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Kylian Mbappe ve Jose Mourinho ‘mükemmel bir ikili’; eski Fransa ve Chelsea yıldızı, yeni teknik direktörün Real Madrid’in sistemini bu forvetin etrafında şekillendirmesini bekliyor
Mourinho, Bernabéu’ya geri dönüyor
Portekizli teknik direktör, Benfica ile 15 milyon avroluk bir serbest kalma anlaşması imzaladıktan sonra, Haziran 2029’a kadar geçerli olan cazip bir üç yıllık sözleşme imzalayarak İspanya’nın başkentine resmen geri döndü. Mourinho’nun, 13 Temmuz’da başlayacak sezon öncesi hazırlıklarında A takım antrenmanlarını yönetmesi planlanıyor. Ana hedefi, tüm turnuvalarda toplam 42 gol atmasına rağmen, kupa kazanamadan hayal kırıklığı dolu bir ikinci sezon geçiren Fransız forvetin performansını en üst düzeye çıkarmak olacak.
- AFP
Malouda, taktiksel bir değişiklik bekliyor
Efsanevi teknik direktörün, yurt içindeki hakimiyetini yeniden kazanmak amacıyla spor projesinin tam merkezine geçen sezonun Şampiyonlar Ligi ve La Liga gol kralı Mbappé’yi yerleştirmesi bekleniyor.
En güncel Dünya Kupası oranlarını sunan BOYLE Sports'a konuşan Malouda, "Bence ikisi de en iyi olduklarını kanıtlamak isteyen aynı zihniyete sahip ve ortak çıkarları var.
"Bence Mourinho, Real Madrid takımına belki de biraz düzen getirebilecek doğru profil. Artık farklı bir teknik direktör. Kylian Mbappé ile iletişim kurması ve bir bağ oluşturması gerektiğini biliyor. Bence Mbappé'nin takımı sürüklemesine olanak tanıyacak bir sistem kurmaya çalışacaktır. En önemlisi, ikisi de futbolu seviyor.
"Futbola karşı aynı tutku ve adanmışlığa sahipler. Onları mutlu eden şey sonuçlardır ve sonuçlar da kupa kazanmak demektir. İşte ortak hedefleri budur."
Madrid bu yaz büyük yatırımlar yapacak
Taktiksel yeniden yapılanma, 2025 yazında tecrübeli oyun kurucu Luka Modric’in duygusal ayrılışının ardından kadro içinde ortaya çıkan yaratıcı uyum eksikliğini gidermelidir. Bu zayıflıkları gidermek için kulüp, Ibrahima Konate, Bernardo Silva, Marc Cucurella ve Denzel Dumfries ile yüksek profilli transferler gerçekleştirerek kadrosunu agresif bir şekilde güçlendirdi.
Malouda şunları ekledi: "Yaptıkları transferlere bakıldığında, bu sezonun derslerinin alındığını görebiliyorum. Mourinho, bu sezon ortaya çıkan sorunları çözecek uzmanlığa sahip. Luka Modric'in ayrılmasıyla orta sahayı yenilemek zorunda kaldıklarında beklenen şey buydu; Mbappé gibi bir oyuncunun gol atmasını, takımı sürüklemesini ve kupaları kaldırmasını sağlayacak dengeyi bulmaya çalışacak kişi tam da o. İkisi mükemmel bir ikili olabilir."
- AFP
Sezon öncesi yeniden yapılanma çalışmaları hızla başlıyor
Mourinho, yoğun bir yaz programı kapsamında yıldızlarla dolu kadroyu bir araya getirirken, yönetim becerilerinin hemen sınanacağı bir durumla karşı karşıya kalacak. Yönetim kurulu, 15 Ağustos hafta sonu La Liga’nın yeni sezonu resmen başlamadan önce önemli transferleri sonuçlandırmayı hedefliyor.