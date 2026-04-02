AFP
Kylian Mbappé, PSG günlerinden Lionel Messi ile ilgili 'inanılmaz' bir antrenman anısını paylaşıyor
MNM döneminin büyüsü
İki sezon boyunca futbolseverler, Parc des Princes'te Mbappé, Messi ve Neymar'dan oluşan rüya forvet hattını izleme şansı yakaladı. Bu üçlü, Fransa'nın başkentine uzun zamandır kazanılmayan Şampiyonlar Ligi kupasını getiremeseler de, günlük antrenmanlarda sergilenen bireysel yetenekler Mbappé'nin hafızasına kazınmış durumda.
The Bridge podcast'ine konuk olan Fransız kaptan, o günleri yad ederken sekiz kez Ballon d'Or ödülünü kazanan oyuncu hakkında övgü dolu sözler sarf etti. Bondy doğumlu oyuncu, Messi'nin teknik mükemmellik açısından tamamen farklı bir seviyede oynadığını itiraf etti.
Son rötuşlar konusunda bir ustalık dersi
Mbappé, Paris’teki bir şut antrenmanından, kendi dünya klasmanındaki yeteneklerini sorgulamasına neden olan özel bir anısını paylaştı. Neymar’ın yeteneği ve kendisinin de golcü kimliğine rağmen, Fransız oyuncu, rutin antrenmanlarda Messi’nin sergilediği verimlilik ve tekrarlanan isabet oranına hiçbirinin yetişemediğini itiraf etti.
"Messi, gerçekten çok fazla. Her şeyi iyi yapıyor," diye açıklıyor Mbappe. "Size bir anekdot anlatayım, Paris'te bitirme çalışması yapıyorduk. Paris'te Ney ve ben en üst sıradaydık. O geldi, 10 şut attık, Ney ve ben 6 ya da 7 gol attık. Leo 9 kez vurdu, aynı golü 9 kez attı. Hepsi ağlara gitti."
Takım arkadaşlarını şaşkına çeviriyor
Messi'nin şutlarını bu kadar kolay bir şekilde gole çevirmesi, yıldızlarla dolu kadronun geri kalanını hazırlıksız yakaladı. Mbappé, bu kadar yüksek seviyede bir performans karşısında şaşkınlığını dile getirerek, Arjantinli oyuncunun oyunun en zor kısımlarını tamamen sıradanmış gibi gösterdiğini belirtti.
Mbappe, antrenmanla ilgili anılarını şöyle sürdürdü: "Ona 'anlamadın mı ne?' der gibi baktım. Bu çok fazla." Mbappe gibi bir oyuncunun duyduğu bu hayranlık, Messi'nin Inter Miami'ye transfer olmadan önce Avrupa kariyerinin son yıllarında bile takım arkadaşları üzerinde ne kadar benzersiz bir etki yarattığını vurguluyor.
Bir büyüklük mirası
Ünlü "MNM" üçlüsünün üç üyesi de artık yeni bir sayfa açmış olsa da – Mbappé Real Madrid'e, Messi MLS'e ve Neymar ise Santos'a geri dönmüş olsa da – aralarındaki karşılıklı saygı hâlâ devam ediyor. Mbappé'nin sözleri, kupaların ve manşetlerin ötesinde, Messi'nin Ligue 1'deki kariyerini asıl belirleyen unsurun teknik ustalığı olduğunu vurguluyor.