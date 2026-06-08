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Kylian Mbappé, Real Madrid’de Cristiano Ronaldo ile aynı “büyük yıldız” sorunuyla karşı karşıya – CR7’nin eski takım arkadaşı, Fransız forvet hakkındaki “kibirli” eleştirilere tepki gösterdi
Mbappé, haksız kibir suçlamalarıyla karşı karşıya
Eski Real Madrid orta saha oyuncusu Rafael van der Vaart, Fransız forvet Mbappé'nin eleştirmenler tarafından haksız yere hedef alındığını öne sürerek oyuncuyu savundu. Paris Saint-Germain'den Santiago Bernabéu'ya yaptığı çok ses getiren transferinden bu yana Mbappé, mercek altına alındı; bazıları, Mbappé'nin Paris'ten ayrılmasının Ligue 1 şampiyonunu aslında daha da güçlendirdiğini, kendisinin ise zorlandığını öne sürüyor.
Ancak Van der Vaart, kibirli olduğu yönündeki eleştirilerin yersiz olduğunu savunuyor. Aceodds'a konuşan Hollandalı oyuncu, "İnsanlar Mbappe'nin kibirli olduğundan bahsettiğinde bu beni biraz üzüyor. Ayrıca insanlar şimdi PSG'nin iki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandığı için de bu konuyu konuşuyor. Herkes, evet, sorunun o olduğunu görebiliyorsunuz diyor, ve beni yanlış anlamayın... PSG'nin birçok iyi oyuncusu var, ama tek bir mutlak dünya yıldızı yok. O, kulüpteki dünya yıldızıydı. Takımınızda onun gibi bir oyuncuyla oynadığınızda olan şey, diğer iyi oyuncuların biraz gölgede kalmasıdır. O baskı altındadır ve PSG kazanamadığında suç o üstüne atılır."
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Cristiano Ronaldo ile karşılaştırma
Mbappé'nin içinde bulunduğu durum, Ronaldo'nun Madrid'deki dönemiyle doğrudan paralellikler taşıyor. İspanya'nın başkentinde Ronaldo ile birlikte forma giyen Van der Vaart, kadroda bir "mega yıldızın" bulunmasının takım arkadaşlarının performansını sıklıkla değiştirdiğini, bunun da bazen takımın genel akışına zarar verdiğini belirtti. Van der Vaart, Mbappé'nin şu anda bir zamanlar Ronaldo'nun dönemini tanımlayan aynı taktiksel ağırlıktan muzdarip olduğuna inanıyor.
Van der Vaart, "Real Madrid gibi büyük bir kulüpte herkes deli gibi eleştirilir" dedi. "Ronaldo orada oynarken ve kazanamadığında da her zaman suçlanan oydu. Ancak ben orada oynarken fark ettiğim şey, tek bir büyük yıldızın olması iyi bir şey değil. Dinleyin, ben 10 numaraydım ve top bendeyken daha iyi bir seçenek olabilir, ama Ronaldo sol kanatta olduğunda ben ve herkes topu ona atıyorduk, bu iyi bir şey değil. Takımında büyük bir yıldızın olması zordur, ama bunu idare etmelisin, çünkü sonuçta Ronaldo sezon başına 60 gol atıyordu ve Mbappe de aynısını yapıyor."
Madrid'in gol makinesini savunmak
Eleştirilere rağmen Mbappé, Los Blancos için istikrarlı bir gol tehdidi olmaya devam etti; ancak talepkar Madrid taraftarları, onun sahadaki genel etkisinden tam olarak memnun kalmadı. Van der Vaart, odak noktasının 2018 Dünya Kupası şampiyonu oyuncunun bireysel parlaklığından ziyade etrafındaki kadroya yöneltilmesi gerektiğini savundu ve Mbappé’nin baskının büyük kısmını üstlenmesinin takımın geri kalanına fayda sağladığını öne sürdü.
Geçtiğimiz sezonu değerlendiren Van der Vaart, şunları ekledi: "Şimdi o gitti ve diğer oyuncular bu baskıyı paylaşıyor. Onunla birlikteyken olduğundan çok daha kolay. Tıpkı Real Madrid'de olduğu gibi, her zaman çok gol attı. Gol atma baskısı vardı. Real Madrid taraftarları onu eleştirmeye devam ediyor, nedenini bilmiyorum. O, geçen sezon açık ara en iyi oyuncuydu! Diğer Real Madrid oyuncuları geçen sezon yeterince iyi değildi. O sürekli gol atıyordu, ama sürekli en iyi olmaya çalışmayı ve en iyi olmayı hayal edin; bu çok zor olurdu. Mbappe'nin bir hiç olduğunu söylemek çok kolay olduğu için her zaman çok sinirleniyorum, çünkü bu doğru değil."
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Dünya Kupası zaferi ve bireysel ödüller
Uluslararası sahneye bakıldığında Van der Vaart, Mbappé’nin Fransa milli takımına döndüğünde kendisini eleştirenleri susturacağından emin. Les Bleus’un Dünya Kupası’nda yeni başarılar elde edeceğini öngören Van der Vaart, Bayern Münih’ten Harry Kane gibi formda forvetlerin rekabetine rağmen Madridli forvetin yakında kişisel kupa koleksiyonuna yenilerini ekleyeceğini öngördü.
Van der Vaart, "Fransa'nın Dünya Kupası'nı kazanacağına inanıyorum" dedi. "Tüm bu eleştiriler ve insanların onun hiçbir şey yapmadığını ve geriye doğru çalışmadığını söylemesi nedeniyle Mbappe'nin turnuvanın en iyi oyuncusu olacağını gerçekten umuyorum, ancak onun en iyi olacağından %100 eminim. Fransa çok güçlü. Üç takım kurabilirler ve yine de Dünya Kupası'nı kazanma şansları olur. Altın Ayakkabı için Mbappé derdim, ama bence arkadaşım Harry Kane de kazanabilir. Nasıl yapıyor bilmiyorum, ama bir şekilde her zaman çılgın, çılgın goller atıyor. Bu yüzden Altın Ayakkabı'yı Harry Kane'in, Altın Top'u ise Mbappé'nin kazanacağını düşünüyorum."