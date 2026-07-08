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Kylian Mbappé’nin intikam görevi! Les Bleus, Arjantinli “tüm zamanların en iyisi”nin acı hatıralarını silmeye çalışırken, Fransız süperstarın kafasında Lionel Messi var
Mbappé, Olise, Dembélé ve Barcola ile birlikte sahne alıyor
Les Bleus, sahip oldukları zengin hücum gücü nedeniyle pek çok kişinin gözünde bu turnuvaya favori olarak girmişti ve Mbappé’nin Ousmane Dembélé, Michael Olise ve Bradley Barcola ile birlikte parlamasıyla bu yüksek beklentileri karşılıyor.
63 gole ulaşarak ülkesinin tüm zamanların en golcü oyuncusu unvanını elde eden Mbappé, beş maçta yedi kez fileleri havalandırdı. Bu performans, Real Madrid’in “Galactico”sunu, Altın Ayakkabı ödülü için Arjantinli efsane Messi ile bir kez daha rekabete soktu.
Avrupa ve Güney Amerika’nın devleri, kuralamada zıt taraflarda ilerlerken, bu iki ismin en büyük sahnede yollarının yeniden kesişme ihtimali hâlâ yüksek. New York’un dış mahallelerinde kaderle bir başka randevu daha yaşanabilir.
- Getty/GOAL
Fransa ile Arjantin arasındaki son hesaplaşma gerçekleşebilir
Mbappe, eski Paris Saint-Germain takım arkadaşı Messi ile bir kez daha karşı karşıya gelme fırsatını memnuniyetle karşılayacaktır; zira kendisi, iki kez Dünya Kupası şampiyonu olma kararlılığını taşırken, tüm zamanların en büyük oyuncularından birinin aynı başarıya ulaşmasını engellemeye niyetlidir.
Fransa, dünya şampiyonluğu yolunda nispeten zorlanmadan ilerliyor; ancak Paraguay ile oynanan ve duyguların dorukta olduğu son 16 turu karşılaşmasında Mbappe’nin penaltısı maçı belirleyen faktör oldu. Arjantin ise aynı aşamada Mısır karşısında ciddi bir tehlikeyi atlatmayı başardı ve beş golün atıldığı nefes kesici bir maçın ardından bir şekilde galip geldi.
Les Bleus ve Albiceleste’nin yeniden karşılaşma planları yapmadan önce aşması gereken daha ciddi sınavlar var, ancak Mbappé’nin Messi’nin tacına bir kez daha ulaşmak için can attığı düşünülüyor.
Mbappé'nin 2026 Dünya Kupası'nda neden aklında Messi ve intikam var?
27 yaşındaki oyuncunun intikam almayı düşünüp düşünmeyeceği ve bu konuda en ön planda yer alan tanıdık bir rakibin olup olmadığı sorulduğunda, eski Fransa milli takım oyuncusu Saha – eniyi bahis sitelerinin adresi olan Freebets.com aracılığıyla GOAL’a şunları söyledi: “Kesinlikle. Benim görüşüme göre, bu Fransız takımında uzun süredir görmediğim bir tür dayanışma var.
“2006’da takımda olduğum zamanları hatırlıyorum; [Zinedine] Zidane, [Patrick] Vieira ve diğer tüm oyuncular bu yolun sonuna gelmişlerdi. Dolayısıyla ‘Tamam, her şeyi sahada bırakalım’ gibi bir zihniyete sahiptiler. Ve bu çocuklar da aynısını yapıyor. 25, 27 yaşındalar ve tarih yazma hissi içindeler; iyi oynuyorlar, eğleniyorlar.
“Bu ilham verici ve bana göre, PSG’nin son iki yıldır sergilediği ruhla aynı. Çok sağlamlar, ama aynı zamanda izlemesi de keyifli. Hızlı futbol oynuyorlar. Orta sahada tempoyu korurken kendilerine güveniyorlar. Çok etkilendim.
“Çok etkilendim ve Kylian Mbappé kesinlikle bunun en iyi örneği. Yani bu rövanşın bir tarihi var ve 2018’de de 2022’de de gerçekten iyi performans gösterip son adımı atamayan birkaç oyuncu var. Didier Deschamps’ın takımının izlediği bu yörüngeye ve yolculuğa baktığınızda, bu gerçekten inanılmaz.”
- Getty/GOAL
Çeyrek final eşleşmeleri: Fransa ve Arjantin’in bir sonraki maçı
Fransa, Perşembe günü Boston’daki Gillette Stadyumu’nda Fas ile karşılaşarak 2026 Dünya Kupası mücadelesine geri dönecek. Mbappé, bu maçta yine takımının hücum hattını yönetecek ve uzun süredir elde edemediği Ballon d’Or ödülü için ciddi bir aday olabileceği öne sürülüyor.
Sekiz Altın Top ödülüne sahip Messi, Arjantin bir kez daha galip gelirse bu yarışa yeniden dahil olabilir. Lionel Scaloni’nin takımı, Cumartesi günü çeyrek final mücadelesinde İsviçre ile karşılaşmaya hazırlanıyor.
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