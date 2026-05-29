"Kylian Mbappé tavır almakta haklı" - Michel Platini, "zeki" Real Madrid yıldızının siyasi uyarısını destekliyor ancak sert bir tavsiye de veriyor

Madridli forvet, Vanity Fair dergisine verdiği röportajda, aşırı sağın seçimleri kazanması ihtimaline ilişkin endişelerini açıkça dile getirdi. Karşı duruşunu ayrıntılı olarak anlatan Mbappé, “Bu beni etkiliyor; bu tür insanların iktidara gelmesinin ne anlama geldiğini ve ülkem için ne gibi sonuçlar doğurabileceğini biliyorum” dedi.

RTL'de bu konuya yanıt veren Platini, “Kylian Mbappe, kaptan kol bandını veya Fransa milli takım forması giymediğinde tavır almakta haklı. Madrid'de veya başka bir yerdeyse elbette siyasi bir tavır alabilir. Ancak Fransa milli takımının kol bandını ve formasını giydiğinde, tüm Fransızlar adına oynuyorsun. Bu yüzden tavır almak zor.” dedi.