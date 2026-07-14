Mbappé, turnuvada attığı sekiz golle yarı finale giriyor ve asist sayısına göre Arjantinli Lionel Messi’yi geride bırakarak Altın Ayakkabı yarışında lider durumda. Fransa’nın İspanya ile karşılaşmaya hazırlanırken Mbappé’nin kadroda olması büyük bir moral kaynağı.

Son dönemde kadroda yer almayan Tchouameni'nin dönüşü de Fransa'nın orta sahasını güçlendirecek ve Deschamps'a, turnuva boyunca top hakimiyetine dayalı oyunuyla etkileyici bir performans sergileyen İspanya karşısında bir seçenek daha sunacak.

Tchouameni’nin iyileşmesi hakkında konuşan Deschamps, “Son maçta yedek kulübesinde olsa da risk hâlâ yüksekti. Bugün durumu daha iyi. Tamamen iyileşti diyemem ama artık oynayabilir durumda” dedi.