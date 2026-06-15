Kylian Mbappé sahne ışıklarını paylaşabilir mi, yoksa Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo gibi başrol oyuncusu havası mı var? Bir diğer Dünya Kupası şampiyonu, zihniyetinin değiştiğini görüyor

27 yaşındaki oyuncu, en parlak spot ışıklarının altında sahnenin merkezinde yer almaktan memnun ve olağanüstü bireysel performansını sürdürüyor. Bu konumu onu Messi ve Ronaldo gibi isimlerin yer aldığı yetenekler grubuna sokuyor, ancak gerektiğinde bir takım oyuncusu olmaktan memnun mu?

Bu soru Leboeuf'e yöneltildiğinde, eski defans oyuncusu - World Cup Betting ile yaptığı röportajda - GOAL'a şunları söyledi: “O, ana adam olmak için yaratılmış. Sekiz yaşından beri dünya ona en iyilerden biri olacağına dair söz verdi, çünkü çok küçükken inanılmazdı ve en iyilerden biri olmak için doğru şeyleri yapmaya devam etti.

“Ancak son zamanlarda biz ya da o, futbolun kolektif bir oyun olduğunu keşfettik. Aslında takım bir yıldızdır ve özellikle Şampiyonlar Ligi gibi şampiyonluklar kazanan tüm büyük takımlarda – örneğin Liverpool ve şimdi Paris Saint-Germain – her şey birlikte oynamakla ilgili.

“Real Madrid berbat oynadığında, Liverpool'a karşı finale çıkmamalıydılar. Chelsea, Paris Saint-Germain, Manchester City ile oynadıklarında - bu maçları kazanmaları imkansızdı ama kolektif ruh sayesinde başardılar ve bu yüzden Kylian'ın kafasında bu yok ve bu yoksa kafaya sokmak zor - özellikle de şu anda çok hızlı bir şekilde yıldız olman gereken bu dünyada, çünkü benim deyimimle bir acil durum diktatörlüğünde yaşıyoruz ve ayrıca çok bireysel hale geldik. Ballon d'Or çok önemli hale geldi, oysa benim zamanımda ödülü alırdın ve beş dakika sonra unutulurdu.

“Dünya değişti ve bunun tek suçlusu Kylian Mbappe değil. Olmaması gereken bazı noktalara önem atfediyoruz ve kesinlikle yanılıyoruz çünkü futbol bize her maçta, birlikte oynamazsanız işlerin yürümediğini gösterdi. Neymar, Messi ve Mbappe'nin birlikte oynadığını gördük. Şimdi Vinicius Jr ve Mbappe'nin birlikte oynadığını görüyoruz. İşe yaramıyor çünkü kolektif ruha uymuyorlar ve durum bu.

“Liverpool'u izlediğimizde, Liverpool'da kim yıldızdı? Mohamed Salah mı? Evet, tamam, ama Virgil van Dijk de yıldızdı, Alisson da yıldızdı ve birlikte mücadele eden tüm o oyuncular, [Andy] Robertson, Trent Alexander-Arnold, iki kanat bekleri, onlar yıldızdı. Gol atmak için birbirlerine pas atıyorlardı. Bu çılgınca bir şeydi.

“İşte bu yüzden futbolu seviyorum. Futbolu bunu görmek için seviyorum. Mbappe'nin dört oyuncuyu geçmesi umurumda değil. Beni etkilemiyor çünkü oyunu görmüyor. Neden Rodri'yi seviyoruz? Neden Kevin De Bruyne'yi sevdik? Çünkü topu almadan önce nereye vereceklerini görüyorlardı. Benim sevdiğim ruh budur ve [Diego] Maradona bir dahi ve yıldız olsa da onun büyük bir hayranı değildim. Dribbling yapan insanları sevmezdim. Her şeyi gördüğü için tek dokunuşla pas veren insanları seviyorum. Benim için öngörü, özel bir beceridir.”