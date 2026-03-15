Kylian Mbappé, Real Madrid'in Fransa ve Nike ile girdiği çekişmenin ortasında kulüp-milli takım çatışmasına karıştı
Etihad deplasmanı için Mbappé'nin forma giyme yarışı
Mbappe'nin, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında forma giymeyi hedeflediği için bu Pazartesigünü takım arkadaşlarıyla birlikte Manchester uçağına bineceği bildiriliyor. Forvet, Şubat sonundan bu yana dizindeki sorun nedeniyle sahalardan uzak kalmıştı ancak ameliyattan kaçınmak ve sahalara dönüşünü hızlandırmak amacıyla son üç haftadır konservatif bir tedavi programı uygulandı.
Dünya Kupası şampiyonu, Bernabeu'da oynanan ve 3-0 kazanılan ilk maçta forma giyemese de, Valdebebas'taki iyileşme süreci umut verici. Los Blancos'un teknik direktörü Alvaro Arbeloa, durumla ilgili olumlu bir açıklama yaptı, ancak oyuncu İngiltere'ye gitmeden önce Elche'ye karşı 4-1 kazanılan maçta forma giymedi.
Kulüp ile ülke arasındaki ikilem
Gerginlik, Mbappé'nin yaklaşan milli maç aralığında forma giyip giyemeyeceği konusunda yaşanıyor. Bu dönemde Fransa, ABD'de Brezilya ve Kolombiya ile karşılaşacak. Manchester Evening News'in haberine göre (kaynak: Mirror), Real Madrid, yıldız oyuncusunu diz sakatlığının hemen ardından dostluk maçları için serbest bırakma konusunda anlaşılır bir şekilde tereddüt ediyor; özellikle de Atlético ile oynanacak büyük Madrid derbisi ufukta görünürken.
Ancak İspanyol kulübü zor bir durumda bulunuyor. FIFA kuralları, kulüplerin oyuncuların milli takımlarına katılmasını, resmi olarak sakatlık nedeniyle kadro dışı kalmadıkları sürece engelleyemeyeceğini belirtiyor. Mbappe, Man City veya Atlético Madrid maçlarında forma giyerse, kulübün Les Bleus'un turu için Boston ve Washington DC'ye gitmesini engellemek için hiçbir gerekçesi kalmayacak.
Nike ve ticari baskılar
Bu tartışmaya karmaşıklık katan bir diğer unsur ise Nike’ın ticari gücü. Hem Fransa hem de Brezilya’nın forma tedarikçisi olan Amerikan spor giyim devi, ABD’de oynanacak bu karşılaşmayı Dünya Kupası öncesinde devasa bir pazarlama fırsatı olarak görüyor. Nike’ın en önemli sporcusu olan Mbappé’nin, ara dönemde düzenlenecek çeşitli tanıtım etkinliklerinin yüzü olması bekleniyor.
FFF, Mbappe'yi en büyük ticari varlığı olarak görüyor ve onun katılımına bağlı önemli sponsorluk yükümlülükleri nedeniyle, onu Didier Deschamps'ın kadrosuna dahil etme baskısı çok büyük. Madrid, yıldızının sağlığını korumaya çalışırken, sadece ulusal bir federasyonla değil, dünyanın en güçlü markalarından biriyle de mücadele etmek zorunda kalabilir.
Arbeloa, yıldız oyuncusu konusunda temkinli davranmaya devam ediyor
Milli takımdaki geleceği hakkındaki söylentilere rağmen Arbeloa, Manchester'daki önündeki göreve odaklanmış durumda. Elche maçı öncesinde forvetin sağlık durumuna ilişkin konuşan Arbeloa, "[Mbappe] her geçen gün daha iyiye gidiyor. Gelişimi olması gerektiği gibi ilerliyor. Bir plan yaptık. Bu, onun ilerlemesine bağlı, ama bence çok iyi gidiyor. Yarın oynayamayacak, ama Manchester'a geleceğini düşünüyorum."
Real Madrid'in toplamda 3-0'lık rahat bir üstünlüğü olması nedeniyle, teknik ekip Fransız oyuncuyu baştan riske atmak yerine, maçın sonlarında etkili bir yedek olarak kullanmayı tercih edebilir. Ancak, Etihad'da sahada geçirdiği her dakika onu Fransa milli takımına bir adım daha yaklaştırıyor ve Madrid yönetimi, takımın yıldız oyuncusunun dönüşünü nasıl yöneteceği konusunda zor bir karar vermek zorunda kalıyor.
