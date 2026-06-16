Getty Images
Çeviri:
Kylian Mbappé, “ünlü olmaya hazır” olduğunu belirtiyor ve Real Madrid’in bir “Galactico”su olmasının, A listesindeki bir ünlü olarak hayatını neden kolaylaştırdığını açıklıyor
Saha içindeki zorlukların ortasında huzur bulmak
Mbappé, Le Parisien gazetesine verdiği son röportajda, İspanya’nın başkentine taşındığından bu yana günlük rutinindeki keskin farkı ayrıntılı olarak anlattı. Real Madrid her zaman mükemmellik beklemiştir, ancak 27 yaşındaki oyuncu teknik açıdan iki zorlu yıl geçirdi. İlk sezonunda Avrupa Altın Ayakkabı ödülünü ve iki kez La Liga gol kralı ödülünü kazansa da, hiçbir büyük kupa kazanamadı. Bu hayal kırıklığına ek olarak, eski kulübü Paris Saint-Germain, onun yokluğunda Şampiyonlar Ligi’ni üst üste iki kez kazandı. Ancak bir “Galactico” olmak, ona saha dışında beklenmedik bir huzur sağladı. Fransa’da yaşadığı boğucu şöhret azaldı ve artık sürekli güvenlik ekibi olmadan dışarı çıkabiliyor.
- (C)Getty Images
Madrid’de sıradan bir yaşam tarzını benimsemek
Dünya çapındaki muazzam ününe değinen Mbappé, süperstar statüsünün gerçekliğini kabul etmekle birlikte, yeniden kazanmayı başardığı mahremiyetten duyduğu samimi mutluluğu dile getirdi. Fransız basınına şunları söyledi: “Ünlü olmaya hazırım; bununla başa çıkmak zorundayım.” Forvet, bu değişimin kişisel hayatına nasıl olumlu yansıdığını ve daha önce imkansız olan faaliyetleri gerçekleştirmesine nasıl olanak sağladığını ayrıntılı olarak anlattı. "Madrid'de çok mutluyum; Fransa'da olduğumdan daha özgür yaşayabiliyorum. Güvenlik ekibi olmadan sokağa çıkabiliyorum. Hayatımı yaşayabiliyorum ve daha önce yapamadığım planlar yapabiliyorum. Bu çok iyi. İnsanların düşündüğünden çok daha fazla, gayet normal şeyler yapıyorum," diye ekledi.
Zalim bir Dünya Kupası yenilgisinin acı hatıraları
İspanya’daki hayat ona saha dışında mutluluk verse de, geçmişteki uluslararası başarısızlıkların acısı hâlâ devam ediyor. 2022 finalinde Arjantin’e karşı yaşanan acı yenilgiyi değerlendiren Mbappé, zihinsel yaraların her zamanki gibi taze olduğunu itiraf etti. Şöyle konuştu: “Bir Dünya Kupası finalini kaybetmek çok zor. Bu, dört yılda bir düzenlenen bir turnuva. O maçtaki oyuncuların çoğu artık bu Dünya Kupası’nda yer almıyor. İşte acımasızlığı da bu: Bütün o süreçten geçip penaltılarda kaybettiğimizi düşünmek. Şansa inanmıyorum; penaltılar piyango değildir. Teknik bir beceridir, ancak Dünya Kupası finalini kaybetmenin en acımasız yolu olmaya devam ediyor."
- AFP
En son Dünya Kupası kampanyasının lansmanı
Geleceğe bakıldığında, Fransa’nın 2026 Dünya Kupası serüvenine Senegal ile oynayacağı açılış maçıyla başlaması nedeniyle Mbappé’nin artık bu acı hatıraları motivasyona dönüştürmesi gerekiyor. Kendini ileriye taşıyan yeni kazanılmış kişisel özgürlük duygusuyla bu küresel ikon, ülkesini uluslararası zafere taşımak ve nihayet dört yıl önceki o kalıcı hayal kırıklığını silip atmak için her şeyi yapmaya hazır olacak.