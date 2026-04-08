Kylian Mbappé, Real Madrid’in Bayern Münih’e karşı oynadığı maçta attığı kritik golün ardından Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ve Ruud van Nistelrooy’un da yer aldığı seçkin Şampiyonlar Ligi kulübüne katıldı

İstatistikler, Mbappé’nin yaklaşık on yıl önce Manchester City’ye karşı attığı ilk Avrupa golünden bu yana izlediği olağanüstü kariyer yolunu gözler önüne seriyor. Monaco, Paris Saint-Germain ve Real formasıyla çıktığı 97 maçta, forvet oyuncusu şu ana kadar inanılmaz bir şekilde 69 gol attı ve bu sayı onu Şampiyonlar Ligi'nin tüm zamanların en golcü oyuncuları sıralamasında altıncı sıraya yerleştirdi. 2025-26 sezonundaki mevcut performansı, önceki yılın turnuvasındaki toplam gol sayısını ikiye katladığı için özellikle etkileyici ve Madrid'in hücumundaki en belirleyici isim olduğunu bir kez daha teyit ediyor.