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Mbappe vs Haaland GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

Çeviri:

Kylian Mbappé ve Erling Haaland: Neden “futbolun bir sonraki büyük rekabeti” Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo arasındaki rekabetin seviyesine ulaşamadı?

Analysis
Dünya Kupası
K. Mbappe
E. Haaland
Fransa
Norveç
Real Madrid
M.City
Şampiyonlar Ligi
Premier Lig
La Liga
FEATURES
Norveç - Fransa

Kylian Mbappé ile Erling Haaland arasındaki rekabet, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo’nun yirmi yıllık hakimiyetinin ardından gelecek büyük futbol rekabeti olarak lanse edilmişti; ancak Fransa ve Norveç’in süperstarları 2026 Dünya Kupası’nda karşı karşıya gelmeye hazırlanırken, ikisi arasındaki bireysel rekabetin pek çok kişinin beklediği şekilde henüz tam anlamıyla başlamadığını söylemek yanlış olmaz.

Peki, bu uzun süredir uykuda olan rekabetin nihayet canlanacağı an bu olabilir mi? Aynı grupta karşı karşıya geldikleri Dünya Kupası’nın henüz ikinci maçında, Mbappé ve Haaland, tarihe geçecek bir Altın Ayakkabı yarışına girmiş durumdalar.

İkili, Irak ve Senegal’e karşı oynadıkları maçlarda ikişer gol atarak, Boston’da Grup I’in liderini belirleyecek maçta formda olan bu iki forvet arasında heyecan verici bir karşılaşmaya zemin hazırladı.

Her biri dört golle yoluna devam eden forvetler, Arjantin’in ilk iki maçında sansasyonel bir hat-trick ve ardından iki gol daha atarak toplamda beş gole ulaşan efsane Messi’nin gerisinde kalıyor. Bu iki oyuncu tüm zamanların en iyisini yakalamaya çalışırken, GOAL, rekabetlerinin neden hâlâ Messi-Ronaldo düellosu seviyesine ulaşmadığını değerlendiriyor:

  • Real Madrid's Portuguese forward CristiaAFP

    Aralarında dağlar kadar fark var

    Cevap muhtemelen, her ikisinin de şu anda tamamen farklı liglerde forma giymesi gerçeğiyle yakından ilgilidir; Haaland, Manchester City ile Premier Lig’in simgesi olma yolunda ilerlerken, Mbappé ise La Liga’da Real Madrid’in son “Galacticos” dalgasının bir parçasıdır.

    City'nin bazı Premier Lig rakiplerinin sahip olduğu küresel şöhreti paylaşmaması da durumu kolaylaştırmıyor; zira tarafsız pek çok kişi, Abu Dabi destekli bu modern başarıya kayıtsız kalıyor.

    Rekabetlerinin zirvesindeyken Messi ve Ronaldo, İspanyol futbolunun fiilen bir ikili tekel olduğu bir dönemde, şiddetli Clásico rekabetinin iki tarafında yer alıyorlardı. Bu iki dev arasındaki husumet, José Mourinho ve Sergio Ramos gibi isimler ile Avrupa’daki devasa karşılaşmalar tarafından körüklendi; ancak muhteşem bir Barcelona takımı, Madrid karşısında büyük ölçüde üstünlük kurmuştu.

    Haaland ve Mbappé’nin, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Altın Ayakkabı ödülü dışında doğrudan rekabet halinde olmaması, aralarındaki bireysel çekişmenin hiçbir zaman gerçek anlamda ivme kazanamadığı anlamına geliyor.

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  • Erling Haaland Kylian MbappeGetty/ GOAL

    Uluslararası farklılıklar

    Bu başarısızlığın önemli bir nedeni, Norveç’in yakın zamana kadar uluslararası sahneden uzak kalmış olmasıdır; bu durum, Haaland’ın 25 yaşında kariyerinde ilk kez büyük bir turnuvaya katılması gerçeğinde de kendini göstermektedir.

    Buna karşılık, bu Mbappé’nin futbolculuk kariyerindeki beşinci büyük turnuva ve Fransa’nın her seferinde favoriler arasında yer almasının en büyük nedenlerinden biri de o; zira 2018’de henüz bir gençken Dünya Kupası’nı kaldırmasıyla adeta efsane haline gelmişti.

    Haaland’ın daha önce uluslararası arenada mücadele edememesi, bu sözde rekabetin önemli bir kısmının eksik kalmasına neden olmuştu. Ancak Norveç bu sefer sürpriz bir aday konumunda ve bu rekabeti hızlandırabilecek bir iz bırakma şansı olduğunu hissedecek.

    Messi ve Ronaldo’nun kendi ülkeleriyle şampiyonluk mücadeleleri, kulüp başarıları kadar ilgi çekici olmuştur; her ikisi de gerçek Dünya Kupası adayları için oynamış ve Avrupa Şampiyonası ile Copa America gibi kıtasal şampiyonluklar kazanmıştır.


  • Manchester City v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2024/25 League Knockout Play-off First LegGetty Images Sport

    Karşılıklı saygı

    Birbirlerine bolca övgü yağdıran bu günümüzün süperstarları arasında karşılıklı bir saygı da var gibi görünüyor. Messi ve Ronaldo’nun zirvede geçirdikleri süre boyunca, ikisi de birbirleri hakkında ne düşündüklerini hiçbir zaman açıkça belirtmediler; hatta özellikle El Clásico rekabetinin doruk noktasında birbirlerinden aktif olarak hoşlanmadıkları bile öne sürüldü.

    Ancak son zamanlarda, bu iki efsane oyuncu aralarındaki tüm anlaşmazlıkları bir kenara bırakmış görünüyor ve Louis Vuitton ve Lego gibi markaların reklam kampanyalarında birlikte yer alıyorlar.

    2023 yılında Canal+'ya verdiği röportajda Haaland, Mbappé hakkında şunları söyledi: "O çok güçlü. Fransızlar, onun Fransa için oynamasından dolayı çok şanslı. Elbette onun Norveç için oynamasını isterdim, ama durum böyle değil. Ama evet, o inanılmaz bir oyuncu. Çok hızlı, çok güçlü ve bunu yıllardır başarıyla sürdürüyor.

    "Kaç yaşında? Benden iki yaş büyük mü? İnanılmaz. Bazen kendinize, onun hâlâ en üst seviyede 10 yıl daha oynayabileceğini söylemeniz gerekiyor. O olağanüstü bir oyuncu."

  • Kylian Mbappe Erling Haaland Real Madrid Manchester City 2025-26 Champions LeagueGetty/GOAL

    Farklı roller

    Haaland ve Mbappé de birbirinden çok farklı forvet tipleridir; Norveçli oyuncu, ceza sahası içinde gol avcısı olarak ya da savunmacıları hızıyla geride bırakıp derin paslara koşarak başarılı olan tam bir 9 numara iken, Mbappé ise hem Paris Saint-Germain’de hem de Fransa milli takımında uzun süre “uçan kanat” olarak oynamış, müthiş hızı ve şiddetli şut yeteneği sayesinde hemen her yerden gol atabilen bir oyuncudur.

    Messi ve Ronaldo’nun oyun stilleri birbirinden çok farklı olsa da, ikisi de Clásico’nun iki tarafında zirvede oldukları dönemde ağırlıklı olarak kanat oyuncusuydular; bu da sanki birbirlerini inanılmaz yeni zirvelere tırmandırırken sürekli doğrudan rekabet halindeymişler gibi bir his uyandırıyordu.

    Mbappé, kendisiyle Haaland’ın gerçek anlamda karşılaştırılamamasının bir nedeni olarak bunu göstermiştir. “Ben sadece forvet olarak oynamadım,” demişti 2022’de. “Sol ve sağ kanatta da oynadım. Tüm alçakgönüllülüğümle söylemeliyim ki, hiç kimsenin her yıl bu şekilde pozisyon değiştirip en üst seviyede harika bir performans sergileyebileceğini sanmıyorum.”

  • Kylian Mbappe Cristiano Ronaldo 2018Getty Images

    "Messi ve Ronaldo'nun yaptıkları şeyler gerçekten inanılmaz"

    Hem Haaland hem de Mbappé, bu iki “tüm zamanların en iyisi” ile yapılan karşılaştırmalardan hemen uzak durarak, yeni nesil rekabetin hiçbir zaman fazla abartılmamasını sağladılar.

    Bunun nedenini kesinlikle anlayabilirsiniz; Messi ve Ronaldo'nun kalitesinde bir rekabete bir daha tanık olabilmek bizim için inanılmaz bir şans olurdu. Her ikisi de gol atma, bireysel sihirli anlar ve kupa kazanma konusunda olağanüstü başarılar elde etti; her birinin 900'den fazla golü ve ikisinin toplamda 81 kupa gibi inanılmaz bir rekoru var, ayrıca sayısız unutulmaz anları da var.

    "Herkes böyle düşünüyor," dedi Haaland, 2023 yılında France Football’a, kendisinin ve Mbappé’nin yeni Messi ve Ronaldo olup olmadıkları sorulduğunda. "Ancak Messi ve Cristiano’nun başardıklarının ne kadar çılgınca olduğunu vurgulamak gerekir. Ayrıca, yaşlansalar da hâlâ bunu sürdürdüklerini unutmamak lazım. Hâlâ fantastik oyuncular.

    "Ancak kendimi diğer oyuncularla karşılaştırarak konuşmam, bu benim bakış açım değil. Kendime odaklanıyorum, sadece her gün daha iyi olmaya, yaptığım işten zevk almaya ve kendimin en iyi hali olmaya çalışıyorum."

    Dünya Kupası’nda Irak ile oynanacak maç öncesinde konuşan Mbappé, bir basın toplantısında bu düşünceyi yineleyerek şunları söyledi: "Messi, Cristiano ile birlikte en iyi oyuncu, bu çok açık. Ben takımımın bir Dünya Kupası daha kazanmasına yardımcı olmaya çalışıyorum. Gerisi sadece gazeteciler için bir tartışma konusu. Şu anda Haaland’ı düşünmüyorum.

    "Messi, hepimizin gördüğü gibi performans sergiledi; bu, insanların tartışacağı bir konu, bu iyi bir şey ama benim kafamda yer almıyor. Benim istediğim, kupayı eve getirmek. 40 yaşına geldiğimde burada olmayacağım; o zamana kadar beni takımdan atmış olacaklar. Gelecek planları yapmıyorum; sadece şu anı ve Dünya Kupası'nın tadını çıkarmayı düşünüyorum."

  • FBL-EUR-C1-MAN CITY-REAL MADRIDAFP

    Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları

    Bu yeni rekabet, en azından iki takım arasında oynanan bazı dikkat çeken Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları sayesinde alevlenmeyi başardı; bu karşılaşmalarda Mbappé şüphesiz üstünlük kurdu.

    İkili ilk kez 2019-20 sezonunun son 16 turunda, Haaland'ın hâlâ Borussia Dortmund forması giydiği dönemde karşı karşıya geldi. Haaland'ın attığı iki gol, BVB'nin Almanya'da oynanan ilk maçta 2-1'lik sürpriz bir üstünlük elde etmesine yardımcı olmuştu, ancak PSG ikinci maçta durumu tersine çevirerek toplamda 3-2'lik bir galibiyet elde etti. Mbappe, aldığı bir darbe nedeniyle maçın sonlarında oyuna girdi, ancak maçın bitiminde Haaland’ın meşhur meditasyon sevinç hareketini taklit edenler arasında yer aldı.

    Daha sonra, her ikisi de sırasıyla PSG ve Dortmund'dan büyük transferler gerçekleştirdikten sonra, Mbappé 2024-25 sezonundaki eleme play-off turunda Haaland'ı bir kez daha gölgede bıraktı; Man City yıldızının ilk maçtaki iki golüne bir hat-trick ile cevap vererek Madrid'i rövanşta bir üst tura taşıdı. Formda olmayan Haaland ise sadece yedek kulübesinden oturup maçı izleyebildi.

    Norveçli gol makinesi nihayet geçen sezon zaferin tadını çıkardı; Bernabeu'daki lig aşaması karşılaşmasını penaltısıyla kazandırdı ve o maçta Mbappé yedek kulübesinde kalan isim oldu. Daha sonra ikili, son 16 turunda tekrar karşılaştı, ancak sakat olan Fransız oyuncu çok az rol oynayabildi; Real, Haaland'ın ikinci maçtaki golüne rağmen çeyrek finale yükseldi ve toplamda 5-1'lik rahat bir galibiyet elde etti.

    Elbette Avrupa şampiyonlukları söz konusu olduğunda Haaland'ın üstünlüğü var; zira o, 2023'te City'nin üçlü zafer kazanan kadrosunda yer alırken, Mbappé ise hâlâ Avrupa kupasını kazanmayı bekliyor.

  • Erling Haaland Barcelona 2025Getty/GOAL

    Gelecekteki potansiyel

    Bu rekabeti bambaşka bir boyuta taşıyabilecek ve bizi gerçekten de yeni bir Messi-Ronaldo çekişmesine doğru yönlendirebilecek tek bir şey var.

    Haaland, uzun süredir hem Real Madrid hem de Barcelona için potansiyel bir transfer hedefi olarak gösteriliyor ve son zamanlarda Barcelona ile olan bağlantıları daha da yoğunlaşıyor. Eğer bu devasa Norveçli oyuncu, Mbappé'nin forma giydiği Madrid'e karşı Barça formasıyla sahaya çıkarsa, bu kesinlikle iki takım arasındaki rekabette yeni bir dönemin başlangıcı anlamına gelir; zira onlar da Clásico'nun iki tarafında kafa kafaya karşı karşıya gelmiş olurlar. Ne de olsa Ronaldo, Messi ile uzun soluklu rekabetini tam anlamıyla başlatmak üzere Los Blancos’a transfer olduğunda Haaland’dan sadece bir yaş küçüktü.

    Ancak şimdilik bu senaryonun ne kadar gerçekçi olduğu belirsizliğini koruyor; zira Katalanlar, Covid sonrası yaşanan mali çalkantı döneminden henüz çıkmış durumda ve Haaland da Etihad’da “mutlu”.

    Mart ayında Camp Nou’ya olası bir transferle ilgili haberler çıkarken, Haaland’ın menajeri Rafaela Pimenta, La Sexta’ya şunları söyledi: “Barcelona’ya büyük saygı ve hayranlık duyuyoruz, ancak olası bir transferle ilgili hiçbir temas kurulmadı. Oyuncu birkaç ay önce sözleşmesini yeniledi, Manchester City’de çok mutlu. Her şey onun için çok iyi gidiyor ve City’de her şey bu kadar yolunda giderken transfer konusunda tartışacak hiçbir şeyimiz yok.”

    Şimdilik Haaland ile Mbappé arasındaki rekabetin tam anlamıyla alevlenmesini beklememiz gerekebilir, ancak Boston’da gerçekleşecek Dünya Kupası karşılaşması bu rekabeti kesinlikle alevlendirecektir.

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