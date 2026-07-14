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Kylian Mbappé sakat mı? Didier Deschamps, İspanya ile oynanacak Dünya Kupası yarı final maçı öncesinde Fransa kaptanı hakkında son durumu açıkladı
Deschamps, Mbappé’nin sağlık durumuyla ilgili endişeleri giderdi
Deschamps, forvetin sağlık durumuna ilişkin endişelerin ortaya çıkmasının ardından, Mbappé’nin Fransa’nın İspanya ile oynayacağı Dünya Kupası yarı final maçında forma giyebileceğini doğruladı. Mbappé, Fransa’nın Fas’ı 2-0 yendiği maçın 77. dakikasında, kendi ifadesiyle “hafif bir ayak bileği sakatlığı” geçirdikten sonra oyundan çıkmıştı. Pazartesi günü ana gruptan ayrı antrenman yapması üzerine yeni şüpheler ortaya çıkmış ve RMC Sport, Mbappé'nin ayak bileğinde hâlâ rahatsızlık hissettiğini bildirmişti. Ancak Deschamps, herhangi bir aksilik yaşanmadığını vurguladı.
- Getty Images Sport
Deschamps, Fransa milli takımındaki sakatlık durumunu açıklıyor
Yarı final öncesinde konuşan Deschamps, Mbappé’nin durumuna ilişkin endişeleri hafifleterek, antrenman programındaki değişikliğin nedenini açıkladı.
The Athletic'in aktardığına göre Fransa teknik direktörü, "Kendini iyi hissediyor" dedi. Antrenman süresinin kısaltılmasını önemsiz göstererek, "Diğer oyuncular gibi o da bir alıştırmada 20 dakika yerine 15 dakika çalışmaya hakkı var" diye ekledi.
Fransa, tam zamanında iki müjdeli haber aldı
Mbappé, turnuvada attığı sekiz golle yarı finale giriyor ve asist sayısına göre Arjantinli Lionel Messi’yi geride bırakarak Altın Ayakkabı yarışında lider durumda. Fransa’nın İspanya ile karşılaşmaya hazırlanırken Mbappé’nin kadroda olması büyük bir moral kaynağı.
Son dönemde kadroda yer almayan Tchouameni'nin dönüşü de Fransa'nın orta sahasını güçlendirecek ve Deschamps'a, turnuva boyunca top hakimiyetine dayalı oyunuyla etkileyici bir performans sergileyen İspanya karşısında bir seçenek daha sunacak.
Tchouameni’nin iyileşmesi hakkında konuşan Deschamps, “Son maçta yedek kulübesinde olsa da risk hâlâ yüksekti. Bugün durumu daha iyi. Tamamen iyileşti diyemem ama artık oynayabilir durumda” dedi.
- Getty Images
Dikkatler İspanya’daki hesaplaşmaya çevriliyor
Fransa artık tüm dikkatini İspanya ile oynayacağı Dünya Kupası yarı final maçına verecek; Deschamps’ın hem Mbappé’yi hem de Tchouameni’yi kadroya dahil edebileceği tahmin ediliyor. Mbappé’nin form durumu ve Tchouameni’nin muhtemel dönüşü, turnuvanın en zorlu sınavlarından birine hazırlanan Fransa için önemli bir moral kaynağı oluyor.
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