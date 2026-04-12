Kylian Mbappe, Real Madrid'in Girona ile berabere kaldığı maçın ardından dikiş atılması gereken korkunç bir yüz yaralanmasını gösterdi

Maç sona erdiğinde, yaralanmanın gerçek boyutu soyunma odasında ortaya çıktı. Kulübün sağlık ekibi, kırık içermeyen yaranın müdahale gerektirecek kadar derin olduğunu tespit etti ve Mbappé'nin yarayı dikmek için üç dikiş atılması gerekti.

Diario AS'ye göre, Mbappe, Real Madrid'in Pazar sabahı antrenmanında dikkat çeken bir eksikti. Takım arkadaşları yaklaşan Avrupa maçları için hazırlıklara başlamak üzere sahaya çıkarken, 27 yaşındaki oyuncu kapalı alanda çalışmakla yetindi.

Sabahını kulübün fizyoterapistlerinin gözetiminde spor salonunda geçiren Mbappe, top çalışmasından ziyade iyileşmeye odaklandı.