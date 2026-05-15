Kylian Mbappé ‘satılmayacak’! Fransız forvet, ‘önemli destekçisi’ Jose Mourinho’yu Santiago Bernabéu’da ağırlamaya hazırlanırken Real Madrid’in transfer politikası ortaya çıktı
Bernabeu'daki kargaşa derinleşiyor
Madrid şu anda iç karışıklıklarla boğuşuyor, ancak TEAMtalk, Mbappé'nin "satılmayacağını" ve bunun yerine göreve gelecek teknik direktör Mourinho'nun önemli bir destekçisi olacağını bildiriyor. Kulübü istikrara kavuşturmak üzere Portekizli teknik adamın kalıcı olarak göreve gelmesi konusunda bir anlaşmaya varılmış olsa da, ortam hâlâ gergin. Bu gelişme, 27 yaşındaki forvetin Perşembe günü Real Oviedo'ya karşı alınan 2-0'lık galibiyet sırasında taraftarların yoğun eleştirilerine maruz kaldığı zorlu bir haftanın ardından geldi.
Sözlü atışma patlak verdi
Oviedo maçının ardından Mbappé, takımdaki öncelik sıralamasında gerilediğini iddia ederek tartışma yarattı; ancak teknik direktörü bu iddiayı hemen yalanladı. Mbappé şöyle konuştu: “Oynamadım çünkü teknik direktör [Alvaro Arbeloa] bana, [Franco] Mastantuono, Vinícius [Júnior] ve Gonzalo [Garcia]’nın ardından kadrodaki dördüncü forvet olduğumu söyledi. Bunu kabul ediyorum ve bana verilen süre boyunca oynuyorum. Bence iyi oynadım. İlk 11'de oynamaya hazırdım. Teknik direktöre kızgın değilim. Bir teknik direktörün kararına her zaman saygı duymak gerekir. İlk 11'e geri dönmek için çok çalışacağım.”
Arbeloa, kadro dışı bırakıldığı iddialarını yalanladı
Arbeloa, Mbappé’nin olayları aktarışını hemen yalanlayarak, oyuncular ile mevcut teknik kadro arasındaki kopukluğu bir kez daha ortaya koydu. Şöyle ısrarla konuştu: “Keşke dört forvetim olsaydı. Dört forvetim yok ve Mbappé’ye kesinlikle böyle bir şey söylemedim. Belki de beni yanlış anladı. Size başka ne söyleyebilirim bilmiyorum. Hiçbir şekilde ona dördüncü forvet olduğunu söyleyemezdim.
"Ben teknik direktörüm ve kimin oynayacağına, kimin oynamayacağına karar veren benim. Maçtan önce onunla konuştum. Bunu nasıl yorumladı bilmiyorum. Dört gün önce yedek kulübesinde olmayan bir oyuncu bugün ilk 11'de oynamamalı. Bu bir final değil, ölüm kalım meselesi değil. Hepsi bu. Kimseyle bir sorunum yok.”
Mourinho'nun kurtarma görevi
Odak noktası, bu yaz göreve başlayacak ve disiplin sorunları yaşayan kadroyu yeniden ayağa kaldırmakla görevlendirilen Mourinho’ya kayıyor. Madrid, önce Sevilla deplasmanını atlatmalı, ardından 23 Mayıs’ta geçici teknik direktör yönetiminde Athletic Bilbao’yu ağırlamalı; Mbappé ise kendisini eleştirenleri haksız çıkarmaya kararlı. Mourinho resmen göreve başladığında, öncelikli hedefi Barcelona’nın ligdeki hakimiyetine son vermek amacıyla tasarlanan kapsamlı bir kadro yenilenmesini yönetmek olacak.