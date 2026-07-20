Kylian Mbappé, Rodri ve GOAL’un 2026 Dünya Kupası Turnuvasının En İyi Kadrosu

Gol pozisyonları ya da bireysel sihirli anlardan çok Arjantin’in acımasız fiziksel oyunuyla akıllarda kalan finalin sonunda, La Roja galip geldi; Ferran Torres’in uzatmalarda attığı ustaca gol sayesinde tarihindeki ikinci Dünya Kupası şampiyonluğunu kazandı ve Lionel Messi ile takım arkadaşlarını kederli bıraktı.

Bu turnuva, tarihe geçecek bir Altın Ayakkabı yarışına sahne oldu; Messi, Fransa'dan Kylian Mbappé ve Ousmane Dembélé, Norveç'in golcüsü Erling Haaland ile İngiltere'den Harry Kane ve Jude Bellingham ile bu bireysel ödül için devasa bir mücadeleye girdi. Sonunda Mbappé galip geldi; hem de sadece 2026 Dünya Kupası açısından değil; 27 yaşındaki oyuncu artık Dünya Kupası tarihinin tartışmasız en golcü oyuncusu oldu.

O halde, bu Fransız oyuncunun GOAL’un turnuva kadrosunda yer alması sizi şaşırtmayacaktır, peki 2026 Dünya Kupası’nın en iyi 11’inde ona başka kimler eşlik ediyor?