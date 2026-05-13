Kylian Mbappé'nin transfer bedeli ne kadar olur? Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun "marka" seviyesinde yer alan Real Madrid süperstarı için 400 milyon avroluk bir transfer paketi gerekiyor

Spor finansmanı uzmanı Dr. Rob Wilson'a göre, Mbappé'yi Real Madrid'den ayıracak herhangi bir transfer, muazzam bir mali taahhüt gerektirecektir. GamblingArabia.com'a konuşan Wilson, Mbappé'nin bedelsiz transfer olarak takıma katılmış olmasına rağmen, Los Blancos'un yaptığı toplam yatırımın ucuz bir ayrılığın imkansız olduğunu açıkladı.

"Real Madrid'in onu transfer etmeyi düşünmesi için... kulüp ile oyuncu arasındaki ilişkinin, şu ana kadar gördüğümüzün ötesinde, gerçekten önemli ölçüde bozulması gerekecek," dedi. "Mbappe, dünyadaki en değerli ve dolayısıyla en pahalı futbol varlıklarından biri. Teknik olarak Madrid'e bedelsiz transfer oldu, ancak gerçekte Real, imza parası, sadakat yapıları, imaj hakları ve bu tür şeyleri de dahil ettiğinizde, sözleşmesi süresince 300 milyon avroya yakın bir harcama taahhüdünde bulundu."







