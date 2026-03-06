Kylian Mbappe, Thierry Henry'yi gölgede bıraktı mı? Arsenal efsanesinin eski takım arkadaşı ve hemşerisi, 'nesil' tartışmasını açıklıyor

Mbappe'nin durumunda, henüz genç yaşta küresel bir şampiyonluk kazandı ve 2022 Dünya Kupası finalinde Arjantin'e karşı hat-trick yaptı. Fransa'nın tüm zamanların en golcü oyuncusu olmanın eşiğinde ve La Liga devi Real Madrid ile en prestijli ulusal ve kıtasal ödüller için rekabet etmeye devam edecek.

Fransa'da efsane statüsü söz konusu olduğunda Platini ve Zidane'yi asla geçemeyebilir, ancak Henry'nin önüne geçiyor mu? BetMGM bonus kodu gibi teklifleri listeleyen ve inceleyen SportsbookReview.com ile işbirliği içinde konuşan Aliadiere, GOAL'a bu soru sorulduğunda şöyle cevap verdi: "Biliyorsunuz, bu zor bir soru. Bence bu, nesil meselesi. Babamın her zaman Platini'nin en iyi oyuncu olduğunu söylediğini hatırlıyorum. Ben de "Baba, Zidane Platini'den daha iyi" dedim. O da "Hayır, değil" dedi. Ben de aynı şeyi yapacağım.

"Thierry Henry, gördüğüm en iyi oyuncu. Ve kimse Thierry Henry'yi geçemez. Benim için tek kişi R9, Ronaldo'ydu. Bu yüzden bana Lionel Messi'yi, Cristiano Ronaldo'yu getirebilirsiniz, çünkü ben R9 ve Thierry'yi izleyerek büyüdüm, Thierry ile oynadım ve onu her gün antrenmanda gördüm. Benim için onlar her zaman en iyiler olacak. Kimin rekorlarını kıracağı ya da onlardan daha fazla gol atacağı önemli değil. Benim için onlar her zaman en iyiler olacak.

“Şimdi 14 yaşında bir oğlum var ve onun için her şey Lamine Yamal ve Mbappe ile ilgili. Ben de ona, ‘Hayır, onlar benim çocukken hayran olduğum oyuncuların seviyesinde değiller!’ diyorum. Hepimiz aynı sayılırız, ama bu her zaman iyi bir sohbet konusu oluyor.”