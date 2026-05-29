"Kylian Mbappé tavır almakta haklı" - Michel Platini, "zeki" Real Madrid yıldızının siyasi uyarısını destekliyor ancak sert bir tavsiye de veriyor
Siyasi tartışmalar kızışıyor
Mbappe, aşırı sağcı Ulusal Birlik partisinin cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanma ihtimaline ilişkin derin endişelerini dile getirerek kısa süre önce ülkesinde büyük yankı uyandırdı. Ulusal Birlik lideri Jordan Bardella, sosyal medyada yaptığı yorumlarla buna tepki gösterenler arasındaydı; ancak Platini, forvet oyuncusunun kamusal tartışmalara müdahil olma hakkını savundu. Bununla birlikte, eski Fransa milli takım yıldızı, bu kişisel görüşlerin milli takımdaki görevlerinden tamamen ayrı tutulması gerektiği konusunda ısrarcı oldu.
Mbappé siyasi endişelerini dile getirdi
Madridli forvet, Vanity Fair dergisine verdiği röportajda, aşırı sağın seçimleri kazanması ihtimaline ilişkin endişelerini açıkça dile getirdi. Karşı duruşunu ayrıntılı olarak anlatan Mbappé, “Bu beni etkiliyor; bu tür insanların iktidara gelmesinin ne anlama geldiğini ve ülkem için ne gibi sonuçlar doğurabileceğini biliyorum” dedi.
RTL'de bu konuya yanıt veren Platini, “Kylian Mbappe, kaptan kol bandını veya Fransa milli takım forması giymediğinde tavır almakta haklı. Madrid'de veya başka bir yerdeyse elbette siyasi bir tavır alabilir. Ancak Fransa milli takımının kol bandını ve formasını giydiğinde, tüm Fransızlar adına oynuyorsun. Bu yüzden tavır almak zor.” dedi.
Efsane bölünme tehlikesine karşı uyarıyor
Platini, modern futbolcuların zekasını övmekle birlikte, Madrid'in süperstarına kamuoyuna yaptığı açıklamaların kutuplaştırıcı sonuçları konusunda da uyarıda bulundu. "Zeki insanların toplumsal konularda tavır alabilmesi iyi bir şey. Futbolcuların hepsi aptal değil. Aslında bazıları oldukça zeki," diyen Platini, sözlerine şöyle devam etti: "Tavır alır almaz dünyanın yarısını kızdırırsın. Tabii söylediğin her şeyin arkasında durmazsan. Bence Kylian duruyor."
Dünya Kupası hazırlıkları yaklaşıyor
Didier Deschamps'ın takımı 2026 Dünya Kupası hazırlıklarını sürdürürken, Mbappé bu siyasi fırtınayı saha içindeki sorumluluklarıyla bir an önce dengelemek zorunda. I Grubu'na yerleştirilen Fransa, 16 Haziran'da MetLife Stadyumu'nda Senegal ile ilgi çekici bir açılış maçı oynayacak; ardından Irak ve Norveç ile karşılaşacak. Kaptan, uluslararası sahnedeki muhteşem formunu tekrarlayarak ve Les Bleus'yu turnuvanın ilerleyen aşamalarına taşıyarak siyasi eleştirmenleri susturmayı hedefliyor.