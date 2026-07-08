Kylian Mbappé’nin intikam görevi! Les Bleus, Arjantinli “tüm zamanların en iyisi”nin acı hatıralarını silmeye çalışırken, Fransız süperstarın kafasında Lionel Messi var

Les Bleus, sahip oldukları zengin hücum gücü nedeniyle pek çok kişinin gözünde bu turnuvaya favori olarak girmişti ve Mbappé’nin Ousmane Dembélé, Michael Olise ve Bradley Barcola ile birlikte parlamasıyla bu yüksek beklentileri karşılıyor.

63 gole ulaşarak ülkesinin tüm zamanların en golcü oyuncusu unvanını elde eden Mbappé, beş maçta yedi kez fileleri havalandırdı. Bu performans, Real Madrid’in “Galactico”sunu, Altın Ayakkabı ödülü için Arjantinli efsane Messi ile bir kez daha rekabete soktu.

Avrupa ve Güney Amerika’nın devleri, kuralamada zıt taraflarda ilerlerken, bu iki ismin en büyük sahnede yollarının yeniden kesişme ihtimali hâlâ yüksek. New York’un dış mahallelerinde kaderle bir başka randevu daha yaşanabilir.