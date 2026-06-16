Kylian Mbappé, “ünlü olmaya hazır” olduğunu belirtiyor ve Real Madrid’in bir “Galactico”su olmasının, A listesindeki bir ünlü olarak hayatını neden kolaylaştırdığını açıklıyor

İspanya’daki hayat ona saha dışında mutluluk verse de, geçmişteki uluslararası başarısızlıkların acısı hâlâ devam ediyor. 2022 finalinde Arjantin’e karşı yaşanan acı yenilgiyi değerlendiren Mbappé, zihinsel yaraların her zamanki gibi taze olduğunu itiraf etti. Şöyle konuştu: “Bir Dünya Kupası finalini kaybetmek çok zor. Bu, dört yılda bir düzenlenen bir turnuva. O maçtaki oyuncuların çoğu artık bu Dünya Kupası’nda yer almıyor. İşte acımasızlığı da bu: Bütün o süreçten geçip penaltılarda kaybettiğimizi düşünmek. Şansa inanmıyorum; penaltılar piyango değildir. Teknik bir beceridir, ancak Dünya Kupası finalini kaybetmenin en acımasız yolu olmaya devam ediyor."