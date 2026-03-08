Mbappe'nin, Guardiola'nın takımıyla oynanacak yüksek riskli maçın yoğunluğuna dizinin dayanabileceğini kanıtlamak için sadece iki önemli antrenman seansı kaldı - bu antrenmanlar Pazartesi ve Salı günü yapılacak. Oyuncunun bu maçta oynamak istediği hiç şüphe götürmez, ancak teknik ekip, bir aksilik yaşama riskinin, en önemli gol tehdidini sahaya sürmenin getireceği faydayı aşıp aşmayacağına karar vermelidir. Kulübün Valdebebas antrenman kompleksindeki sağlık departmanı, önümüzdeki saatlerde oyuncunun iyileşme durumunu tam olarak değerlendirecek.

Mbappe'nin Madrid hücumunun odak noktası olması nedeniyle, hem taraftarlar hem de teknik ekip durumu yakından takip ediyor. Fransa'da kaldığı süre boyunca "olumlu gelişme" gösterdiği haberleri üzerine ihtiyatlı bir iyimserlik hakim, ancak Çarşamba günü maçın başlamasına çok az zaman kalmış olması en büyük engel olmaya devam ediyor. Karar, Salı akşamı yapılacak son maç öncesi antrenman sonrasında verilecek gibi görünüyor.