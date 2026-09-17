Kylian Mbappe, Real Madrid yıldızının tartışma hakkında sessizliğini bozmasının ardından Ceuta destek tişörtünü gizleme kararını savundu

Fransa Milli Takımı oyuncusu, çarşamba günü Diario AS'a konuşarak hareketlerine açıklık getirdi. Mbappe, "Bunu insanların anlaması için net şekilde açıklamak istiyorum" dedi. "Bu, kulüplerin aldığı bir karardı, formayı giymekle ilgili. Biz oyuncular da onu giymek zorundaydık. Söylemek istediğim ilk şey, Ceuta ve tüm mağdurlarla tam dayanışma içinde olduğumdur, çünkü oyuncu olmadan önce bir insanım."

Cezayir ve Kamerun'dan Fransa'ya göç eden ebeveynlerin çocuğu olan forvet, dengeli bir bakış açısını koruma isteğinin altını çizdi. Şöyle ekledi: "Ama hayatını kaybeden tüm göçmenleri ve zorlu koşullarla karşı karşıya kalanları da anmak ve onlara destek göstermek istedim. Bu, içinde bulunması zor bir durumdu, çünkü insanlar Ceuta halkına karşı olduğumu düşünebilir ama hayır, kesinlikle öyle değil. Onlara karşı hiçbir şeyim yok ve düşüncelerimde onları tamamen destekliyorum. Ancak acı çeken herkesin de farkında olmak istedim."

Kriz için barışçıl bir çözüm çağrısında bulunan Mbappe, sözlerini şöyle tamamladı: "Nihayetinde ben insanım ve bir acı biçimini diğerine üstün tutmak istemiyorum. Acı çeken insanlar var ve dünyada bunu görmek beni derinden üzüyor. Ben dünyamız için en iyisini isteyen biriyim. Pozitiflik ve barış mesajı vermeyi amaçlıyorum ve umarım bu kısa sürede çözülür."