Forvetler manşetleri süslerken, Thibaut Courtois da 100. Şampiyonlar Ligi maçında kritik bir performansa imza attı. Belçikalı file bekçisi, Inter maça etkili başlarken Hakan Calhanoglu ve Lautaro Martinez'in erken girişimlerine geçit vermedi.

Karşılaşma sahanın iki ucunda da fırsatlarla doluydu. Martinez, devre arasından önce Mbappe ve Jude Bellingham'a geçit vermeyerek yaptığı etkileyici çift kurtarışla önceki hatasını telafi ederken, direk de Inter'in yardımına koştu.

Inter tehdit yaratmaya devam etti ve eski Liverpool orta saha oyuncusu Curtis Jones ile üst direği sarstı. Bu sırada Bellingham skoru 3-0'a getirme fırsatını değerlendiremezken, Augusto'nun geç golü son bölümlere heyecan kattı.