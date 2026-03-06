Getty/GOAL
Kylian Mbappe, Thierry Henry'yi gölgede bıraktı mı? Arsenal efsanesinin eski takım arkadaşı ve hemşerisi, 'nesil' tartışmasını açıklıyor
Fransız ikonları: Platini'den Henry'ye, oradan Mbappe'ye
Tarih boyunca durum böyle olmuştur; taraftarlar genellikle, hayranlıklarının ilk oluştuğu veya zirveye ulaştığı dönemlerde dikilen bayraklara bağlı kalırlar. Çocukluk kahramanları, günümüzün ikonlarından her zaman biraz daha fazla kalplere dokunur.
Ancak, canlı tartışmalar profesyonel sporun bir parçasıdır. Herkes aynı görüşü paylaşsa ve tartışacak hiçbir şey bulamasaydı, hayat oldukça sıkıcı olurdu. Futbol çevrelerinde, genellikle ya "X Takımı" ya da "Y Takımı" taraftarı olursunuz ve ortak bir nokta bulmak neredeyse imkansızdır.
Fransız hayranlarının gözdesi olan Raymond Kopa ve Michel Platini, Zinedine Zidane ve Henry'nin önünü açmış, bu taçlar daha sonra Paul Pogba ve Mbappe gibi oyunculara geçmiştir.
Mbappe, Fransız ikonları tartışmasında Henry'yi geride bıraktı mı?
Mbappe'nin durumunda, henüz genç yaşta küresel bir şampiyonluk kazandı ve 2022 Dünya Kupası finalinde Arjantin'e karşı hat-trick yaptı. Fransa'nın tüm zamanların en golcü oyuncusu olmanın eşiğinde ve La Liga devi Real Madrid ile en prestijli ulusal ve kıtasal ödüller için rekabet etmeye devam edecek.
Fransa'da efsane statüsü söz konusu olduğunda Platini ve Zidane'yi asla geçemeyebilir, ancak Henry'nin önüne geçiyor mu? BetMGM bonus kodu gibi teklifleri listeleyen ve inceleyen SportsbookReview.com ile işbirliği içinde konuşan Aliadiere, GOAL'a bu soru sorulduğunda şöyle cevap verdi: "Biliyorsunuz, bu zor bir soru. Bence bu, nesil meselesi. Babamın her zaman Platini'nin en iyi oyuncu olduğunu söylediğini hatırlıyorum. Ben de "Baba, Zidane Platini'den daha iyi" dedim. O da "Hayır, değil" dedi. Ben de aynı şeyi yapacağım.
"Thierry Henry, gördüğüm en iyi oyuncu. Ve kimse Thierry Henry'yi geçemez. Benim için tek kişi R9, Ronaldo'ydu. Bu yüzden bana Lionel Messi'yi, Cristiano Ronaldo'yu getirebilirsiniz, çünkü ben R9 ve Thierry'yi izleyerek büyüdüm, Thierry ile oynadım ve onu her gün antrenmanda gördüm. Benim için onlar her zaman en iyiler olacak. Kimin rekorlarını kıracağı ya da onlardan daha fazla gol atacağı önemli değil. Benim için onlar her zaman en iyiler olacak.
“Şimdi 14 yaşında bir oğlum var ve onun için her şey Lamine Yamal ve Mbappe ile ilgili. Ben de ona, ‘Hayır, onlar benim çocukken hayran olduğum oyuncuların seviyesinde değiller!’ diyorum. Hepimiz aynı sayılırız, ama bu her zaman iyi bir sohbet konusu oluyor.”
Mbappe, Fransız futbolunun en iyi oyuncusu olacak mı?
Henry'nin 1998 Dünya Kupası şampiyonu takım arkadaşlarından biri olan Frank Lebeouf da Mbappe'nin her zaman ünlü vatandaşlarının gölgesinde kalacağına inananlardan biri. Daha önce GOAL'aMbappe'nin ülkesinde GOAT statüsüne ulaşıp ulaşamayacağı sorulduğundaşöyle cevap vermişti: "Kesinlikle hayır. Karşılaştırma yapılamaz. Kariyerleri ve dönemleri karşılaştırmak da zor. Ancak Zizou'nun yapabildikleri, harika bir oyuncu olmasının yanı sıra, davranışları - 2006'daki hataları olsa bile - insanlar onu seviyor.
Kylian Mbappe'nin özel hayatında bazı tartışmalar yaşandı ve bu da Fransa'daki bazı insanları kızdırdı. O asla Zidane'ın ulaştığı noktaya gelemeyecek ve muhtemelen kimse ona yetişemeyecek. Michel Platini de o dönemde, ondan önce de Raymond Kopa, bu oyuncular ikonlar. Mbappe'nin aynı seviyeye gelip gelemeyeceğini ancak kariyerinin sonunda göreceğiz.
“O harika bir oyuncu. Kesinlikle harika bir oyuncu ve zeki bir adam. Onunla gurur duyuyorum. Ama sahada daha çok çalışması gerekiyor ki ben de 'vay canına, ne oyuncu' diyebileyim. O harika bir golcü. Real Madrid, bu sezon onu kadrosunda bulundurarak ve neredeyse her maçta gol atmasını sağlayarak çok şanslı. Ama ondan hala biraz daha fazlasını bekliyorum - örneğin, topu kaybettiğinde, biraz geri koşması, sadece birazcık, ve takım arkadaşlarına yardım etmek istediğini göstermesi. Günümüzde her şey istatistiklerle ilgili, kaç gol attığınız, kaç pas yaptığınız, kaç koşu yaptığınız, ve benim için Kylian Mbappe, günümüz futbolunun en iyi örneği. Ben o tür bir oyuncu değilim, bu yüzden ondan daha fazlasını görmek istiyorum."
Mbappe, 2026 Dünya Kupası geri sayımında sakatlığını tedavi ediyor
Mbappe şu anda bir sakatlık nedeniyle tedavi görüyor ve bu nedenle Real Madrid maçında forma giyemeyecek. Bu durum, merakla beklenen Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Manchester City ile oynanacak maçta forma giyip giyemeyeceği konusunda soru işaretleri yaratıyor.
Mart ayı sonunda uluslararası dostluk maçlarında forma giyemeyebilir, ancak bir başka Dünya Kupası macerası başladığında formda ve hazır olmayı umuyor. Bu turnuvada tarihe geçecek şekilde iki kez şampiyon olmak istiyor.
