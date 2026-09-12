Real Madrid, La Liga'da beşinci hafta maçlarına bir önceki karşılaşmasında Real Betis'e karşı aldığı hayal kırıklığı yaratan yenilginin ardından net bir şey kanıtlama ihtiyacıyla çıktı. Hafta ortasında Inter Milan'a karşı Avrupa'da alınan galibiyete rağmen, takımın akıcılığı ve son bölgede bitiriciliği konusunda soru işaretleri sürüyordu. Ancak bu şüpheler, Bernabeu ışıkları altında Kylian Mbappe'nin oyunun kontrolünü eline almasıyla hızla dağıldı; Fransız yıldız, saf hücum verimliliğiyle Ballon d'Or için birincil aday statüsünü pekiştirdi.

Ev sahibi ekip oyunun kontrolünü elinde tutmayı sürdürdü ve farkın ikiye çıkması yalnızca üç dakika aldı. Bu kez Mbappe asist yapan isim oldu; boş alana hareketlenip Carreras için mükemmel ağırlıkta bir pasla Rayo Vallecano savunmasını yardı ve Carreras da topu ağlara göndermekte hata yapmadı. Madrid'in oyunundaki acımasızlık, konuk ekibi nefessiz bıraktı ve baskı 35. dakikada bir kez daha sonuç verdi. Jude Bellingham da skora katkı yaptı; Vinicius Junior'ın yerden çevirdiği topa buluşup meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve durumu 3-0 yaptı.