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Kylian Mbappe, Real Madrid yıldızının tartışma hakkında sessizliğini bozmasının ardından Ceuta destek tişörtünü gizleme kararını savundu
Madrid yıldızları maç öncesinde tartışma yarattı
Salı günkü Elche'deki La Liga maçı öncesinde, ev sahibi ekip ile Real Madrid, üzerinde "Hepimiz Ceutalıyız" mesajı bulunan tişörtler giyme konusunda anlaşmaya vardı. Yerel bir iş dünyası grubu tarafından organize edilen bu jest, temmuz ayında Fas'tan gelen kitlesel göç akınının ardından İspanya'nın enklavının insani durumuna dikkat çekmeyi amaçlıyordu.
Toplu anlaşmaya rağmen, Mbappe, Vinicius Junior ve Konate İspanyol basınında yoğun eleştirilerin hedefi oldu. Üçlü, maç öncesi seremoni sırasında üzerlerindeki tişörtleri göğüslerine kadar kıvırarak yazıyı kasıtlı olarak kapattı ve bu da anında tepki çekti.
- Getty Images Sport
Mbappe tavrını açıkladı
Fransa Milli Takımı oyuncusu, çarşamba günü Diario AS'a konuşarak hareketlerine açıklık getirdi. Mbappe, "Bunu insanların anlaması için net şekilde açıklamak istiyorum" dedi. "Bu, kulüplerin aldığı bir karardı, formayı giymekle ilgili. Biz oyuncular da onu giymek zorundaydık. Söylemek istediğim ilk şey, Ceuta ve tüm mağdurlarla tam dayanışma içinde olduğumdur, çünkü oyuncu olmadan önce bir insanım."
Cezayir ve Kamerun'dan Fransa'ya göç eden ebeveynlerin çocuğu olan forvet, dengeli bir bakış açısını koruma isteğinin altını çizdi. Şöyle ekledi: "Ama hayatını kaybeden tüm göçmenleri ve zorlu koşullarla karşı karşıya kalanları da anmak ve onlara destek göstermek istedim. Bu, içinde bulunması zor bir durumdu, çünkü insanlar Ceuta halkına karşı olduğumu düşünebilir ama hayır, kesinlikle öyle değil. Onlara karşı hiçbir şeyim yok ve düşüncelerimde onları tamamen destekliyorum. Ancak acı çeken herkesin de farkında olmak istedim."
Kriz için barışçıl bir çözüm çağrısında bulunan Mbappe, sözlerini şöyle tamamladı: "Nihayetinde ben insanım ve bir acı biçimini diğerine üstün tutmak istemiyorum. Acı çeken insanlar var ve dünyada bunu görmek beni derinden üzüyor. Ben dünyamız için en iyisini isteyen biriyim. Pozitiflik ve barış mesajı vermeyi amaçlıyorum ve umarım bu kısa sürede çözülür."
La Liga’daki daha geniş çaplı gerilimler ortaya çıkıyor
Ceuta’yı çevreleyen siyasi karmaşıklık, bu hafta diğer İspanyol maçlarını da etkiledi. Çocukluk döneminde İspanya’ya taşınan Fas millî takım oyuncusu ve Real Betis kanat oyuncusu Abde Ezzalzouli, ülkesindeki taraftarların tepkisiyle karşılaştı.
Abde, Betis’in pazartesi günü Villarreal ile karşılaştığı maç öncesinde benzer bir saygı duruşuna katıldı. Sosyal medyadan açıklama yapan hücum oyuncusu, bu hareket için özür dilemeyeceğini vurgularken, formanın siyasi bir amacı olmadığını ve "Fas halkına karşı küçümseme" göstermek için tasarlanmadığını söyledi.
- ZUMA Press Wire
Odak yeniden futbola kayıyor
Jose Mourinho'nun ekibi, iç sahadaki kampanyasını sürdürürken son tartışmayı geride bırakmaya çalışacak. Elche karşısında alınan dar ama kritik üç puanın ardından Madrid, fikstürün son derece sıkışık olduğu bir dönemde şampiyonluk yarışını sürdürmeye odaklanmak zorunda.
Real Madrid'i sırada büyük bir sınav bekliyor; ekip, pazar günü merakla beklenen derbide ezeli rakibi Atletico Madrid ile karşılaşmaya hazırlanıyor.
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