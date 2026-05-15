Kylian Mbappé 'satılmayacak'! Fransız forvet, 'önemli destekçisi' Jose Mourinho'yu Santiago Bernabéu'da ağırlamaya hazırlanırken Real Madrid'in transfer politikası ortaya çıktı

Haberlere göre Real Madrid, geçici teknik direktör Alvaro Arbeloa ile yaşanan gergin kamuoyu tartışmasının ardından Kylian Mbappé’nin geleceği konusunda kesin bir karar verdi. Santiago Bernabéu’da giderek artan gerginlik ve onun ayrılması için başlatılan büyük çaplı imza kampanyasına rağmen, Fransız forvet İspanya’da kalarak göreve başlayacak olan teknik direktör José Mourinho’nun altında çalışmaya devam edecek.

    Madrid şu anda iç karışıklıklarla boğuşuyor, ancak TEAMtalk, Mbappé'nin "satılmayacağını" ve bunun yerine göreve gelecek teknik direktör Mourinho'nun önemli bir destekçisi olacağını bildiriyor. Kulübü istikrara kavuşturmak üzere Portekizli teknik adamın kalıcı olarak göreve gelmesi konusunda bir anlaşmaya varılmış olsa da, ortam hâlâ gergin. Bu gelişme, 27 yaşındaki forvetin Perşembe günü Real Oviedo'ya karşı alınan 2-0'lık galibiyet sırasında taraftarların yoğun eleştirilerine maruz kaldığı zorlu bir haftanın ardından geldi.

    Sözlü atışma patlak verdi

    Oviedo maçının ardından Mbappé, takımdaki öncelik sıralamasında gerilediğini iddia ederek tartışma yarattı; ancak teknik direktörü bu iddiayı hemen yalanladı. Mbappé şöyle konuştu: “Oynamadım çünkü teknik direktör [Alvaro Arbeloa] bana, [Franco] Mastantuono, Vinícius [Júnior] ve Gonzalo [Garcia]’nın ardından kadrodaki dördüncü forvet olduğumu söyledi. Bunu kabul ediyorum ve bana verilen süre boyunca oynuyorum. Bence iyi oynadım. İlk 11'de oynamaya hazırdım. Teknik direktöre kızgın değilim. Bir teknik direktörün kararına her zaman saygı duymak gerekir. İlk 11'e geri dönmek için çok çalışacağım.”

    Arbeloa, kadro dışı bırakıldığı iddialarını yalanladı

    Arbeloa, Mbappé’nin olayları aktarışını hemen yalanlayarak, oyuncular ile mevcut teknik kadro arasındaki kopukluğu bir kez daha ortaya koydu. Şöyle ısrarla konuştu: “Keşke dört forvetim olsaydı. Dört forvetim yok ve Mbappé’ye kesinlikle böyle bir şey söylemedim. Belki de beni yanlış anladı. Size başka ne söyleyebilirim bilmiyorum. Hiçbir şekilde ona dördüncü forvet olduğunu söyleyemezdim.

    "Ben teknik direktörüm ve kimin oynayacağına, kimin oynamayacağına karar veren benim. Maçtan önce onunla konuştum. Bunu nasıl yorumladı bilmiyorum. Dört gün önce yedek kulübesinde olmayan bir oyuncu bugün ilk 11'de oynamamalı. Bu bir final değil, ölüm kalım meselesi değil. Hepsi bu. Kimseyle bir sorunum yok.”

    Mourinho'nun kurtarma görevi

    Odak noktası, bu yaz göreve başlayacak ve disiplin sorunları yaşayan kadroyu yeniden ayağa kaldırmakla görevlendirilen Mourinho’ya kayıyor. Madrid, önce Sevilla deplasmanını atlatmalı, ardından 23 Mayıs’ta geçici teknik direktör yönetiminde Athletic Bilbao’yu ağırlamalı; Mbappé ise kendisini eleştirenleri haksız çıkarmaya kararlı. Mourinho resmen göreve başladığında, öncelikli hedefi Barcelona’nın ligdeki hakimiyetine son vermek amacıyla tasarlanan kapsamlı bir kadro yenilenmesini yönetmek olacak.

