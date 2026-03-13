Kylian Mbappé, Real Madrid maçına yetişemeyecek ancak Álvaro Arbeloa, Manchester City deplasmanına katılabileceğini umuyor

Dizindeki sorun nedeniyle son dört maçını kaçıran Mbappe, Cumartesi günü Elche ile oynanacak La Liga maçında forma giyemeyecek. Dünya Kupası şampiyonu rehabilitasyonunda önemli ilerleme kaydetmiş olsa da, sağlık ekibi ve teknik ekip temkinli bir yaklaşım sergilemeyi tercih etti.

Bu karar, önümüzdeki haftanın önemini yansıtıyor ve kulüp, Mbappe'nin Avrupa sahnesine hazır olmasını öncelikli görüyor. Arbeloa, yıldız oyuncusunun rekabetçi maçlara dönmeden önce %100 kapasiteye ulaşmasını sağlamak ve ligin son haftalarında uzun vadeli bir aksilik riskini önlemek istiyor.