Kylian Mbappé, Real Madrid'in yanlış dizini taradığını ve sakatlığı yanlış teşhis ettiğini yalanladı; Fransız forvet, bu fiyaskonun "dolaylı sorumlusu" olduğunu söyledi
Mbappé, sağlık muayenesi hatası iddialarını yalanladı
Mbappe, Real Madrid'in sağlık ekibinin sakat olan sol dizi yerine sağ dizini tarayarak feci bir hata yaptığına dair haberlere sert tepki gösterdi. İddialara göre, 27 yaşındaki oyuncu, kulübün sağlık ekibinin kış dönemi muayenesi sırasında sağlıklı olan sağ bacağına odaklanması üzerine öfkelenmişti. Ancak, Fransa'nın yaklaşan maçı öncesinde konuşan forvet, bu haberi uydurma olarak nitelendirerek hemen yalanladı.
Mbappe gazetecilere, "Yanlış dizini muayene ettikleri yönündeki bilgiler doğru değil" dedi. "Bu durumdan dolaylı olarak ben de sorumlu olabilirim çünkü durumunuzla ilgili iletişim kurmadığınızda, her türlü yoruma kapı açılır; herkes bu boşluğu doldurur ve oyun böyle oynanır.
"Real Madrid ile her zaman oldukça net bir iletişim kurduk, ister Madrid'de rehabilitasyona başladığımda olsun, ister Paris'teyken, doktor, fizyoterapist ve kulübün kondisyon antrenörünün eşlik ettiği zamanlarda olsun. Bu konuda hiçbir sorun yok."
Sakatlık yönetimi konusunda pişmanlık yok
Medyadaki çılgınlığa rağmen Mbappé, kendisine sunulan tıbbi bakımın profesyonel olduğunu savunuyor. Ancak, tıbbi yönetimdeki hatalara dair haberler, Ocak ayında Real Madrid’in sağlık departmanında kapsamlı bir yeniden yapılanmaya yol açtı. Gazeteci Daniel Riolo, toplu işten çıkarmaları doğrudan bu olayla ilişkilendirdi.
Forvet oyuncusu, iyileşme sürecinin zaman çizelgesi sorulduğunda, "Hiç pişmanlık duyan bir oyuncu olmadım" dedi. "Gördüğüm tek şey şimdiki zaman ve yakın gelecek. Her iki dizimin de iyi durumda olduğunu hissedebildiğim için mutluyum. Bir bakıma bunu kulübüme de borçluyum. Burada, formda ve sağlıklı olduğum için çok mutluyum."
Milli takımın dikkati Brezilya'ya yöneldi
Tıbbi endişeler ortadan kalktıktan sonra, dikkatler Perşembe günü Fransa ile Brezilya arasında oynanacak maça yöneldi. Mbappé’nin tam olarak forma girmiş olması Didier Deschamps için büyük bir moral kaynağı olsa da, teknik direktör yıldız oyuncusunun sahada kalacağı süre konusunda temkinli davranıyor. Forvet oyuncusu ise kendisine görev verilirse ilk 11’de oynamaya hazır olduğunu açıkladı.
"Oynamaya, ilk 11'de başlamaya hazırım. Seçimi teknik direktör yapacak," dedi Mbappe. Ancak Deschamps, kaptanının yaklaşan hazırlık maçına katılımı konusunda biraz daha temkinli bir tavır sergiledi: "İlk 11'de başlayabilir, ancak maçın tamamını oynamayabilir; diğer 24 oyuncu gibi iki maçta yedek olarak oyuna girebilir."
İyileşme süreci ve son düzlük
Mbappe, Paris'te ikinci bir görüş almanın iyileşme sürecindeki dönüm noktası olduğunu kabul ederek, ağrısının kaynağını tespit etmenin "iyileşmenin ilk adımı" olduğunu belirtti. Artık %100 formuna kavuşan eski PSG yıldızı, Dünya Kupası öncesinde Real Madrid ile sezonu güçlü bir şekilde tamamlamaya odaklanmış durumda.
"Dizim mi? Çok iyi gidiyor," diye konuştu Mbappe. "Paris'te doğru teşhisi koyma şansım oldu ve en iyi seviyeye dönmek için en iyi planı bulduk. Spekülasyonlara alıştım; bu, üst düzey bir sporcunun hayatının bir parçası."