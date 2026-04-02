Kylian Mbappé, PSG günlerinden Lionel Messi ile ilgili 'inanılmaz' bir antrenman anısını paylaşıyor

Mbappé, Paris’teki bir şut antrenmanından, kendi dünya klasmanındaki yeteneklerini sorgulamasına neden olan özel bir anısını paylaştı. Neymar’ın yeteneği ve kendisinin de golcü kimliğine rağmen, Fransız oyuncu, rutin antrenmanlarda Messi’nin sergilediği verimlilik ve tekrarlanan isabet oranına hiçbirinin yetişemediğini itiraf etti.

"Messi, gerçekten çok fazla. Her şeyi iyi yapıyor," diye açıklıyor Mbappe. "Size bir anekdot anlatayım, Paris'te bitirme çalışması yapıyorduk. Paris'te Ney ve ben en üst sıradaydık. O geldi, 10 şut attık, Ney ve ben 6 ya da 7 gol attık. Leo 9 kez vurdu, aynı golü 9 kez attı. Hepsi ağlara gitti."