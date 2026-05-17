Kylian Mbappé, Sevilla'ya karşı alınan zorlu galibiyette Real Madrid'in ilk 11'ine geri döndüğünde Vinicius Junior'un gölgesinde kaldı

Çoğu zaman gerginlik yaşansa da hiçbir zaman tam anlamıyla kızışmayan bir maçta, Vinicius iki takımı birbirinden ayıran o belirleyici anı yarattı.

Gol, 15. dakikada Brezilyalı oyuncunun ceza sahası içinden ağları bulmasıyla geldi ve bu, onun tüm turnuvalarda bu sezon attığı 22. gol oldu. Madrid'in üstünlüğünü değerlendiren kusursuz bir vuruştu, ancak golün tartışmalı bir yanı da vardı.

Mbappe'nin dirseği, pozisyonun oluşumu sırasında bir savunma oyuncusunun yüzüne çarptı ve faul verilmesi gerektiğini düşünen Sevilla oyuncularının protestolarına yol açtı. Ancak hakemler oyunun devam etmesine izin verdi ve Vinicius sonraki vuruşunda hata yapmadı.

O andan itibaren Madrid, savunma sağlamlığına güvendi. Bu özellik sayesinde, ilk golü atan Madrid, son 27 lig maçında yenilgi yüzü görmedi.