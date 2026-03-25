Kylian Mbappé, Real Madrid'in yanlış dizini taradığını ve sakatlığı yanlış teşhis ettiğini yalanladı; Fransız forvet, bu fiyaskonun "dolaylı sorumlusu" olduğunu söyledi

Mbappe, Real Madrid'in sağlık ekibinin sakat olan sol dizi yerine sağ dizini tarayarak feci bir hata yaptığına dair haberlere sert tepki gösterdi. İddialara göre, 27 yaşındaki oyuncu, kulübün sağlık ekibinin kış dönemi muayenesi sırasında sağlıklı olan sağ bacağına odaklanması üzerine öfkelenmişti. Ancak, Fransa'nın yaklaşan maçı öncesinde konuşan forvet, bu haberi uydurma olarak nitelendirerek hemen yalanladı.

Mbappe gazetecilere, "Yanlış dizini muayene ettikleri yönündeki bilgiler doğru değil" dedi. "Bu durumdan dolaylı olarak ben de sorumlu olabilirim çünkü durumunuzla ilgili iletişim kurmadığınızda, her türlü yoruma kapı açılır; herkes bu boşluğu doldurur ve oyun böyle oynanır.

"Real Madrid ile her zaman oldukça net bir iletişim kurduk, ister Madrid'de rehabilitasyona başladığımda olsun, ister Paris'teyken, doktor, fizyoterapist ve kulübün kondisyon antrenörünün eşlik ettiği zamanlarda olsun. Bu konuda hiçbir sorun yok."