Mbappe'nin, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında forma giymeyi hedeflediği için bu Pazartesigünü takım arkadaşlarıyla birlikte Manchester uçağına bineceği bildiriliyor. Forvet, Şubat sonundan bu yana dizindeki sorun nedeniyle sahalardan uzak kalmıştı ancak ameliyattan kaçınmak ve sahalara dönüşünü hızlandırmak amacıyla son üç haftadır konservatif bir tedavi programı uygulandı.

Dünya Kupası şampiyonu, Bernabeu'da oynanan ve 3-0 kazanılan ilk maçta forma giyemese de, Valdebebas'taki iyileşme süreci umut verici. Los Blancos'un teknik direktörü Alvaro Arbeloa, durumla ilgili olumlu bir açıklama yaptı, ancak oyuncu İngiltere'ye gitmeden önce Elche'ye karşı 4-1 kazanılan maçta forma giymedi.