Kylian Mbappe ve Jose Mourinho ‘mükemmel bir ikili’; eski Fransa ve Chelsea yıldızı, yeni teknik direktörün Real Madrid’in sistemini bu forvetin etrafında şekillendirmesini bekliyor

Efsanevi teknik direktörün, yurt içindeki hakimiyetini yeniden kazanmak amacıyla spor projesinin tam merkezine geçen sezonun Şampiyonlar Ligi ve La Liga gol kralı Mbappé’yi yerleştirmesi bekleniyor.

En güncel Dünya Kupası oranlarını sunan BOYLE Sports'a konuşan Malouda, "Bence ikisi de en iyi olduklarını kanıtlamak isteyen aynı zihniyete sahip ve ortak çıkarları var.

"Bence Mourinho, Real Madrid takımına belki de biraz düzen getirebilecek doğru profil. Artık farklı bir teknik direktör. Kylian Mbappé ile iletişim kurması ve bir bağ oluşturması gerektiğini biliyor. Bence Mbappé'nin takımı sürüklemesine olanak tanıyacak bir sistem kurmaya çalışacaktır. En önemlisi, ikisi de futbolu seviyor.

"Futbola karşı aynı tutku ve adanmışlığa sahipler. Onları mutlu eden şey sonuçlardır ve sonuçlar da kupa kazanmak demektir. İşte ortak hedefleri budur."