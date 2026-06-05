27 yaşındaki Mbappé'nin, daha önce hiç forma giymediği bir ligde yeni bir maceraya atılmak isteyip istemediğine dair kararların nispeten hızlı bir şekilde alınması gerekecek. Oyuncu, Santiago Bernabéu'da 2029 yazına kadar süren bir sözleşmeye sahip.

Blancos formasıyla 103 maçta 86 gol atmasına rağmen, bu şartların yerine getirilip getirilmeyeceği konusunda şimdiden sorular sorulmaya başlandı ve İspanya'nın başkentinde çevresinden tam destek görmediği yönünde iddialar var.

Ancak Mbappe, Paris Saint-Germain'in tüm zamanların en golcü oyuncusu ve yakında Fransa milli takımında da benzer bir konuma sahip olacak bir rekor kırıcı olarak, dünyadaki hemen hemen her kulüp tarafından memnuniyetle karşılanacaktır.