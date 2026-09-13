Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, takımının hücumdaki verimliliğine dikkat çekerken, sıkışık fikstürün ardından özellikle hafta ortasındaki Şampiyonlar Ligi mücadelesinden sonra ikinci yarıda gözle görülür fiziksel yorgunluk yaşandığını vurguladı.

Maçın ardından takımının bitiriciliğini değerlendiren Portekizli teknik adam, MadridXtra'nın aktardığına göre şöyle konuştu: "Çok gol atıyoruz ama aynı zamanda çok fazla fırsat da kaçırıyoruz. Ekibime, bir gün tüm bu kaçan fırsatların bedelini ödetecek bir takım çıkacağını söyledim (gülüyor).

"Yedi gol attığımız bir maç olacak" diye ekledi. "45 dakika oynadık ve sonra bitti. Oyuncuların yorgun olduğunu ve böyle bir devre daha oynayamayacaklarını biliyordum. Bellingham'ın son 10 dakikada nasıl oynadığına bakın, hiç enerjisi yoktu."