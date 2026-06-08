Kylian Mbappé, Real Madrid’de Cristiano Ronaldo ile aynı “büyük yıldız” sorunuyla karşı karşıya – CR7’nin eski takım arkadaşı, Fransız forvet hakkındaki “kibirli” eleştirilere tepki gösterdi

Eski Real Madrid orta saha oyuncusu Rafael van der Vaart, Fransız forvet Mbappé'nin eleştirmenler tarafından haksız yere hedef alındığını öne sürerek oyuncuyu savundu. Paris Saint-Germain'den Santiago Bernabéu'ya yaptığı çok ses getiren transferinden bu yana Mbappé, mercek altına alındı; bazıları, Mbappé'nin Paris'ten ayrılmasının Ligue 1 şampiyonunu aslında daha da güçlendirdiğini, kendisinin ise zorlandığını öne sürüyor.

Ancak Van der Vaart, kibirli olduğu yönündeki eleştirilerin yersiz olduğunu savunuyor. Aceodds'a konuşan Hollandalı oyuncu, "İnsanlar Mbappe'nin kibirli olduğundan bahsettiğinde bu beni biraz üzüyor. Ayrıca insanlar şimdi PSG'nin iki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandığı için de bu konuyu konuşuyor. Herkes, evet, sorunun o olduğunu görebiliyorsunuz diyor, ve beni yanlış anlamayın... PSG'nin birçok iyi oyuncusu var, ama tek bir mutlak dünya yıldızı yok. O, kulüpteki dünya yıldızıydı. Takımınızda onun gibi bir oyuncuyla oynadığınızda olan şey, diğer iyi oyuncuların biraz gölgede kalmasıdır. O baskı altındadır ve PSG kazanamadığında suç o üstüne atılır."