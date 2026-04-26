Kylian Mbappé'nin sakatlığı ne kadar ciddi? Real Madrid, "olumlu" haberler aldı ancak Fransız forvetin sol diz arkasındaki sakatlığı konusunda hâlâ endişeli
İlk taramadan gelen olumlu işaretler
Mbappe ve Real Madrid, forvetin kulüpteki 100. maçında oyundan çıkmasının ardından, ilk bakışta olumlu sayılabilecek haberler aldı. Eski Paris Saint-Germain yıldızı, Real Betis maçının son dakikalarında oyundan çıkmak istediğinde Bernabeu'yu şoke etmiş ve sezonun en önemli maçlarında forma giyip giyemeyeceği konusunda anında endişeler uyandırmıştı.
Ancak, ilk tıbbi değerlendirmeler, sakatlığın ilk başta korkulduğu kadar ciddi olmayabileceğini gösteriyor. DAZN muhabiri Sergio Quirante, X'te oyuncunun kliniği ziyaret ettiğini belirterek, "Mbappe, sol hamstringindeki rahatsızlığın ciddiyetini değerlendirmek için bu sabah ultrason muayenesi geçirdi. Sonuçlar iyi çıktı, ancak pazartesi günü MR ile bir kontrol daha yapılacak" dedi.
El Clásico ve Dünya Kupası ile ilgili endişeler devam ediyor
Tarama sonuçlarının olumlu olmasına rağmen, Fransız oyuncunun durumu henüz tamamen netleşmiş değil. Real Madrid, ligin bitmesine sadece beş maç kala Barcelona’nın 11 puan gerisinde kalarak şampiyonluk yarışından fiilen kopmuş durumda; ancak 10 Mayıs’ta oynanacak El Clásico’nun kapıda olması nedeniyle bu sakatlığın zamanlaması özellikle acımasız. Böylesine önemli bir maçta takımın ruhunu oluşturan oyuncuyu kaybetmek, teknik direktör Álvaro Arbeloa için büyük bir darbe olacaktır.
Endişe, İspanya'nın başkentinin çok ötesine uzanıyor; Fransız taraftarlar, bu yaz Kuzey Amerika'da düzenlenecek Dünya Kupası öncesinde nefeslerini tutuyor. Bu sezon 41 golle muhteşem bir formda olan Mbappé, Didier Deschamps'ın takımının kilit oyuncusu. 16 Haziran'da grup açılış maçında Senegal ile karşılaşmaya hazırlanan Les Bleus için, Mbappé'nin uzun süreli bir sakatlığı felaket anlamına gelir.
Arbeloa, sağlık durumundaki gelişmeleri bekliyor
Madrid'in 94. dakikada Hector Bellerin'e attığı golle 1-1 berabere kaldığı Betis maçının ardından konuşan Arbeloa, yıldız oyuncusunun sahalara dönüşü için kesin bir tarih veremedi. Teknik direktör, Mbappé'yi oyundan alma kararının, oyuncunun sahadaki fiziksel durumuna göre alınan reaktif bir karar olduğunu belirtti.
Arbeloa gazetecilere, "Mbappe'nin ne sorunu olduğunu bilmiyorum" dedi. "Biraz rahatsızlık hissetti. Önümüzdeki birkaç gün içinde durumunun nasıl gelişeceğini göreceğiz." Oyuncunun yedek kulübesinin önünden geçip doğrudan soyunma odasına gittiği bildirildi.
Madrid'in giderek uzayan sakatlar listesi
Mbappe'nin olası sakatlığı, Madrid yönetiminin giderek uzayan sorunlar listesine bir yenisini daha ekliyor. Rodrygo'nun ciddi bir diz sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası'nda yer alamayacağı kesinleşirken, Bernabeu ekibi kritik bir dönemde hücum seçeneklerinin azaldığını görüyor.
Pazartesi günü yapılacak MR tetkikinin kesin sonucu ortaya koyacak olsa da, Mbappe'nin 3 Mayıs'ta Espanyol ile oynanacak maçta dinlendirilmesi yüksek olasılık. Kulübün sağlık ekibi, oyuncunun bu yaz Fransa'yı dünya sahnesinde temsil etme şansını tehlikeye atmadan, sezonun son haftalarında en azından bir süre sahada kalabilmesi için gece gündüz çalışacak.