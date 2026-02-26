AFP
Çeviri:
Kylian Mbappe, üç aydır süren diz sakatlığı nedeniyle ameliyat olmaktan kaçınmayı umuyor. Real Madrid yıldızı, Dünya Kupası hayallerini korumak istiyor
Mbappe'nin devam eden diz krizi
Mbappe'nin Madrid'i kupaya taşımak için gösterdiği kararlılık, Cidde'de Barcelona ile oynanan Süper Kupa finalinde tam anlamıyla ortaya çıktı. Başlangıçta teknik ekip, iltihaplı eklemin düzgün bir şekilde iyileşmesi için Fransız yıldızı üç hafta boyunca sahalardan uzak tutmayı amaçlayan temkinli bir protokol hazırlamıştı. Ancak, kupa için oynanan yüksek riskli El Clasico'nun önemi, bu muhafazakar planların sonunda terk edilmesine neden oldu ve forvet, vücudunu mutlak sınıra kadar zorladı. Bu hesaplı risk, şimdi ters tepmiş gibi görünüyor. Salı günkü antrenman sırasında ani bir alevlenme ve keskin, yenilenen bir rahatsızlık hissetmesinin ardından Mbappe, fren yapmak ve tüm saha içi fiziksel aktivitelerini resmi olarak askıya almak zorunda kaldı. AS, şu anda uzman tıp uzmanlarıyla kapsamlı değerlendirmeler yaptığını, bu kronik ağrının anatomik kaynağını kesin olarak belirlemek ve durum daha da kötüleşmeden kesin bir teşhis koymak için çaresizce çabaladığını bildiriyor.
Aralık ayından beri devam eden bir sorunu yönetmek
Sorunun kaynağı, 7 Aralık'ta Celta Vigo ile oynanan maça kadar uzanıyor ve bu maç, Mbappe'nin sezon başında sergilediği patlayıcı fiziksel formunun sonunu işaret ediyor. Kulüp, sorunu içten çözmeye çalışsa da, tam bir iyileşme hala mümkün görünmüyor. Yaklaşan Dünya Kupası, durumu daha da karmaşık hale getiriyor, çünkü ameliyat kararı, forvetin ülkesini futbolun en büyük sahnesinde temsil etme şansını ciddi şekilde tehlikeye atacaktır.
Dünya Kupası hayallerini korumaya odaklanan Fransız yıldız, ameliyatı şiddetle reddediyor ve bunun yerine konservatif rehabilitasyona güvenmeyi tercih ediyor. Real Madrid'in sağlık ekibiyle yakın işbirliği içinde olan Mbappe, uygulanabilir bir alternatif bulmak için dış uzmanlarla aktif olarak görüşüyor. Geri dönüşü için belirli bir zaman çizelgesi belirlenmemiş olsa da, oyuncu ve kulüp arasında, tamamen iyileşene kadar sahaya dönmeyeceği konusunda kesin bir mutabakat var.
En yüksek performans için mücadele
Mbappe'nin son birkaç aydır ciddi bir rahatsızlık yaşarken oynadığı ve bunun performansını açıkça etkilediği bir sır değil. Salı günü sakatlığını tekrar hissettikten sonra, Benfica ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında Bernabeu'da yer almadı. Şu anda, sezonun büyük bir bölümünde sergilediği dünya klasmanındaki performansını engelleyen ağrının sona ermesini istiyor.
Real Madrid, onun yeteneğinin ve golcü kimliğinin geri dönmesini çok istiyor, ancak Fransız oyuncunun ağrı eşiğine göre ara sıra sahaya çıkmak yerine, en iyi formunda olmasını istiyor. Yaralanmasının ciddiyeti hakkında resmi bir tıbbi rapor yayınlanmadığı için, Valdebebas'taki atmosfer "rahatsızlık" tartışmalarından resmi bir yaralanmanın kabulüne doğru kaydı.
Uzun vadeli bir çözüm arayışı
Dikkatler artık derinlemesine tıbbi analizlere ve uzman konsültasyonlarına yöneldi. Real Madrid'in baş sağlık görevlisi Nico Mihic'in önderliğinde, kulüp diz tedavisi için cerrahi olmayan seçenekleri kapsamlı bir şekilde araştırıyor. Amaç, hassas bir denge kurmak: Mbappe'nin Madrid'in kupa mücadelesine yardımcı olmasını sağlarken, yaklaşan Dünya Kupası için en iyi formunu korumak.
Sezon kritik son aşamasına yaklaşırken, Los Blancos'un yıldız transferinin uzun süre sahalardan uzak kalmasını göze alamaz. Bununla birlikte, bu aşamada sakatlığın yanlış yönetilmesi, fiziksel olarak tamamen çökme riski taşıyor. Sonuç olarak, hem kulüp hem de oyuncu, Mbappe'nin patlayıcı hızını yeniden keşfetmesini ve hem kulüp hem de ülkesinin hücumunu yönlendirmesini sağlamak için istikrarlı bir iyileşme sağlamak amacıyla tüm uzman tavsiyelerini dikkatlice değerlendiriyor.
