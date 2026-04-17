Kylian Mbappé, PSG'nin kendisi olmadan Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasının ardından 'kabuslar gördü'; Fransız efsane, Real Madrid yıldızına kupa hasretinin DÖRT YIL sürebileceği konusunda uyarıda bulundu

Mbappe’nin geleceği hakkında Desailly şunları ekledi: “Onun başka bir yere gideceğini sanmıyorum. Onun için burası mükemmel bir kulüp. Hayalini gerçekleştirdi. Başka bir kulüpten söz edemezsiniz. Akıcı bir şekilde İngilizce ve İspanyolca konuşuyor, ancak Mbappe’yi ağırlayabilecek bir kulüp göremiyorum.

Muhtemelen sözleşmesi sona erdiğinde serbest kalacak, sonra 31-32 yaşlarında yeni bir maceraya atılabilir. Ama şimdilik, gelecek yıl ya da ondan sonraki yıl, Madrid'den ayrılacağını sanmıyorum.

“Madrid’de kimse Mbappe’nin iyi olmadığını, Madrid seviyesinde olmadığını söylemiyor. Aslında, sadece diğer oyuncularla ilgili bir sorun yaşıyorlar. Sezonun başında Vinicius, Xabi [Alonso] ve sağ kanattaki Rodrygo ile sorunları vardı. Oyuncuları nasıl konumlandıracaklarını bilmiyorlardı.

“Sonunda Mbappe, forvette bu durum için doğru adam olduğunu gösteriyor ve böyle devam ederse Karim Benzema ve Hugo Sanchez gibi kulübün en iyi forvetlerinden biri olarak hatırlanacak harika bir forvet. Ama belki de üç, dört yıl boyunca hiçbir şey kazanamadan geçmesi gerekebilir. Bu mümkün.”