Kylian Mbappé Real Madrid'den ayrılmak mı istiyor? Şok transfer söylentileri arasında 'karmaşık dönemin' 'gerçeği' açıklanıyor
Ayrılma söylentileri arasında Mbappé'nin geleceği gündeme geldi
Fabrizio Romano’ya göre Real Madrid, bu yaz Mbappé’yi satmayı planlamıyor. 27 yaşındaki oyuncu geçen sezon La Liga’da attığı 31 golle Avrupa Altın Ayakkabı ödülünü kazanmış olsa da, kulüp onun iki yıllık görev süresi boyunca hem lig şampiyonluğunu hem de Şampiyonlar Ligi’ni kaçırarak şaşırtıcı bir şekilde büyük bir kupa kazanamadı. UEFA Süper Kupası ve FIFA Kıtalararası Kupası gibi daha küçük başarılar elde etseler de, genel olarak hayal kırıklığı devam ediyor. Romano bu gerginliğe değinerek şunları söyledi: "Arkadaşlar, bu konuda abartmayacağım. Kylian Mbappe ile Real Madrid arasında şu an en iyi dönem yaşanmadığı kesin. Bu bir gerçek."
İç gerilim ve yönetim krizi
Önemli kupa başarılarını kaçırmanın yarattığı hayal kırıklığı, büyük bir teknik krizle daha da ağırlaştı. Carlo Ancelotti geçen sezonun ardından ayrıldı ve halefi Xabi Alonso ise bu sezonun ortasında görevden alındı. Alvaro Arbeloa’nın da sezon sonunda ayrılacağı görünürken, kulüp yeni bir teknik direktör bulmak için çaresizce arayış içinde. Bu kaosun ortasında, 24 Nisan'da antrenman sahasında yaşanan bir tartışma ve sakatlığı sürerken İtalya'da tatil yapan forvet oyuncusuna yönelik eleştirilerin ardından, oyuncular arasında huzursuzluk olduğu yönündeki söylentiler yoğunlaştı.
İlişkinin bittiğine dair söylentileri reddetmek
Los Blancos formasıyla 100 maçlık bir dönüm noktasına ulaşmasına ve toplamda 85 gol ve 11 asist kaydetmesine rağmen, takım arkadaşlarıyla uyumuna dair spekülasyonlar artmaya devam ediyor. Ancak kulüp, Fransız süperstarın erken ayrılmasına kapıyı kesin bir şekilde kapattı. Romano, transfer söylentilerini kategorik olarak yalanladı. "Takım zor günler geçirirken Kylian Mbappe gibi bir oyuncunun tatilde olması, elbette ki en iyi an değil, bu muhtemelen şu anki durumu yansıtıyor, ancak aynı zamanda abartmayalım," dedi. Ek olarak: "Real Madrid ile Mbappe arasındaki ilişkinin bozulduğunu söylemeyelim. Mbappe ile Real Madrid arasındaki ilişkinin bittiğini söylemeyelim. Real Madrid'in yaz aylarında Mbappe'nin ayrılmasını düşündüğünden bahsetmeyelim bile. Böyle bir şey yok. Hiçbir şey yok. Real Madrid'de birçok karmaşık durum var."
Gelecek sezona bakış
Real Madrid, transfer olasılığını tamamen gözden çıkardı ve bunun yerine uzun süren kupa hasretine son vermek için yeni bir teknik direktör atamaya odaklandı. Kulüp bu karmaşık süreci yönetirken, Mbappé şüphesiz gelecek sezon için kulübün iddialı spor projesinin mutlak temel taşı olmaya devam edecek.