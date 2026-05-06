Kylian Mbappé Real Madrid'den ayrılmak mı istiyor? Şok transfer söylentileri arasında 'karmaşık dönemin' 'gerçeği' açıklanıyor

Los Blancos formasıyla 100 maçlık bir dönüm noktasına ulaşmasına ve toplamda 85 gol ve 11 asist kaydetmesine rağmen, takım arkadaşlarıyla uyumuna dair spekülasyonlar artmaya devam ediyor. Ancak kulüp, Fransız süperstarın erken ayrılmasına kapıyı kesin bir şekilde kapattı. Romano, transfer söylentilerini kategorik olarak yalanladı. "Takım zor günler geçirirken Kylian Mbappe gibi bir oyuncunun tatilde olması, elbette ki en iyi an değil, bu muhtemelen şu anki durumu yansıtıyor, ancak aynı zamanda abartmayalım," dedi. Ek olarak: "Real Madrid ile Mbappe arasındaki ilişkinin bozulduğunu söylemeyelim. Mbappe ile Real Madrid arasındaki ilişkinin bittiğini söylemeyelim. Real Madrid'in yaz aylarında Mbappe'nin ayrılmasını düşündüğünden bahsetmeyelim bile. Böyle bir şey yok. Hiçbir şey yok. Real Madrid'de birçok karmaşık durum var."