Getty/GOAL
Çeviri:
Kylian Mbappé sahne ışıklarını paylaşabilir mi, yoksa Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo gibi başrol oyuncusu havası mı var? Bir diğer Dünya Kupası şampiyonu, zihniyetinin değiştiğini görüyor
PSG'nin tüm zamanların en golcü oyuncusu ve Madrid'in "Galactico"su
1998 yılında Les Bleus ile dünya şampiyonluğu kazanan Leboeuf, Mbappé’nin bugünü ve geleceği hakkında spekülasyonlarda bulunuyor. Hızlı forvet, henüz onlu yaşlarındayken Monaco’da kendini göstermeye başladığı andan itibaren geleceğin süperstarı olarak gösteriliyordu.
En prestijli ödülü 2018'de Fransa ile kazandı, ardından Katar 2022'de Dünya Kupası finalinde hat-trick yaptı, ancak penaltı atışlarında Messi ve Arjantin'e karşı acı bir yenilgi yaşadı.
Mbappe, Paris Saint-Germain'in tüm zamanların en golcü oyuncusu olduktan sonra Real Madrid'de "Galactico" statüsüne yükseldi ve milli takımında bir başka önemli gol sıralamasının zirvesine çıkarak uluslararası düzeyde tarih yazmaya hazırlanıyor.
- Getty/GOAL
Messi ve Ronaldo gibi: Mbappé de spot ışıklarını paylaşabilir mi?
27 yaşındaki oyuncu, en parlak spot ışıklarının altında sahnenin merkezinde yer almaktan memnun ve olağanüstü bireysel performansını sürdürüyor. Bu konumu onu Messi ve Ronaldo gibi isimlerin yer aldığı yetenekler grubuna sokuyor, ancak gerektiğinde bir takım oyuncusu olmaktan memnun mu?
Bu soru Leboeuf'e yöneltildiğinde, eski defans oyuncusu - World Cup Betting ile yaptığı röportajda - GOAL'a şunları söyledi: “O, ana adam olmak için yaratılmış. Sekiz yaşından beri dünya ona en iyilerden biri olacağına dair söz verdi, çünkü çok küçükken inanılmazdı ve en iyilerden biri olmak için doğru şeyleri yapmaya devam etti.
“Ancak son zamanlarda biz ya da o, futbolun kolektif bir oyun olduğunu keşfettik. Aslında takım bir yıldızdır ve özellikle Şampiyonlar Ligi gibi şampiyonluklar kazanan tüm büyük takımlarda – örneğin Liverpool ve şimdi Paris Saint-Germain – her şey birlikte oynamakla ilgili.
“Real Madrid berbat oynadığında, Liverpool'a karşı finale çıkmamalıydılar. Chelsea, Paris Saint-Germain, Manchester City ile oynadıklarında - bu maçları kazanmaları imkansızdı ama kolektif ruh sayesinde başardılar ve bu yüzden Kylian'ın kafasında bu yok ve bu yoksa kafaya sokmak zor - özellikle de şu anda çok hızlı bir şekilde yıldız olman gereken bu dünyada, çünkü benim deyimimle bir acil durum diktatörlüğünde yaşıyoruz ve ayrıca çok bireysel hale geldik. Ballon d'Or çok önemli hale geldi, oysa benim zamanımda ödülü alırdın ve beş dakika sonra unutulurdu.
“Dünya değişti ve bunun tek suçlusu Kylian Mbappe değil. Olmaması gereken bazı noktalara önem atfediyoruz ve kesinlikle yanılıyoruz çünkü futbol bize her maçta, birlikte oynamazsanız işlerin yürümediğini gösterdi. Neymar, Messi ve Mbappe'nin birlikte oynadığını gördük. Şimdi Vinicius Jr ve Mbappe'nin birlikte oynadığını görüyoruz. İşe yaramıyor çünkü kolektif ruha uymuyorlar ve durum bu.
“Liverpool'u izlediğimizde, Liverpool'da kim yıldızdı? Mohamed Salah mı? Evet, tamam, ama Virgil van Dijk de yıldızdı, Alisson da yıldızdı ve birlikte mücadele eden tüm o oyuncular, [Andy] Robertson, Trent Alexander-Arnold, iki kanat bekleri, onlar yıldızdı. Gol atmak için birbirlerine pas atıyorlardı. Bu çılgınca bir şeydi.
“İşte bu yüzden futbolu seviyorum. Futbolu bunu görmek için seviyorum. Mbappe'nin dört oyuncuyu geçmesi umurumda değil. Beni etkilemiyor çünkü oyunu görmüyor. Neden Rodri'yi seviyoruz? Neden Kevin De Bruyne'yi sevdik? Çünkü topu almadan önce nereye vereceklerini görüyorlardı. Benim sevdiğim ruh budur ve [Diego] Maradona bir dahi ve yıldız olsa da onun büyük bir hayranı değildim. Dribbling yapan insanları sevmezdim. Her şeyi gördüğü için tek dokunuşla pas veren insanları seviyorum. Benim için öngörü, özel bir beceridir.”
Mbappe bir gün Premier Lig'e transfer olacak mı?
Mbappé, Real Madrid formasıyla 103 maçta 86 gol atarken, Fransa milli takımındaki gol sayısını da 56'ya çıkardı. Son aylarda zaman zaman hayal kırıklığına uğramış bir görüntü sergilemesi, yeni bir maceraya atılabileceği yönünde kaçınılmaz soruların gündeme gelmesine neden oldu.
Dünyanın en yıkıcı forvetlerinden birinin Premier Lig'e transfer olup olmayacağı sorusu üzerine Leboeuf şunları ekledi: “Premier Lig değişti. Eğer benim oynadığım dönemdeki Premier Lig olsaydı, hayır, o buna hazır değil derdim. Ancak sahip olduğu hız ve Premier League'de oynadığınızda İngiltere'de bulabileceğiniz fırsatlar göz önüne alındığında, evet, Kylian Mbappe'nin dünyanın herhangi bir liginde oynayabileceğini düşünüyorum ve onu Premier League'de Erling Haaland ile en golcü oyuncu olarak rekabet ederken görmek güzel olurdu.
“Bu çılgınca olurdu ama bence bunun maliyeti göz önüne alındığında, şu anda kimse onu satın alamaz. Sanmıyorum. Sanmıyorum ve gelecek sezon için bir aday olabileceğini düşündüğümüz kimse yok.
“Arsenal'in bir forvete ihtiyacı olacak ama onlar forvet kullanmıyorlar. Forvetlerin etrafında dolaşıyorlar, bu yüzden Mbappe, Gyokeres'in rolünü üstlenmekten çok rahatsız olurdu; orada çapraz pasları bekliyorsunuz, pasları bekliyorsunuz ama hiç gelmiyor. Haaland, Pep Guardiola'nın sisteminde her devrede bir veya iki topa dokunmayı kabul edebildi, ama Kylian Mbappe'nin bunu kabul edeceğinden emin değilim. Bu yüzden 10 numara pozisyonuna geri dönecek, topa dokunmaya çalışacak ve belki de teknik direktörün taktiğini altüst edecektir.”
- Getty
Fransa'nın maç programı: Les Bleus'un 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçı
Mbappe, gelecek sezon Santiago Bernabéu’da José Mourinho’nun altında görev alacak; “Özel Adam”, en zorlu teknik direktörlük görevlerinden birinde ikinci kez Madrid’e geri dönüyor. Yıldızlarla dolu kadrodan en iyi verimi nasıl alacağını bir an önce belirlemesi gerekiyor.
Şu an için Mbappe, Fransa'nın üst üste üçüncü kez finale çıkma hedefiyle Dünya Kupası'na tamamen odaklanmış durumda. Didier Deschamps'ın takımı, Salı günü MetLife Stadyumu'nda Senegal ile karşılaşarak turnuvaya başlayacak.