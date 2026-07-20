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Çeviri:

Kylian Mbappé, Rodri ve GOAL’un 2026 Dünya Kupası Turnuvasının En İyi Kadrosu

Opinion
Dünya Kupası
L. Messi
K. Mbappe
J. Bellingham
Rodri
E. Haaland
M. Olise
Arjantin
İspanya
Fransa
İngiltere
Norveç
Yeşil Burun Adaları
Vozinha
M. Cucurella
P. Porro
P. Cubarsi
L. Martinez
FEATURES

Beş hafta süren, rekor niteliğinde 104 maçın oynandığı ve 308 golün atıldığı 2026 Dünya Kupası resmen sona erdi. Sadece futbol açısından bakıldığında, FIFA'nın tüm zamanların en büyük turnuvası beklentileri boşa çıkarmadı; 48 takım, üç ev sahibi ülke ve Kuzey Amerika'nın uçsuz bucaksız topraklarında mücadele etti. Ve bu ülkelerden 46'sı elendikten sonra, geriye sadece dünyanın en iyi iki takımı kaldı: İspanya ve Arjantin.

Gol pozisyonları ya da bireysel sihirli anlardan çok Arjantin’in acımasız fiziksel oyunuyla akıllarda kalan finalin sonunda, La Roja galip geldi; Ferran Torres’in uzatmalarda attığı ustaca gol sayesinde tarihindeki ikinci Dünya Kupası şampiyonluğunu kazandı ve Lionel Messi ile takım arkadaşlarını kederli bıraktı.

Bu turnuva, tarihe geçecek bir Altın Ayakkabı yarışına sahne oldu; Messi, Fransa'dan Kylian Mbappé ve Ousmane Dembélé, Norveç'in golcüsü Erling Haaland ile İngiltere'den Harry Kane ve Jude Bellingham ile bu bireysel ödül için devasa bir mücadeleye girdi. Sonunda Mbappé galip geldi; hem de sadece 2026 Dünya Kupası açısından değil; 27 yaşındaki oyuncu artık Dünya Kupası tarihinin tartışmasız en golcü oyuncusu oldu.

O halde, bu Fransız oyuncunun GOAL’un turnuva kadrosunda yer alması sizi şaşırtmayacaktır, peki 2026 Dünya Kupası’nın en iyi 11’inde ona başka kimler eşlik ediyor?

  • FBL-WC-2026-MATCH14-ESP-CPVAFP

    GK: Vozinha (Yeşil Burun Adaları)

    Yeşil Burun Adaları’nın 40 yaşındaki kalecisi Vozinha, Kuzey Amerika’da büyük ilgi gördü ve bu küçük takımın eleme turlarına ulaşmasında beklenmedik bir performans sergileyerek en önemli oyuncusu olarak öne çıktı. Mavi Köpekbalıkları tek bir maç bile kazanamamış olabilir, ancak bu kaleci, İspanya, Uruguay ve Suudi Arabistan ile grup aşamasında elde ettikleri üç beraberlikte kilit rol oynadı ve takımının, son 32 turunda son şampiyon Arjantin ile oynayacağı büyük maça çıkabilmesi için gerekli minimum puanı toplamasını sağladı.

    Vozinha, Yeşil Burun Adaları'nın açılış maçında sonradan şampiyon olacak Arjantin ile oynadığı olağanüstü golsüz beraberlikte yedi kurtarış yaparak adını duyurdu; ardından eleme turlarında Arjantin karşısında sekiz kurtarış daha yaparak bu başarıyı aştı. Takımı, uzatmalarda kıl payı yenilgiye uğramadan önce Messi ve arkadaşlarına son ana kadar direndi.

    Vozinha artık bir kült kahraman ve adı Dünya Kupası tarihine kazındı. Hatta onun adını taşıyan yeni bir deniz canlısı türü bile keşfedildi!

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  • France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    RB: Pedro Porro (İspanya)

    Bir Dünya Kupası, bir oyuncunun kariyerinde köklü bir dönüşüm yaratma gücüne sahiptir ve Pedro Porro, Kuzey Amerika’da bundan kesinlikle faydalanmış gibi görünen isimlerden biridir. Tottenham’ın savunma oyuncusu, turnuva öncesinde İspanya’nın ilk on birinde sağ bek olarak yer almıyordu; ancak La Roja’nın Avusturya ile oynadığı son 32 turu maçında Atlético Madrid’den Marcos Llorente’nin yerine kadroda yer aldıktan sonra bir daha geriye bakmadı. Artık o bir dünya şampiyonu.

    Porro o maçta parladı; Avusturya’nın sol kanadını etkisiz hale getirdi ve rakip ceza sahasına girerek kafayla takımını 2-0 öne geçiren golü atarak hücum içgüdülerini sergiledi. Son 16 turunda Portekiz karşısında da yerini koruyan Porro, İspanya’nın en göze çarpan oyuncularından biri oldu; sahadaki herkesten daha fazla (dokuz) defansif katkı sağladı ve çeyrek finalde Belçika karşısında da, özellikle hücumda, yine etkileyici bir performans sergiledi.

    Bu da yetmezmiş gibi, yarı finalde bir kez daha görevini yerine getirdi; tecrübeli bir forvet gibi ikinci golü atarak Fransa’nın maçı kazanma şansını ortadan kaldırdı ve final maçındaki gol de onun ortasından geldi.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    CB: Pau Cubarsi (İspanya)

    İspanya’nın kaya gibi sağlam savunma hattında Porro’nun yanında yer alan Pau Cubarsi, 19 yaşına yakışmayacak bir kalite sergiledi ve Kuzey Amerika’da düzenlenen turnuvanın en göze çarpan stoperi olarak dikkatleri üzerine çekti. Bu genç oyuncu, Luis de la Fuente’nin takımının zaferle sonuçlanan Dünya Kupası serüveni boyunca sadece bir gol yemesinin en büyük nedenlerinden biri oldu ve hak ettiği şekilde Genç Oyuncu Ödülü’nü kazandı.

    Cubarsi, kupayı kaldırma yolunda Cristiano Ronaldo, Mbappé ve Messi gibi süperstar forvetleri etkisiz hale getirdi; özellikle yarı finalde Fransız oyuncuya karşı sergilediği performans, Les Bleus’un en büyük hücum tehdidini ortadan kaldırmasıyla büyük etki yarattı. Pas yeteneği ve topla oynarken sergilediği soğukkanlılıkla, neden kulübü Barcelona tarafından bu kadar yüksek değer gördüğünü kanıtladı; sahada oyunu güven ve dengeyle ilerletmeye yardımcı oldu.

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  • Argentina v Cabo Verde: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    CB: Lisandro Martinez (Arjantin)

    Arjantin için savunma açısından pek de parlak bir Dünya Kupası olmadı; son şampiyon, eleme turları boyunca erken bir elenme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı ve finale ancak kıl payı ulaşabildi; ancak bu takımın hırsını ve asla pes etmeyen ruhunu, Manchester United’ın minyon stoperi Lisandro Martinez kadar iyi yansıtan çok az kişi var.

    Boyundaki eksikliğini, top hakimiyeti ve tabii ki “karanlık sanatlar”daki ustalığıyla fazlasıyla telafi etti. İstatistiklere bakıldığında, turnuvanın en iyi stoperlerinden biriydi ve hücumda da kritik anlarda sahneye çıktı: Messi’ye üstten attığı nokta atışı pasla asist yaptı ve Yeşil Burun Adaları’nı elediği çılgın son 32 turu maçında uzatmalarda durdurulamaz bir gol attı. Final maçının sakatlık nedeniyle yarıda kalması gerçekten çok yazık oldu.

  • France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    LB: Marc Cucurella (İspanya)

    2026 Dünya Kupası öncesinde Marc Cucurella hakkında şüpheler varsa da, artık kesinlikle yok. Chelsea taraftarları bir süre önce onun dünyanın en iyi sol beklerinden biri olduğunu söylerdi ve şimdi muhtemelen herkes bu görüşe katılacak. Real Madrid’in yeni transferi, İspanya savunmasının sol kanadında bir kaya gibiydi ve De la Fuente’nin sisteminde ikinci şampiyonluğa giden yolda çok önemli bir rol oynadı.

    Cucurella, finale giden yolda oynanan beş maçta tek bir kez bile topu geçilmedi; bu performansın bir parçası olarak, Fransa ile oynanan yarı final mücadelesinde hem Ballon d'Or ödüllü Ousmane Dembélé'yi hem de Bayern Münih'in dinamosu Michael Olise'yi adeta ortadan kaldırdı. Henüz hücumdaki katkılarına değinmedik bile; sol bek, her fırsatta hücuma destek olmak için ileriye çıktı, grup aşamasında Suudi Arabistan karşısında bir asist yaptı ve son 32 turunda Avusturya’ya karşı kazanılan maçta Mikel Oyarzabal’a iki isabetli orta yaparak iki golün hazırlayıcısı oldu.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    DM: Rodri (İspanya)

    Rodri'nin zamanlaması ne kadar da mükemmeldi. Tam da en kritik anda, 2024 Ballon d'Or ödülünün sahibi, en iyi formuna kavuşarak orta sahanın derinliklerinden İspanya'yı kupaya taşıdı. Manchester City'nin yıldızı, 6 numaralı pozisyondan oyunun temposunu belirleyerek metronom gibi işledi; yüzlerce isabetli pas attı ve rakibin sayısız atağını engelledi.

    De la Fuente'nin takımının oyun düzeni için kesinlikle vazgeçilmez bir isimdi; Rodri, turnuvadaki tüm orta saha oyuncuları arasında en yüksek ikili mücadele başarı oranına sahipti; 2014'te şampiyonluğa ulaşan Almanya'nın efsanesi Toni Kroos'tan (62) bu yana bir Dünya Kupası'nda son üçte bir alanda en fazla savunma hattını aşan pası yaptı, son üçte bir alanda diğer tüm oyunculardan daha fazla pas tamamladı ve dikkat çekici bir şekilde, 1966'da kayıtların tutulmaya başlanmasından bu yana bir Dünya Kupası'nda tek bir oyuncu tarafından yapılan en fazla pas sayısına ulaştı. Dünya Kupası'ndaki performansı, orta saha oyunculuğunun gerçek bir ustalık dersi niteliğindeydi ve ona turnuvanın en iyi oyuncusuna verilen Altın Top ödülünü kazandırdı.

  • Jude BellinghamGetty Images

    CM: Jude Bellingham (İngiltere)

    Açıkçası, Jude Bellingham olmasaydı İngiltere’ye ne olurdu?! Arka arkaya ikinci büyük turnuvada, Real Madrid’in süperstarı, Üç Aslanlar’ın büyük zorluklar karşısında galibiyete ulaşmak için güvendiği isim oldu ve bir kez daha büyük bir başarıya imza attı. Bellingham, Kuzey Amerika'da İngiltere'nin attığı gollerin %35'ini kaydetti; orta sahadan attığı yedi golle, tek bir Dünya Kupası'nda ülkenin en çok gol atan oyuncusu oldu ve defalarca ileriye doğru sürüş yapma ya da mükemmel bir anda ceza sahasına girme yeteneğini sergiledi.

    23 yaşındaki oyuncunun yorulmak bilmeyen performansı ve son 16 turunda Azteca Stadyumu’nda Meksika’ya karşı attığı iki gol, hem İngiltere hem de Dünya Kupası tarihine sonsuza dek kazınacak; Hırvatistan’a attığı gol ve Norveç maçındaki iki golü de kritik anlarda attığı çok önemli gollerdi.

    Bellingham, kritik anlarda ve önemli maçlarda en iyi performansını sergileyen bir oyuncu ve Thomas Tuchel yönetiminde kadroda yer alması ve ilk 11'de oynaması konusundaki tuhaf sorulara kesin bir cevap verdi. Artık rolü tartışılmaz.

  • Michael Olise France 2026 World CupGetty

    AM: Michael Olise (Fransa)

    Michael Olise’in Bayern Münih’teki büyüleyici formunu Dünya Kupası’na da taşıyacağından hiç şüphe yoktu, ancak 2018 şampiyonu takımda bu kaygısız Fransız oyuncunun potansiyelini tam anlamıyla ortaya çıkarmak için Didier Deschamps’ın taktiksel bir değişiklik yapması gerekti. Artık eski teknik direktör olan Deschamps, sadece bir maçın ardından Olise ve Dembele’nin başlangıç pozisyonlarını değiştirdi; ilki 10 numara pozisyonuna, ikincisi ise kanada kaydırıldı. Ve işte, sınırsız yeteneğe sahip Bayern oyuncusu, sanki hayatı boyunca o pozisyonda oynamış gibi görünüyordu.

    Olise, geçmiş yılların küstah 10 numaralarını anımsatan bir oyuncuydu; sahada rahatça dolaşıyor, her an bir pozisyon yaratmaya çalışıyor ve rakiplerini geride bırakmak için göz kamaştırıcı ayak hareketleri sergiliyordu. Son 32 turunda İsveç karşısında sergilediği performans, tarihe geçecek bir Dünya Kupası performansıydı; maçı adeta tek başına yönetti ve ikinci yarıda Bradley Barcola ile Mbappé’ye iki muhteşem asist yaptı – ileriye doğru süzülerek bir savunmacıyı bacak arasından geçip Barcola’ya pas verdi ve İsveç savunma hattını parçalayarak Mbappé’ye gol fırsatı hazırladı.

    Bu sayede turnuvayı en fazla asist (yedi) yapan oyuncu olarak tamamladı; bu, tek bir Dünya Kupası turnuvası için de yeni bir rekor oldu.

  • Lionel Messi Argentina 2026 World Cup backGetty

    RW: Lionel Messi (Arjantin)

    Lionel Messi hakkında söylenecek ne kaldı ki?! Dünya Kupası öncesindeki haftalar ve aylar boyunca turnuvaya katılıp katılmayacağı belirsizliğini koruyan Arjantinli efsane, 39 yaşında sadece sahaya çıkmakla kalmayıp sahayı adeta domine ederek bir kez daha tüm beklentileri alt üst etti. Serbest forvet olarak sahada tam bir serbestlik verilen Messi, adeta geçmiş yıllara geri dönerek rakip savunmaları adeta paramparça etti.

    Birçok kişinin gözünde Messi, ilhamdan yoksun şampiyonları final yolundaki zorlu mücadelede sık sık sırtında taşıyarak, tüm zamanların en iyisi olduğunu kesin olarak kanıtladı. Grup aşamasında, Albiceleste’nin Cezayir’e karşı oynadığı açılış maçında attığı muhteşem hat-trick de dahil olmak üzere altı gol kaydetti; eleme turlarında ise altı gol daha katkıda bulundu. Yarı finalde İngiltere karşısında iki hayati asistle bir kez daha kritik anlarda sahneye çıkarak Lionel Scaloni’nin takımını finale taşıdı. Kısacası, gelmiş geçmiş en iyisi – ne yazık ki finalde beklenen performansı gösteremedi.

  • HaalandGetty Images

    ST: Erling Haaland (Norveç)

    Haaland’ın Dünya Kupası’nı kasıp kavuracağından hiç şüphe var mıydı ki?! İlk kez katıldığı büyük turnuvada, Manchester City’nin gol makinesi tam anlamıyla muhteşem bir performans sergiledi; sürpriz takım Norveç adına Premier Lig’deki başarılarını dünya futbolunun en büyük sahnesine taşıyıp taşıyamayacağına dair kalan tüm şüpheleri ortadan kaldırdı ve en önemlisi, bunu yüzünde bir gülümsemeyle başardı.

    Haaland, İskandinavların turnuva öncesi beklentileri karşılayabilmelerinde en büyük pay sahibi oldu; ülkesinin ilk iki maçında ikişer gol attı, son 32 turunda Fildişi Sahili’ni mağlup eden maçta son dakikalarda galibiyet golünü kaydetti ve 16 turunda Brezilya’yı ikinci yarıda attığı iki golle devirerek bu Dünya Kupası’nın en büyük sürprizinde kaçınılmaz olarak başrolü üstlendi – bu, Norveç futbol tarihinin en büyük başarısıydı.

    Umarız bir sonraki Dünya Kupası’na katılmak için 28 yıl daha beklemek zorunda kalmazlar; zira Haaland’ın inanılmaz yeteneğinden bu sahneyi mahrum bırakmak büyük bir yazık olur.

  • 킬리안 음바페 (Kylian Mbappe)Getty Images

    Sol kanat: Kylian Mbappé (Fransa)

    Dünya Kupası’nın Kralı. Fransa’nın zafer arayışı, İspanya karşısında yarı finalde zayıf bir performansla sona ermiş olabilir; bu durumun suçunun ve eleştirilerin büyük bir kısmını kaptanları ve takımın ruhu üstlenecek olsa da, Mbappé Kuzey Amerika’da düzenlenen turnuvanın tarihindeki en büyük golcü olma hedefini gerçekleştirdi. 27 yaşında ve Messi’nin artık kenara çekilmeye hazır olduğu bir dönemde, önümüzdeki yıllarda bu statüsünü pekiştireceği neredeyse kesin.

    Dünya futbolunun en büyük sahnesinde her zamanki gibi Mbappé muhteşemdi. La Roja ile oynanan talihsiz karşılaşma dışında her maçta büyük katkı sağladı; bu performans, Senegal, Irak ve İsveç’e karşı attığı ikişer gol, Norveç’e karşı verdiği iki asist, eleme turlarında Paraguay ve Fas’a karşı attığı goller ile İngiltere’ye karşı oynanan bronz madalya maçında attığı iki golü de içeriyordu. Bu son gollerle turnuvanın en skorer oyuncusu oldu ve 2026 Altın Ayakkabı ödülünü kazandı.

    Bazıları bu başarıları elde etmenin boş bir yol olduğunu düşünebilir, ancak önünde en az iki Dünya Kupası daha olan Mbappé’nin bir noktada Messi’yi geçeceği her zaman kesindi.