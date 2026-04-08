Kylian Mbappé, Real Madrid’in Bayern Münih’e karşı oynadığı maçta attığı kritik golün ardından Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ve Ruud van Nistelrooy’un da yer aldığı seçkin Şampiyonlar Ligi kulübüne katıldı
Bernabeu'da bir dönüm noktası
Madrid’in yıldız oyuncusu, Almanya’da oynanacak rövanş maçı öncesinde seriyi heyecanlı tutan 74. dakikadaki golüyle takıma hayati bir nefes verdi. Bu golle 27 yaşındaki oyuncu, bu sezonki gol sayısını 14'e çıkardı ve seçkin bir kulübe katıldı. Bu etkili performans, tarihte bir oyuncunun bu kilometre taşına ulaştığı sadece dokuzuncu kez oldu. Eski Real Madrid yıldızı Ronaldo, bu başarıyı üç kez tekrarladı ve tek sezonda en fazla gol atan oyuncu rekorunu elinde tutuyor (17).
Jose Altafini, Van Nistelrooy, Messi, Robert Lewandowski ve Karim Benzema da geçmişte 14 gol barajına ulaşmıştı.
Tüm zamanların listelerinde yükseliyor
İstatistikler, Mbappé’nin yaklaşık on yıl önce Manchester City’ye karşı attığı ilk Avrupa golünden bu yana izlediği olağanüstü kariyer yolunu gözler önüne seriyor. Monaco, Paris Saint-Germain ve Real formasıyla çıktığı 97 maçta, forvet oyuncusu şu ana kadar inanılmaz bir şekilde 69 gol attı ve bu sayı onu Şampiyonlar Ligi'nin tüm zamanların en golcü oyuncuları sıralamasında altıncı sıraya yerleştirdi. 2025-26 sezonundaki mevcut performansı, önceki yılın turnuvasındaki toplam gol sayısını ikiye katladığı için özellikle etkileyici ve Madrid'in hücumundaki en belirleyici isim olduğunu bir kez daha teyit ediyor.
En iyi rekoru kırmak
Bu forvet, Ronaldo'nun 2013-14 sezonunda kırdığı tek bir Şampiyonlar Ligi sezonundaki tüm zamanların rekoruna artık sadece üç gol uzaklıkta. Bu efsanevi 17 gol barajını aşmak için Fransız oyuncunun dört gol daha atması gerekiyor; ancak tek bir gol daha atması halinde Robert Lewandowski ve Karim Benzema'nın 15 gollük rekorlarına eşitlenecek.
Münih'e unutulmaz bir gezi
Real Madrid, önümüzdeki Çarşamba günü Allianz Arena'ya konuk olacak ve Vincent Kompany'nin yönettiği dirençli Bayern takımı karşısında devasa bir sınava çıkacak. Toplamda 2-1 olan skoru tersine çevirememesi halinde kulübün Avrupa'daki hedefleri sona erecek ve Real, La Liga şampiyonluk yarışında Barcelona'nın yedi puan gerisinde kaldığı için kupasız bir sezonun eşiğine gelecek. Bavyera'da tüm gözler Mbappé'nin üzerinde olacak. Mbappé, takıma geri dönüş için ilham vermek ve rekorlar kitabındaki yerini daha da sağlamlaştırmak istiyor.