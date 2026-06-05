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Kylian Mbappé Premier Lig’de oynayacak mı? Dünya Kupası şampiyonu için Real Madrid’den ayrılma zamanı geldiğinde ‘uygun bir hedef’ belirlendi
Mbappe'nin Real Madrid'deki performansı: Goller ve sözleşme süresi
27 yaşındaki Mbappé'nin, daha önce hiç forma giymediği bir ligde yeni bir maceraya atılmak isteyip istemediğine dair kararların nispeten hızlı bir şekilde alınması gerekecek. Oyuncu, Santiago Bernabéu'da 2029 yazına kadar süren bir sözleşmeye sahip.
Blancos formasıyla 103 maçta 86 gol atmasına rağmen, bu şartların yerine getirilip getirilmeyeceği konusunda şimdiden sorular sorulmaya başlandı ve İspanya'nın başkentinde çevresinden tam destek görmediği yönünde iddialar var.
Ancak Mbappe, Paris Saint-Germain'in tüm zamanların en golcü oyuncusu ve yakında Fransa milli takımında da benzer bir konuma sahip olacak bir rekor kırıcı olarak, dünyadaki hemen hemen her kulüp tarafından memnuniyetle karşılanacaktır.
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Manchester United'a transfer söylentileri: Mbappé Premier Lig'de oynayacak mı?
Bunu göz önünde bulundurursak ve geçmişte Arsenal’e transfer olabileceği yönündeki söylentileri de hesaba katarsak – ki bu, efsanevi vatandaşı Thierry Henry’nin izinden gitmesine olanak tanıyacaktı – Premier Lig’e geçişi için bir anlaşma sağlanabilir mi?
Mbappe'nin böyle bir hamle yapıp yapmayacağı ve nereye gideceği sorulduğunda, eski Old Trafford forveti Saha, Unibet Dünya Kupası oranları sayesinde GOAL'a verdiği özel röportajda şunları söyledi: “Evet, gerçekten öyle umuyorum. Onu Premier Lig'de görmek isterim.
“La Liga'da oynadıktan sonra gerçekten çok iyi bir performans sergilediğini düşünüyorum. Neden Premier League'e gitmesin ki? Çünkü orasının performans sergilemek için en iyi liglerden biri olduğunu biliyor.
“Kylian Mbappe'yi çekebilecek çok fazla kulüp yok. Manchester City'nin zaten en iyi forvetlerden birine [Erling Haaland] sahip olduğunu düşünüyorum, bu yüzden Manchester United'ın Mbappe için iyi bir yer olabileceğini düşünüyorum.”
Altın Ayakkabı: Dünya Kupası'nın en golcü oyuncusu yarışında Mbappé ile Kane karşı karşıya
Kulüp meseleleri şimdilik Mbappé’nin zihninin arka planına itildi. Turnuva öncesi hazırlık maçlarına devam ederken, 2018’de henüz genç bir oyuncu olarak kazandığı Dünya Kupası şampiyonluğunun ardından, 2022 finalinde bir hat-trick yapmasına rağmen penaltı atışlarında Lionel Messi ve Arjantin’e yenilen Mbappé, Dünya Kupası zaferi için yeni bir maceraya atılmaya hazır.
Fransa'nın, karizmatik kaptanının tam anlamıyla ön saflarda liderlik etmesiyle Kuzey Amerika topraklarında yine iyi bir performans sergilemesi bekleniyor. Les Bleus yine büyük ödüle yaklaşırsa, kaptanları gol cephesinde bol bol gol atacaktır.
Katar'da Altın Ayakkabı ödülünü kazanan Mbappé, bu ödülü üst üste iki kez kazanarak tarihe geçmeyi hedefliyor. Ancak gol krallığı yarışında rekabet oldukça sıkı olacak.
Mbappe'nin, bir başka eski Altın Ayakkabı sahibi olan İngiltere'nin forveti Harry Kane'i bu prestijli bireysel ödül konusunda geçip geçemeyeceği sorulduğunda Saha, "Oh, bu zor bir soru. Bence Kylian bu tür konularda her zaman başrol oyuncusudur, çünkü kendi golünü atabilir ve Dünya Kupası finalinde kimse ona fırsat vermeden üç gol atabilir.
“Yani, dürüst olmak gerekirse, Kylian'ın hala en önemli isim olduğunu düşünüyorum. Harry Kane'in, bu tür golleri atabilmesi veya bu tür yaratıcılığı sergileyebilmesi için arkasında hala bu tür bir 10 numara oyuncusuna ihtiyacı var. Bazen turnuvalarda İngiltere'den pek emin olamıyorum, ama burada bir sezonda 60 gol atabilen birinden bahsediyorsunuz.
“Ancak Dünya Kupası gibi bir turnuvada format çok garip olacak, çok uzun sürecek ve çok fazla seyahat edilecek. Bence Kylian bu tür bir formata çok uygun ve Altın Ayakkabı ödülünü kazanacak.”
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Mbappé, 2026 Dünya Kupası'nın ardından Madrid'de Mourinho ile çalışmaya hazırlanıyor
Fransa, 16 Haziran’da Senegal ile oynayacağı Dünya Kupası 1. Grup maçlarına başlamadan önce, Pazartesi günü Kuzey İrlanda ile son bir hazırlık maçı yapacak. Ardından, şimdiden “Ölüm Grubu” olarak adlandırılan grupta Irak ve Norveç ile karşılaşacak.
Mbappe'nin değeri önümüzdeki haftalarda daha da artabilir. "Özel Adam" Jose Mourinho'nun ikinci kez teknik direktör olarak Madrid'e dönmesiyle, Mbappe'nin gelecek sezon kulüp düzeyinde Mourinho ile çalışacağı görülüyor, ancak önümüzdeki yıllarda Premier Lig'de forma giyip giymeyeceği henüz belli değil.