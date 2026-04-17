Kylian Mbappé, PSG'nin kendisi olmadan Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasının ardından 'kabuslar gördü'; Fransız efsane, Real Madrid yıldızına kupa hasretinin DÖRT YIL sürebileceği konusunda uyarıda bulundu
Mbappé, kulübün tüm zamanların en golcü oyuncusu olarak PSG'den ayrıldı
Brezilyalı süperstar Neymar’ın Barcelona’dan 222 milyon avro (193 milyon sterlin/262 milyon dolar) karşılığında transfer rekorlarını alt üst ettiği 2017 yazında Parc des Princes’e transfer olan Mbappé, Fransız başkentinde verimli geçen yedi yıl geçirdi.
PSG ile altı Ligue 1 şampiyonluğu da dahil olmak üzere 15 kupa kazanan Mbappé, 308 maçta attığı 256 golle kulübün tüm zamanların en golcü oyuncusu oldu. Ancak Avrupa'da zaferi yakalayamadı ve 2018 Dünya Kupası şampiyonu, henüz dünyanın en iyi oyuncusu olarak kabul edilmedi.
Mbappé, PSG'de Şampiyonlar Ligi ve Altın Top ödüllerini kazandığında nasıl tepki vermiş olurdu?
Madrid’de prestijli takım ve bireysel ödüllerin peşinde koşmaya devam edilecek, ama Mbappé bu ödülleri hiç elde edebilecek mi? Kariyerinde yeni bir sayfa açmadan önce, Real Madrid’in son “Galaktikolar” kadrosuna kişisel hedeflerini gerçekleştirmesi için ne kadar süre tanıyacak?
Bu sorular Mbappe'nin vatandaşı Desailly'ye yöneltildiğinde, 1998 dünya şampiyonu - Wiz Slots ile özel bir röportajda - GOAL'a şunları söyledi: "Bence Real Madrid ile hayalini gerçekleştirdi. Madrid'e taşındığında, hayranı olduğun kulüp birdenbire Şampiyonlar Ligi'ni kazanıyor ve en iyi arkadaşın Ballon d'Or'u kazanıyor; bu yüzden muhtemelen uykusuz geceler geçirip birkaç kabus görmüştür! Ama bence oyuna olan tutkusunu koruyacak kadar zeki bir oyuncu.
“Paris Saint-Germain'den ayrıldığından beri başlangıcı muhteşemdi - tüm turnuvalar dahil 44 gol, gerçekten inanılmazdı. Ve bir yıl sonra Madrid'de de olağanüstüydü, ama kazanamadı!”
Mbappé, Real Madrid'den ne zaman ve nasıl ayrılacak?
Mbappe’nin geleceği hakkında Desailly şunları ekledi: “Onun başka bir yere gideceğini sanmıyorum. Onun için burası mükemmel bir kulüp. Hayalini gerçekleştirdi. Başka bir kulüpten söz edemezsiniz. Akıcı bir şekilde İngilizce ve İspanyolca konuşuyor, ancak Mbappe’yi ağırlayabilecek bir kulüp göremiyorum.
Muhtemelen sözleşmesi sona erdiğinde serbest kalacak, sonra 31-32 yaşlarında yeni bir maceraya atılabilir. Ama şimdilik, gelecek yıl ya da ondan sonraki yıl, Madrid'den ayrılacağını sanmıyorum.
“Madrid’de kimse Mbappe’nin iyi olmadığını, Madrid seviyesinde olmadığını söylemiyor. Aslında, sadece diğer oyuncularla ilgili bir sorun yaşıyorlar. Sezonun başında Vinicius, Xabi [Alonso] ve sağ kanattaki Rodrygo ile sorunları vardı. Oyuncuları nasıl konumlandıracaklarını bilmiyorlardı.
“Sonunda Mbappe, forvette bu durum için doğru adam olduğunu gösteriyor ve böyle devam ederse Karim Benzema ve Hugo Sanchez gibi kulübün en iyi forvetlerinden biri olarak hatırlanacak harika bir forvet. Ama belki de üç, dört yıl boyunca hiçbir şey kazanamadan geçmesi gerekebilir. Bu mümkün.”
Mbappé'nin sözleşmesi: Santiago Bernabéu'daki sözleşmesinin süresi dolduğunda
Mbappé, 2024 yazında serbest oyuncu olarak Real Madrid'e katıldığında kulüple beş yıllık bir sözleşme imzaladı. Şu anda 27 yaşında olan oyuncu, Desailly'nin öngördüğü gibi 31-32 yaşına kadar forma giyebilmek için Santiago Bernabéu'daki sözleşmesini uzatması gerekecek.
Madrid, mevcut performans seviyesi korunursa görüşmelere başlayacaktır. Hızlı ayakları ile tanınan Fransız milli oyuncu, 98 maçta 84 gol attı. Etrafındakiler zorlanırken o istikrarlı performansını sürdürdü. La Liga şampiyonluğunun Clasico rakibi Barcelona'nın eline geçeceği görünen bu sezonda, Bayern Münih karşısında bir kez daha Şampiyonlar Ligi'nde hayal kırıklığı yaşandı.