Kylian Mbappe, Real Madrid'in erken dönüşünü reddetmesi üzerine, Man City maçında sakatlığından şok bir dönüş yapmayı hedefliyor
Mbappe'nin iyileşmesi planlandığı gibi devam ediyor
Dünya Kupası şampiyonu, Fransa'da kaldığı süre boyunca yalnız değildi; iyileşmesinin yolunda gitmesini sağlamak için Real Madrid'in iki uzman fizyoterapisti ona eşlik etti. Kulüp kesin bir zaman çizelgesi konusunda temkinli davranmaya devam ederken, potansiyel bir Avrupa maçı için kapı açık bırakıldı. Eski Paris Saint-Germain forvetinin dönüşü, Alvaro Arbeloa'nın takımına büyük bir moral verecektir. Takım, Pep Guardiola'nın adamlarıyla karşılaşmaya hazırlanırken, MARCA'ya göre, daha önce neredeyse imkansız olarak görülen bu olasılık artık mümkün hale gelmiştir.
Formunu kanıtlamak için iki gün
Mbappe'nin, Guardiola'nın takımıyla oynanacak yüksek riskli maçın yoğunluğuna dizinin dayanabileceğini kanıtlamak için sadece iki önemli antrenman seansı kaldı - bu antrenmanlar Pazartesi ve Salı günü yapılacak. Oyuncunun bu maçta oynamak istediği hiç şüphe götürmez, ancak teknik ekip, bir aksilik yaşama riskinin, en önemli gol tehdidini sahaya sürmenin getireceği faydayı aşıp aşmayacağına karar vermelidir. Kulübün Valdebebas antrenman kompleksindeki sağlık departmanı, önümüzdeki saatlerde oyuncunun iyileşme durumunu tam olarak değerlendirecek.
Mbappe'nin Madrid hücumunun odak noktası olması nedeniyle, hem taraftarlar hem de teknik ekip durumu yakından takip ediyor. Fransa'da kaldığı süre boyunca "olumlu gelişme" gösterdiği haberleri üzerine ihtiyatlı bir iyimserlik hakim, ancak Çarşamba günü maçın başlamasına çok az zaman kalmış olması en büyük engel olmaya devam ediyor. Karar, Salı akşamı yapılacak son maç öncesi antrenman sonrasında verilecek gibi görünüyor.
Bellingham'ın iyileşmesi ve diğer fitness güncellemeleri
Mbappe dramasından uzaklaşarak, Pazartesi günü Valdebebas'ta başka konuşulacak konular da vardı. Jude Bellingham, kendi iyileşme sürecine devam ederek antrenmanın bir kısmını çim sahada tamamladı, ancak İngiltere milli takım oyuncusu, en iyi formuna dönmek için bireysel olarak çalıştı. Öte yandan, Getafe maçında ağır bir darbe alan Alvaro Carreras da tek başına antrenman yaptı, ancak Pazartesi günü ana gruba yeniden katılması ve kadroda yer alması bekleniyor.
Carreras'ın ilk 11'de yer alıp almayacağı, özellikle son performanslarıyla formda olan Ferland Mendy'nin durumu nedeniyle henüz belli değil. Antonio Rudiger ise takımdan ayrı olarak bireysel antrenmanlara katıldı, ancak Alman savunmacının Salı günü normal antrenmanlara katılması bekleniyor. Birkaç önemli oyuncunun sakatlığı nedeniyle takımın derinliği sınanıyor ve Ancelotti, Premier League şampiyonu takımın ziyareti öncesinde savunma ve orta saha rotasyonlarını dikkatlice düşünmek zorunda kalıyor.
Sakatlık listesi endişe kaynağı olmaya devam ediyor
Odak noktası Mbappe olsa da, Real Madrid, Arbeloa'nın saha içindeki seçeneklerini sınırlamaya devam eden önemli bir sakatlık listesiyle uğraşıyor. David Alaba şu anda sol baldırında bir sorunla mücadele ederken, Dani Ceballos ve Eder Militao da tedavi odasında kalmaya devam ediyor. En önemli uzun vadeli darbe ise, sezonun önemli bir bölümünü erken sona erdiren ciddi bir diz sakatlığı nedeniyle ameliyat olacak olan Rodrygo'dan geliyor. Bu eksikliklere rağmen, kulüp sezonun en kritik aşamasına girerken antrenman sahasındaki atmosfer yoğun bir odaklanma halini koruyor.
