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Kylian Mbappe resitali! Real Madrid yıldızı, attığı dubleyle parladı; Real Madrid, Rayo Vallecano'yu farklı geçerek Barcelona ile puanını eşitledi
Mbappe baskın geçen ilk yarıda tonunu belirledi
Real Madrid, La Liga'da beşinci hafta maçlarına bir önceki karşılaşmasında Real Betis'e karşı aldığı hayal kırıklığı yaratan yenilginin ardından net bir şey kanıtlama ihtiyacıyla çıktı. Hafta ortasında Inter Milan'a karşı Avrupa'da alınan galibiyete rağmen, takımın akıcılığı ve son bölgede bitiriciliği konusunda soru işaretleri sürüyordu. Ancak bu şüpheler, Bernabeu ışıkları altında Kylian Mbappe'nin oyunun kontrolünü eline almasıyla hızla dağıldı; Fransız yıldız, saf hücum verimliliğiyle Ballon d'Or için birincil aday statüsünü pekiştirdi.
Ev sahibi ekip oyunun kontrolünü elinde tutmayı sürdürdü ve farkın ikiye çıkması yalnızca üç dakika aldı. Bu kez Mbappe asist yapan isim oldu; boş alana hareketlenip Carreras için mükemmel ağırlıkta bir pasla Rayo Vallecano savunmasını yardı ve Carreras da topu ağlara göndermekte hata yapmadı. Madrid'in oyunundaki acımasızlık, konuk ekibi nefessiz bıraktı ve baskı 35. dakikada bir kez daha sonuç verdi. Jude Bellingham da skora katkı yaptı; Vinicius Junior'ın yerden çevirdiği topa buluşup meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve durumu 3-0 yaptı.
İkinci yarıdaki korku dolu anlar ve Courtois'nın kahramanlıkları
Ancak skorun rahatlığı, ikinci yarının başlamasının ardından Real Madrid cephesinde rehavete yol açmış gibi göründü. İlk yarıdaki performanslarını tanımlayan yoğunluk belirgin şekilde düştü ve bu da iç saha ekibinin savunmasındaki ani odak kaybından yararlanmak isteyen Rayo Vallecano'ya umut ışığı verdi. Konuk ekip, 51. dakikada Antonio Rüdiger'in nadir görülen bir karar hatasını Camello'nun değerlendirmesiyle bu karışıklıktan faydalandı.
Bunun ardından, Rayo Vallecano'nun ikinci golü bulmak için tüm riskleri almasıyla ev sahibi ekip adına şaşırtıcı derecede gergin bir bölüm yaşandı. Konuk ekip sahada daha önde baskı kurdu ve orta alanda bire bir mücadeleleri kazanmaya başlayarak Real Madrid'i kendi savunma bölgesine itti. Thibaut Courtois da tam bu bölümde kalitesini bir kez daha gösterdi ve farkın iki gol olarak kalmasını sağlayan bir dizi kritik kurtarış yaptı.
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Mbappe pastanın üzerindeki kremayı koydu
Saatler uzatma dakikalarını gösterirken, gerilim sonunda gecenin kahramanı tarafından dindirildi. Rayo Vallecano, geç bir gol bulmak için umutsuz bir girişimle öne çıkınca, Real Madrid kontra atakta arkada bıraktığı boşlukları değerlendirdi. Kylian Mbappe, son üçüncü bölgede bir pası almak için koşusunun zamanlamasını kusursuz ayarlayarak elit fiziksel kondisyonunu ve taktik zekâsını gösterdi. Kapatmaya gelen savunmacılar nedeniyle zor bir açıya zorlanmasına rağmen Fransız yıldız, 91. dakikada topu uzak köşeye nokta atışı bir vuruşla göndererek soğukkanlılığını korudu.
Son düdük, Jose Mourinho’nun takımının aldığı hayati 4-1’lik galibiyeti tescilledi; bu sonuç onları La Liga zirvesinde ezeli rakibi Barcelona ile 12 puanda eşitledi. İkinci yarıdaki performans düşüşü teknik ekibe analiz edecek bir şeyler verecek olsa da, genel hikâyeye Madrid’in yıldızlarla dolu hücum hattı arasındaki yeniden bulunan uyum damga vurdu. Mbappe, Vinicius ve Bellingham arasındaki kombinasyon oyunu zaman zaman durdurulamazdı ve bu da sezonun geri kalanı için bir plan sundu.
Madrid'in Barca'ya katılmasıyla şampiyonluk yarışı kızışıyor
Bu sonuç, sezonun ilk aşamalarında önemli bir dönüm noktasına işaret ediyor; zira Real Madrid, zorlu bir haftayı başarıyla atlatıp puan tablosunun zirvesinde dengeyi yeniden sağladı. Betis yenilgisinin ardından baskı artıyordu, ancak bu galibiyetin ne kadar net olduğu, Real Madrid'in yerel şampiyonluk yarışında Barcelona'yla başa baş mücadele etmeye hazır olduğunu gösteriyor. Dört gollü performans, uzun vadede kritik önem taşıyabilecek averajlarına da katkı sağladı.
İleriye bakıldığında, başkentin dev ekibi için maçlar yoğun tempoda gelmeye devam edecek. Rakibi erken bölümde oyundan düşürüp ardından kısa süreli baskıya direnebildikleri bu tür karşılaşmaları yönetebilme becerisi, hem La Liga hem de Şampiyonlar Ligi'ndeki hedefleri açısından belirleyici olacak. Rayo Vallecano adına ikinci yarıdaki istekli performanstan çıkarılabilecek olumlu noktalar vardı, ancak sonuçta Mbappe'nin sürüklediği bir Madrid ekibini aşmak için gereken bireysel kaliteye sahip değillerdi.
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