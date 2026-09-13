AFP
Çeviri:
Kylian Mbappe parladı, Real Madrid Rayo Vallecano'yu farklı mağlup ederek La Liga zirvesinde Barcelona üzerindeki baskıyı artırdı
Baskın performans Rayo'yu ezdi
Madrid, Real Betis karşısında aldığı şok yenilginin ardından cumartesi gecesi Rayo'yu 4-1'lik skorla rahat geçti ve La Liga'daki ilk beş maçında dördüncü galibiyetini aldı. Mbappe penaltıdan perdeyi açtıktan sonra dakikalar sonra Alvaro Carreras'a golü hazırladı, Jude Bellingham da Vinicius Jr'ın içeri çevirdiği topu ağlara göndererek farkı artırdı. Sergio Camello devre arasında kısa süreliğine farkı bire indirdi, ancak Mbappe uzatma dakikalarında fişi çekerek Real Madrid'in Rayo karşısındaki yenilmez iç saha serisini 1996'dan bu yana 17 maça çıkardı.
- Getty Images Sport
Mourinho kaçan fırsatlara tepki gösterdi
Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, takımının hücumdaki verimliliğine dikkat çekerken, sıkışık fikstürün ardından özellikle hafta ortasındaki Şampiyonlar Ligi mücadelesinden sonra ikinci yarıda gözle görülür fiziksel yorgunluk yaşandığını vurguladı.
Maçın ardından takımının bitiriciliğini değerlendiren Portekizli teknik adam, MadridXtra'nın aktardığına göre şöyle konuştu: "Çok gol atıyoruz ama aynı zamanda çok fazla fırsat da kaçırıyoruz. Ekibime, bir gün tüm bu kaçan fırsatların bedelini ödetecek bir takım çıkacağını söyledim (gülüyor).
"Yedi gol attığımız bir maç olacak" diye ekledi. "45 dakika oynadık ve sonra bitti. Oyuncuların yorgun olduğunu ve böyle bir devre daha oynayamayacaklarını biliyordum. Bellingham'ın son 10 dakikada nasıl oynadığına bakın, hiç enerjisi yoktu."
Silva, orta sahadaki uyum sürecini değerlendirdi
Mbappe, Karim Benzema'nın 2021-22'deki ilk beş maçta attığı altı gol rekorunu egale ederek tarihe geçerken, Bernardo Silva da takım içindeki etkisini pekiştirme yolunda bir adım daha attı. Portekizli orta saha oyuncusu bu yaz kulübün öne çıkan transferlerinden biri olarak geldi ve tempoyu belirleyip takımın top dolaşımına kontrol getirerek projede kilit bir rolü giderek daha fazla üstleniyor.
Silva, galibiyetin ardından uyum sürecine dair değerlendirmesinde teknik direktörünün kendisinden ne beklediğini şöyle anlattı: "Üç puan aldığımız için mutluyuz ama şimdi bir sonraki maça hazırlanmamız gerekiyor. Jose Mourinho benden ne istiyor mu? Top bizdeyken oyun kurulumuna yardımcı olmamı. Takıma daha fazla akıcılık kazandırmamı istiyor ki topu ileriye taşıyabilelim. Uyum sağlamaya ve kendimin en iyi versiyonunu vermeye çalışıyorum."
- AFP
Elche deplasmanı kapıda
İspanyol devi, güçlü ivmesini sürdürmek için salı gecesi Elche deplasmanında sahaya çıkarak dikkatini hemen hafta ortasındaki lig maçına çevirecek. Baskı şimdi Barcelona'ya geçti; Katalan ekibinin La Liga'nın zirvesinde üç puanlık farkı yeniden yakalamak için Levante karşısında üç puanı alması gerekiyor. Mourinho, fikstür Avrupa maçlarıyla daha da yoğunlaşmadan önce Bellingham gibi isimleri dinç tutmak adına kadrosunda akıllıca rotasyon yapma gibi hassas bir görevle karşı karşıya.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun