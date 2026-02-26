Kylian Mbappe, üç aydır süren diz sakatlığı nedeniyle ameliyat olmaktan kaçınmayı umuyor. Real Madrid yıldızı, Dünya Kupası hayallerini korumak istiyor

Sorunun kaynağı, 7 Aralık'ta Celta Vigo ile oynanan maça kadar uzanıyor ve bu maç, Mbappe'nin sezon başında sergilediği patlayıcı fiziksel formunun sonunu işaret ediyor. Kulüp, sorunu içten çözmeye çalışsa da, tam bir iyileşme hala mümkün görünmüyor. Yaklaşan Dünya Kupası, durumu daha da karmaşık hale getiriyor, çünkü ameliyat kararı, forvetin ülkesini futbolun en büyük sahnesinde temsil etme şansını ciddi şekilde tehlikeye atacaktır.

Dünya Kupası hayallerini korumaya odaklanan Fransız yıldız, ameliyatı şiddetle reddediyor ve bunun yerine konservatif rehabilitasyona güvenmeyi tercih ediyor. Real Madrid'in sağlık ekibiyle yakın işbirliği içinde olan Mbappe, uygulanabilir bir alternatif bulmak için dış uzmanlarla aktif olarak görüşüyor. Geri dönüşü için belirli bir zaman çizelgesi belirlenmemiş olsa da, oyuncu ve kulüp arasında, tamamen iyileşene kadar sahaya dönmeyeceği konusunda kesin bir mutabakat var.