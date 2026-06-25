Kylian Mbappé ve Erling Haaland: Neden “futbolun bir sonraki büyük rekabeti” Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo arasındaki rekabetin seviyesine ulaşamadı?

Peki, bu uzun süredir uykuda olan rekabetin nihayet canlanacağı an bu olabilir mi? Aynı grupta karşı karşıya geldikleri Dünya Kupası’nın henüz ikinci maçında, Mbappé ve Haaland, tarihe geçecek bir Altın Ayakkabı yarışına girmiş durumdalar.

İkili, Irak ve Senegal’e karşı oynadıkları maçlarda ikişer gol atarak, Boston’da Grup I’in liderini belirleyecek maçta formda olan bu iki forvet arasında heyecan verici bir karşılaşmaya zemin hazırladı.

Her biri dört golle yoluna devam eden forvetler, Arjantin’in ilk iki maçında sansasyonel bir hat-trick ve ardından iki gol daha atarak toplamda beş gole ulaşan efsane Messi’nin gerisinde kalıyor. Bu iki oyuncu tüm zamanların en iyisini yakalamaya çalışırken, GOAL, rekabetlerinin neden hâlâ Messi-Ronaldo düellosu seviyesine ulaşmadığını değerlendiriyor: