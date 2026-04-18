FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second Leg

Kylian Mbappé, Şampiyonlar Ligi'nden elenmelerinin ardından eski Arsenal ve Chelsea yıldızı tarafından sert bir şekilde eleştirilirken, "Real Madrid'in soyunma odasını bencillikle doldurdu"

Emmanuel Petit, Kylian Mbappé'ye sert bir saldırıda bulunarak, forvetin Real Madrid soyunma odasına "bencillik" bulaştırdığını iddia etti. Eski Arsenal ve Chelsea yıldızı, Şampiyonlar Ligi'nden şok bir şekilde elenmelerinin ardından Fransız oyuncunun takıma katılmasıyla takımın uyumunun bozulduğuna inanıyor.

    Eski Arsenal ve Chelsea yıldızı Petit, Mbappé'yi "Real Madrid soyunma odasını bencillikle doldurmakla" suçladı. Bu sert eleştiri, İspanyol ekibinin Bayern Münih'e karşı Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde yaşadığı dramatik elenmenin ardından geldi; bu olay, Santiago Bernabéu'da yoğun bir iç muhasebe dönemini tetikledi.

    Şu anda Fransız yayıncı RMC'de yorumcu olarak çalışan eski orta saha oyuncusu, vatandaşı hakkındaki değerlendirmesinde sözünü sakınmadı. Petit, Dünya Kupası şampiyonu oyuncunun varlığının takım içindeki dinamikleri kötü yönde değiştirdiğini öne sürerek, "Bu sadece Mbappe'nin suçu değil. Ancak onun gelişi Real Madrid soyunma odasını bencillikle doldurdu. Bu bir fiyasko" dedi.

  Paris Saint-Germain v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League Final 2025

    Paris Saint-Germain ile karşılaştırıldığında

    Petit, forvetle ilişkilendirdiği bireyci kültürü ortadan kaldırarak gelişme kaydeden bir takım örneği olarak Mbappé’nin eski kulübü Paris Saint-Germain’i gösterdi. Mbappé’nin 2024’teki ayrılışından bu yana Paris ekibi daha uyumlu bir görüntü sergiliyor; bu durum, yorumcunun Madrid’in şu anki zorluklarını değerlendirirken hemen vurguladığı bir gerçek.

    Petit, iki kulübü karşılaştırırken "Zamanlama gerçekten aleyhine işliyor" dedi. "PSG bir takım gibi oynamaya başladığından beri olağanüstü bir performans sergiliyor. Hepsi bir elin parmakları gibi birbirine kenetlenmiş durumda." Petit, daha önce de forveti "dikkat çekmeye çalışan biri" olarak nitelendirip Fransa kaptanlığı için uygun olup olmadığını sorgulamıştı; bu, Petit'in bu tür görüşlerini dile getirdiği ilk sefer değil.

    Mbappé kültürel eleştirilerin ana hedefi olsa da, Petit, Bayern karşısında yaşanan taktiksel çöküşün başlıca sorumlusu olarak Eduardo Camavinga'yı da gösterdi. Çok yönlü 23 yaşındaki oyuncu, faul yapması ve oyunun yeniden başlamasını geciktirmesi nedeniyle ikinci sarı kartını görerek oyundan atıldı; Petit, bu olayın Madrid'in Allianz Arena'da geri dönüş umutlarını fiilen sona erdirdiğine inanıyor.

    "Suçlanacak biri varsa, o da Camavinga'dır," diye ekledi Petit. "Onun faulü felaketti. Maçın o anında (86. dakika), kırmızı kart çok sert bir karardı, ama ne yazık ki hakem sadece kuralları uyguluyordu. Real her zaman hakemin performansının arkasına sığınır." Toplam skor 6-4 olarak belirlendi ve İspanya'nın dev kulübü Avrupa kupalarından elendi.

  Alvaro Arbeloa Real Madrid

    Arbeloa hakem kararlarına öfkeleniyor

    Madrid teknik direktörü Álvaro Arbeloa, maçın ardından gözle görülür bir şekilde öfkeliydi ve öfkesini oyuncuların bireysel performanslarından ziyade hakem Slavko Vincic’e yöneltti. Maçın bitiş düdüğünün ardından kaos yaşandı; Arda Güler itirazları nedeniyle kırmızı kart görürken, Vinicius Junior ve Antonio Rüdiger gibi diğer tecrübeli oyuncular hakem ekibini çevreledi.

    Arbeloa, basına yaptığı açıklamada hayal kırıklığını açıkça dile getirdi: "Belli ki böyle bir şey için bir oyuncuyu oyundan atamazsınız. Hakem onun kartı olduğunu bile bilmiyordu ve çok heyecanlı, çok dengeli geçen bir maçı, gerçek bir mücadeleyi mahvetti ve maç böyle bitti. Bence kırmızı kartla her şey bitti. Bu hareket nedeniyle bir oyuncuyu oyundan atmanız gerçekten inanılmaz; böyle bir maçta bunun için oyundan atılmak mümkün değil. Gerçekten çok üzgün, kızgın ve hayal kırıklığına uğramış hissediyoruz ve bence tüm bunlar biraz haksızlık."

