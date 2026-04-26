Kylian Mbappé'nin sakatlığı ne kadar ciddi? Real Madrid, "olumlu" haberler aldı ancak Fransız forvetin sol diz arkasındaki sakatlığı konusunda hâlâ endişeli

Tarama sonuçlarının olumlu olmasına rağmen, Fransız oyuncunun durumu henüz tamamen netleşmiş değil. Real Madrid, ligin bitmesine sadece beş maç kala Barcelona’nın 11 puan gerisinde kalarak şampiyonluk yarışından fiilen kopmuş durumda; ancak 10 Mayıs’ta oynanacak El Clásico’nun kapıda olması nedeniyle bu sakatlığın zamanlaması özellikle acımasız. Böylesine önemli bir maçta takımın ruhunu oluşturan oyuncuyu kaybetmek, teknik direktör Álvaro Arbeloa için büyük bir darbe olacaktır.

Endişe, İspanya'nın başkentinin çok ötesine uzanıyor; Fransız taraftarlar, bu yaz Kuzey Amerika'da düzenlenecek Dünya Kupası öncesinde nefeslerini tutuyor. Bu sezon 41 golle muhteşem bir formda olan Mbappé, Didier Deschamps'ın takımının kilit oyuncusu. 16 Haziran'da grup açılış maçında Senegal ile karşılaşmaya hazırlanan Les Bleus için, Mbappé'nin uzun süreli bir sakatlığı felaket anlamına gelir.