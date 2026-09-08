AFP
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Kylian Mbappe, Real Madrid'in Inter'i mağlup etmesiyle Raul'un Şampiyonlar Ligi gol rekorunu egale etti
Madrid, Avrupa'da kritik bir galibiyet aldı
Mbappe, Madrid'in Inter karşısında 2-1'lik galibiyet aldığı maçta Şampiyonlar Ligi tarihinin en golcü oyuncuları sıralamasında yükseldi. Fransa kaptanı, ceza sahasının hemen içinden 14. dakikada yaptığı klas vuruşla skoru açtı.
Mourinho'nun ekibi, konuk takımın savunmadaki büyük hatasının ardından sadece dokuz dakika sonra farkı ikiye çıkardı. Inter kalecisi Josep Martinez, Benjamin Pavard'dan gelen geri pasın ardından topu kaptırdı ve Federico Valverde'nin topu boş ağlara göndermesine izin verdi.
Inter, maça yeniden ortak olmak için yoğun baskı kurdu ancak Santiago Bernabeu'da hedefine ulaşamadı. Carlos Augusto'nun 77. dakikadaki golü heyecanlı bir final bölümü hazırladı, ancak Real Madrid galibiyeti korudu.
Mbappe adını tarihe yazdırdı
Mbappe'nin Inter karşısında attığı erken gol, Şampiyonlar Ligi'ndeki yalnızca 99 maçta kaydettiği 71. gol oldu. Bu dönüm noktası, 27 yaşındaki oyuncuyu Avrupa'nın bir numaralı kulüp organizasyonunun tüm zamanlar golcüleri listesinde ortak beşinciliğe taşıdı.
Şimdi, 71 gol barajına 142 maçta ulaşan Madrid efsanesi Raul ile aynı seviyede. Tarihi sıralamada forvetin önünde yalnızca dört oyuncu bulunuyor. Listenin zirvesinde 140 golle Cristiano Ronaldo yer alırken, onu Lionel Messi, Robert Lewandowski ve Karim Benzema takip ediyor.
Courtois, Avrupa’daki dönüm noktası niteliğindeki gecede parladı
Forvetler manşetleri süslerken, Thibaut Courtois da 100. Şampiyonlar Ligi maçında kritik bir performansa imza attı. Belçikalı file bekçisi, Inter maça etkili başlarken Hakan Calhanoglu ve Lautaro Martinez'in erken girişimlerine geçit vermedi.
Karşılaşma sahanın iki ucunda da fırsatlarla doluydu. Martinez, devre arasından önce Mbappe ve Jude Bellingham'a geçit vermeyerek yaptığı etkileyici çift kurtarışla önceki hatasını telafi ederken, direk de Inter'in yardımına koştu.
Inter tehdit yaratmaya devam etti ve eski Liverpool orta saha oyuncusu Curtis Jones ile üst direği sarstı. Bu sırada Bellingham skoru 3-0'a getirme fırsatını değerlendiremezken, Augusto'nun geç golü son bölümlere heyecan kattı.
- Getty Images Sport
Real Madrid odağını lig görevlerine çeviriyor
Mourinho, eski kulübüne karşı oynanan nefes kesen mücadelede üç puanı almış olmaktan büyük memnuniyet duyacaktır. Madrid artık dikkatini hızla yeniden iç sahadaki mücadelesine çevirmek zorunda. Real Madrid, ligdeki bir sonraki maçında Rayo Vallecano ile karşı karşıya gelecek.
Bu arada Inter, Serie A'ya döndüğünde aldığı kıl payı yenilginin ardından toparlanmayı hedefleyecek. İtalya şampiyonu, ligdeki bir sonraki karşılaşmasında Udinese ile karşılaşacak.
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