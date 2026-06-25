Kylian Mbappé ve Erling Haaland: Neden “futbolun bir sonraki büyük rekabeti” Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo arasındaki rekabetin seviyesine ulaşamadı?

Hem Haaland hem de Mbappé, bu iki “tüm zamanların en iyisi” ile yapılan karşılaştırmalardan hemen uzak durarak, yeni nesil rekabetin hiçbir zaman fazla abartılmamasını sağladılar.
Bunun nedenini kesinlikle anlayabilirsiniz; Messi ve Ronaldo'nun kalitesinde bir rekabete bir daha tanık olabilmek bizim için inanılmaz bir şans olurdu. Her ikisi de gol atma, bireysel sihirli anlar ve kupa kazanma konusunda olağanüstü başarılar elde etti; her birinin 900'den fazla golü ve ikisinin toplamda 81 kupa gibi inanılmaz bir rekoru var, ayrıca sayısız unutulmaz anları da var.
"Herkes böyle düşünüyor," dedi Haaland, 2023 yılında France Football’a, kendisinin ve Mbappé’nin yeni Messi ve Ronaldo olup olmadıkları sorulduğunda. "Ancak Messi ve Cristiano’nun başardıklarının ne kadar çılgınca olduğunu vurgulamak gerekir. Ayrıca, yaşlansalar da hâlâ bunu sürdürdüklerini unutmamak lazım. Hâlâ fantastik oyuncular.
"Ancak kendimi diğer oyuncularla karşılaştırarak konuşmam, bu benim bakış açım değil. Kendime odaklanıyorum, sadece her gün daha iyi olmaya, yaptığım işten zevk almaya ve kendimin en iyi hali olmaya çalışıyorum."
Dünya Kupası’nda Irak ile oynanacak maç öncesinde konuşan Mbappé, bir basın toplantısında bu düşünceyi yineleyerek şunları söyledi: "Messi, Cristiano ile birlikte en iyi oyuncu, bu çok açık. Ben takımımın bir Dünya Kupası daha kazanmasına yardımcı olmaya çalışıyorum. Gerisi sadece gazeteciler için bir tartışma konusu. Şu anda Haaland’ı düşünmüyorum.
"Messi, hepimizin gördüğü gibi performans sergiledi; bu, insanların tartışacağı bir konu, bu iyi bir şey ama benim kafamda yer almıyor. Benim istediğim, kupayı eve getirmek. 40 yaşına geldiğimde burada olmayacağım; o zamana kadar beni takımdan atmış olacaklar. Gelecek planları yapmıyorum; sadece şu anı ve Dünya Kupası'nın tadını çıkarmayı düşünüyorum."