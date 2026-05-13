Kylian Mbappé'nin transfer bedeli ne kadar olur? Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun "marka" seviyesinde yer alan Real Madrid süperstarı için 400 milyon avroluk bir transfer paketi gerekiyor
Rekor kıran bir çıkışın dudak uçuklatan maliyeti
Spor finansmanı uzmanı Dr. Rob Wilson'a göre, Mbappé'yi Real Madrid'den ayıracak herhangi bir transfer, muazzam bir mali taahhüt gerektirecektir. GamblingArabia.com'a konuşan Wilson, Mbappé'nin bedelsiz transfer olarak takıma katılmış olmasına rağmen, Los Blancos'un yaptığı toplam yatırımın ucuz bir ayrılığın imkansız olduğunu açıkladı.
"Real Madrid'in onu transfer etmeyi düşünmesi için... kulüp ile oyuncu arasındaki ilişkinin, şu ana kadar gördüğümüzün ötesinde, gerçekten önemli ölçüde bozulması gerekecek," dedi. "Mbappe, dünyadaki en değerli ve dolayısıyla en pahalı futbol varlıklarından biri. Teknik olarak Madrid'e bedelsiz transfer oldu, ancak gerçekte Real, imza parası, sadakat yapıları, imaj hakları ve bu tür şeyleri de dahil ettiğinizde, sözleşmesi süresince 300 milyon avroya yakın bir harcama taahhüdünde bulundu."
Piyasayı sarsacak 400 milyon avroluk paket
Sadece transfer ücreti için gereken mali kaynaklar bile mevcut rekorları alt üst edecektir. Wilson, Real Madrid Başkanı Florentino Pérez’in, Paris Saint-Germain’in Neymar için ödediği 222 milyon avroluk dünya rekorunu aşan bir ücret talep edeceğini öne sürüyor. Buna oyuncunun astronomik maaşı da eklendiğinde, bu transferin toplam maliyeti, dünyada sadece birkaç kulübün üstesinden gelebileceği bir engel haline geliyor.
Wilson, "Real'in bu yaz onu satmayı düşünmesi için önemli bir meblağ gerekecek" dedi. "Aslında Real Madrid, Paris Saint-Germain'in Barcelona'dan Neymar'ı transfer etmek için ödediği bedeli aşan bir ücret bekleyebilir ve yeni bir dünya rekoru kırabilir. Maaşı ve anlaşmanın diğer unsurlarını da hesaba kattığınızda, en düşük tahminle 350 milyon avrodan (411,9 milyon dolar) fazla bir transfer paketi söz konusu oluyor, bu da Suudi Arabistan'ı en olası hedef haline getiriyor." Bu durum, uzmanlar ve taraftarların, iki sezon boyunca önemli bir kupa kazanamamanın ardından bu forvetin takıma katılması doğru bir hamle miydi diye sorguladıkları bir dönemde ortaya çıkıyor.
Messi ve Ronaldo markaları arası eşleşme
Mbappe’yi diğer üst düzey forvetlerden ayıran en önemli özellik, ticari çekim gücü. Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo gibi, Mbappe de küresel bir lüks marka olarak görülüyor. Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu’nun (PIF) transfer rekorlarını kırmaya hazır olmasının nedeni işte bu marka değeri; zira Fransız oyuncu, 2034 Dünya Kupası öncesinde görünürlük konusunda fonun stratejik hedeflerine tam olarak uyuyor.
Wilson şunları ekledi: “Saha dışındaki marka değeri, herhangi bir transfer teklifinin dinamiklerini, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'da olduğu gibi, futbolun ötesinde de değer taşıyan bir şeye dönüştürüyor. Mbappe sadece bir forvet değil. O, Nike, EA Sports gibi her türlü önemli sponsora sahip ve geçmişte sadece birkaç süperstarda gördüğümüz türden bir çapraz çekiciliğe sahip, bir nevi küresel lüks sporcu markası. Eğer Orta Doğu'ya transfer olursa, Mbappe'nin Afrika ve özellikle Kuzey Afrika'daki mevcut bağları ile bir marka olarak yeniden uyum sağlanır ve PSG'nin bir zamanlar yararlandığı, şimdi de Real'in yararına olan genç hayran kitlesi de buraya taşınır.”
Zorlayıcı baskı ve taraftar tepkisi
İşin ticari boyutu karmaşık olmaya devam ederken, Madrid’deki atmosfer giderek zorlaşıyor. Mbappé projesi kulübün cazibesini artırmak için tasarlanmıştı, ancak Vinicius Junior ve Jude Bellingham gibi isimlerin de dahil olduğu taktiksel dengesizlikler, bir halkla ilişkiler felaketine ve taraftarların tarihi boyutlarda dijital protestolarına yol açtı.
Wilson, "Üçüncüsü, politik bir boyut var ve eğer taraftarlar onu biraz yıkıcı bir güç, kendini kulüpten daha büyük gören bir oyuncu olarak görmeye başlarsa, o zaman hem kendisi hem de yönetim üzerindeki baskı çok hızlı bir şekilde zehirli bir hal alabilir" diye uyardı. Bu zehirli ortam, 27 yaşındaki oyuncunun ayrılmasını talep eden çevrimiçi bir dilekçenin 70 milyondan fazla imzaya ulaşmasından da anlaşılıyor. Fransız oyuncu sahada kaderini tersine çeviremezse, Real Madrid için ticari hayal kırıklığı, sadece 12 ay önce imkansız görünen bir tartışmayı gündeme getirebilir.