileri yeniden kurmak gibi devasa bir görevle karşı karşıya.