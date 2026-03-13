(C)Getty Images
Kylian Mbappé, Real Madrid maçına yetişemeyecek ancak Álvaro Arbeloa, Manchester City deplasmanına katılabileceğini umuyor
Fitness sorunları Fransız süperstarı sahalardan uzak tutuyor
Dizindeki sorun nedeniyle son dört maçını kaçıran Mbappe, Cumartesi günü Elche ile oynanacak La Liga maçında forma giyemeyecek. Dünya Kupası şampiyonu rehabilitasyonunda önemli ilerleme kaydetmiş olsa da, sağlık ekibi ve teknik ekip temkinli bir yaklaşım sergilemeyi tercih etti.
Bu karar, önümüzdeki haftanın önemini yansıtıyor ve kulüp, Mbappe'nin Avrupa sahnesine hazır olmasını öncelikli görüyor. Arbeloa, yıldız oyuncusunun rekabetçi maçlara dönmeden önce %100 kapasiteye ulaşmasını sağlamak ve ligin son haftalarında uzun vadeli bir aksilik riskini önlemek istiyor.
Mbappe, Elche maçında forma giyemeyecek
Fransız forvetin sakatlığından iyileşme sürecinde olumlu sinyaller vermesine rağmen, teknik ekip İspanyol devleri için sezonun kaderini belirleyecek bu hafta öncesinde onu riske atmamaya karar verdi.
"Durum karmaşık değil. Her geçen gün daha iyiye gidiyor. İyileşmesi olması gerektiği gibi ilerliyor. Bir plan yaptık ve bu onun ilerlemesine bağlı, ama bence iyi olacak. Yarın oynayamayacak, ama Manchester'a gideceğinden eminim," dedi Arbeloa basın toplantısında. "Onun Manchester'a gidebilmesini istiyorum. Yarın ve Pazar günü durumuna bakıp nihai kararımızı vereceğiz."
Yüksek yoğunluklu talep
Mbappe'nin yokluğu bu maç için bir darbe olsa da, Arbeloa takımının lig şampiyonluğu yarışından dikkatini dağıtmasına izin vermiyor. Teknik direktör, ilk 11'de kim olursa olsun oyuncuların yüksek bir yoğunluk seviyesini korumaları gerektiği konusunda ısrarcı. Manchester City ile oynanan ilk maçtaki gibi zorlu bir atmosfer bekliyor.
Arbeloa şunları ekledi: "La Liga için mücadele ettiğimiz zihniyetiyle oynuyoruz. Bu önemli bir maç. City maçında yaşadığımız atmosferin benzerini istiyoruz. Karşı karşıya geldiğimiz takımı biliyoruz; puan tablosunun gösterdiği performanstan daha iyi oynayan bir takım. Ekstra çaba göstermeye hazırız. Odaklanmış ve motive durumdayız."
Önümüzdeki kritik haftalara bakıldığında
Los Blancos şu anda La Liga'da ikinci sırada yer alıyor ve zirvede dört puan farkla lider olan Barcelona üzerindeki baskıyı sürdürmeyi
hedefliyor. Elche maçının ardından Madrid, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçı için Manchester'a gidecek; takım, Federico Valverde'nin ilk yarıda attığı muhteşem hat-trick sayesinde ilk maçtan 3-0'lık biravantajla ayrılmıştı.
