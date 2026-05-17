AFP
Çeviri:
Kylian Mbappé, Sevilla'ya karşı alınan zorlu galibiyette Real Madrid'in ilk 11'ine geri döndüğünde Vinicius Junior'un gölgesinde kaldı
Vinicius farkı ortaya koyuyor
Çoğu zaman gerginlik yaşansa da hiçbir zaman tam anlamıyla kızışmayan bir maçta, Vinicius iki takımı birbirinden ayıran o belirleyici anı yarattı.
Gol, 15. dakikada Brezilyalı oyuncunun ceza sahası içinden ağları bulmasıyla geldi ve bu, onun tüm turnuvalarda bu sezon attığı 22. gol oldu. Madrid'in üstünlüğünü değerlendiren kusursuz bir vuruştu, ancak golün tartışmalı bir yanı da vardı.
Mbappe'nin dirseği, pozisyonun oluşumu sırasında bir savunma oyuncusunun yüzüne çarptı ve faul verilmesi gerektiğini düşünen Sevilla oyuncularının protestolarına yol açtı. Ancak hakemler oyunun devam etmesine izin verdi ve Vinicius sonraki vuruşunda hata yapmadı.
O andan itibaren Madrid, savunma sağlamlığına güvendi. Bu özellik sayesinde, ilk golü atan Madrid, son 27 lig maçında yenilgi yüzü görmedi.
Mbappe’nin ilk 11’e karışık dönüşü
Mbappe, Real Oviedo'ya karşı kazanılan maçta kendi taraftarları tarafından yuhalandıktan sadece birkaç gün sonra ilk 11'e geri döndü. Fransız oyuncu, Aurelien Tchouameni'ye neredeyse bir asist getirecek muhteşem bir topuk vuruşu da dahil olmak üzere dünya klasmanındaki yeteneğinin izlerini sergilese de, kale önünde hayal kırıklığı dolu bir akşam geçirdi. En önemli katkısı, açılış golünde oynadığı dolaylı roldü; fiziksel varlığını kullanarak Sevilla savunmasını bozdu ve top Vinicius'a düştü.
Eski Paris Saint-Germain yıldızı, ikinci yarıda kaleciyi geçip topu ağlara gönderdiğinde Madrid'in üstünlüğünü ikiye katladığını sandı, ancak koşusunun zamanlaması yanlış olduğu için yardımcı hakemin bayrağıyla sevinçleri yarıda kesildi. 27 yaşındaki oyuncu iki büyük fırsatı kaçırdı, beş denemede tek bir isabetli şut bile atamadı, 15 kez top kaybı yaptı ve 10 yer mücadeleden sadece ikisini kazandı. Madrid'in galibiyetine rağmen, bu performansı onun yaşadığı zorlukları gözler önüne serdi.
Courtois, maçın son dakikalarında gelen baskıya karşı dik durdu
Sevilla, ligdeki alt sıralarda yer almasına rağmen maçın son dakikalarında beraberlik golü için büyük çaba gösterdi ve Thibaut Courtois’yı birkaç kez muhteşem kurtarış yapmaya zorladı. Ev sahibi takım tüm gücüyle hücuma çıkarken, Belçikalı kaleci Kike Salas’ın şutunu üst direğin üzerinden çelerek en iyi performansını sergiledi.
Sevilla, Madrid savunmasını aşmak için gereken keskinliği bulmakta zorlandı, ancak Atletico Madrid'in günün erken saatlerinde 18. sıradaki Girona'yı yenmesi sayesinde, bu mağlubiyete rağmen küme düşme tehlikesinden kurtuldu.
Real Madrid sezonu zirvede tamamlıyor
Maç, arka arkaya gelen bir dizi köşe vuruşuyla sona erdi, ancak Courtois kalesini geçilmez tuttu ve Los Blancos’a Mart ayından bu yana ilk kez üst üste iki lig galibiyetini kazandırdı.
Bu galibiyet, Barcelona'nın El Clásico'da 2-0 galip gelerek şampiyonluğu resmen garantilemesi nedeniyle La Liga sıralamasında bir değişiklik yaratmasa da, Real Madrid'in gururunu korudu. Takım, Barça'nın 11 puan gerisinde yer alıyor, ancak şehir rakibi Atlético'nun önünde ikinci sırayı garantiledi. Los Blancos, 23 Mayıs'ta Athletic Club'ı konuk ederek sezonu tamamlayacak.