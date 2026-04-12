Getty Images Sport
Çeviri:
Kylian Mbappe, Real Madrid'in Girona ile berabere kaldığı maçın ardından dikiş atılması gereken korkunç bir yüz yaralanmasını gösterdi
Madrid'in yıldız oyuncusunun savaş izleri
Olay, Cuma günkü karşılaşmanın 89. dakikasında, sağ kanattan ceza sahasına girmeye çalışan Mbappé'nin Girona'nın savunma oyuncusu Vitor Reis'in kontrolsüz bir dirsek darbesine maruz kalmasıyla meydana geldi.
Darbe anında ve şiddetliydi; Mbappe'nin sağ kaşının üzerinde derin bir yara açıldı ve sahada kanamaya başladı. Gözle görülür hasara rağmen hakem Alberola Rojas faul kararı vermedi, bu da ev sahibi taraftarları büyük ölçüde hayal kırıklığına uğrattı. Mbappe, Instagram'da takipçileriyle yarasının bir fotoğrafını paylaştı.
- AFP
takım antrenmanına katılmama
Maç sona erdiğinde, yaralanmanın gerçek boyutu soyunma odasında ortaya çıktı. Kulübün sağlık ekibi, kırık içermeyen yaranın müdahale gerektirecek kadar derin olduğunu tespit etti ve Mbappé'nin yarayı dikmek için üç dikiş atılması gerekti.
Diario AS'ye göre, Mbappe, Real Madrid'in Pazar sabahı antrenmanında dikkat çeken bir eksikti. Takım arkadaşları yaklaşan Avrupa maçları için hazırlıklara başlamak üzere sahaya çıkarken, 27 yaşındaki oyuncu kapalı alanda çalışmakla yetindi.
Sabahını kulübün fizyoterapistlerinin gözetiminde spor salonunda geçiren Mbappe, top çalışmasından ziyade iyileşmeye odaklandı.
Madrid, koruyucu maskeyi reddetti
Yaz aylarında düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda burnunu kırmasının ardından, Mbappé'yi yüz koruyucusuyla görmek futbolseverler için yeni bir manzara değil.
Ancak, Real Madrid'in bu sefer tam koruyucu maske kullanımını reddettiği bildiriliyor. Kulüp içindeki görüşmeler, kaş yaralanmasının niteliği gereği, oyuncunun çevresel görüşünü sıklıkla engelleyebilen bu kadar kısıtlayıcı bir ekipmanın gerekli olmadığını ortaya koydu.
Bunun yerine, sağlık ekibi şu anda daha hafif bir koruma yöntemi araştırıyor. Ekip, geleneksel maskenin hacimli yapısı olmadan dikişleri koruyacak özel bir yapışkan koruyucu veya daha küçük bir bandaj düzeni üzerinde çalışıyor.
- Getty Images Sport
Allianz Arena'daki karşılaşma için hazır
Madrid taraftarlarının en büyük endişesi, Çarşamba günü oynanacak Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Bayern Münih'e karşı yapılacak kritik deplasman maçında forvetin forma giyip giyemeyeceği. Son antrenmana katılmamış olsa da, kulüp, Real Madrid'in ilk maçta aldığı 2-1'lik toplam skor dezavantajını telafi etmeyi hedeflediği bu maçta, oyuncunun Allianz Arena'daki ilk 11'de yer alacağından şüphe duyulmadığını belirtti.
Oyuncunun takımla birlikte Almanya'ya gideceği ve Salı günü yapılacak son antrenmanda sahaya çıkacağı tahmin ediliyor.