AFP
Çeviri:
Kylian Mbappé’nin Fransız yıldızına yaptığı büyük iltifattan sonra Michael Olise, beklentileri boşa çıkarmamayı umuyor
Mbappé, Olise’yi Fransa’nın geleceği olarak nitelendirdi
İkili arasındaki muazzam uyum, Fransa’nın Senegal’e karşı oynadığı ve 3-1 galibiyetle sonuçlanan açılış maçında tam anlamıyla gözler önüne serildi; bu maçta Mbappé iki gol attı ve her iki golün asistini de Olise yaptı. Real Madrid’in süperstarı, Olise’nin takım üzerindeki etkisini değerlendirirken sözünü sakınmadı ve 24 yaşındaki oyuncuyu Fransız futbolunun hem bugünü hem de geleceği için hayati bir parça olarak nitelendirdi.
L'Équipe'ye verdiği röportajda Mbappé, eski Crystal Palace oyuncusunu överek şöyle konuştu: “O, hem bugünün hem de yarının oyuncusu. Oyununda o zarafet ve vizyon var. Onunla çok iyi anlaşıyorum. Son günlerde birlikte Fransızca konuşuyoruz. Fransızcasını iyi konuşuyor. Ama yine de, o tür bir kişiliğe sahip ki, siz medya mensupları, Fransızcasının gelişip gelişmediğini muhtemelen asla bilemeyeceksiniz, çünkü sizinle pek konuşmuyor (güler). Bundan hoşlanmıyor; o böyle biri işte. Michael içe dönük biridir. Sözlerini dikkatli ve az seçer. Ama ayakları onun adına konuşur. Onu olduğu gibi kabul edin. Asla değişmeyecek. Olağanüstü bir oyuncu olmasının yanı sıra, harika bir insandır da.”
- AFP
Olise, kaptanın sözlerine yanıt verdi
Milli takımında 18 maça çıkıp 7 gol atan Olise, kaptanın yorumları karşısında alçakgönüllü bir tavır sergiledi. Bu alçakgönüllülük, kanat oyuncusunun Bayern Münih'te geçirdiği olağanüstü 2025-26 sezonunun ardından geldi. O sezon, tüm turnuvalarda 52 maça çıkan oyuncu, 22 gol attı ve 31 asist yaptı. Dünyanın en iyi oyuncularından biri tarafından övülmenin getirdiği büyük beklentilere rağmen, kanat oyuncusu formunu korumaya ve profesyonel olarak gelişmeye odaklanmış durumda.
“Ah, bu muazzam bir iltifat. Katılıyor muyum? Hayır. Yani bunu duymak hoş, özellikle de Kylian’dan gelince. Birlikte oynadığınız, saygı duyduğunuz ve futbolda zaten çok şey başarmış birinden geldiğinde, bence bu tür sözleri duymak her zaman hoştur. Şu an için şunu söyleyebilirim ki, evet, ben bugünün oyuncusuyum. Sıkı çalışmaya devam edersem ve ayaklarımın yere basmasını sağlarsam, o zaman gerçekten de geleceğin oyuncusu olmayı umuyorum,” dedi Olise yakın zamanda verdiği bir röportajda.
Bayern Münih’te kendine bir yer edinmek
Bu kanat oyuncusunun gelişimi, Bundesliga’ya transferinden bu yana hızla yükseldi. Olise, 2024 yazında Crystal Palace’tan Bayern Münih’e beş yıllık bir sözleşmeyle katıldı ve o günden bu yana olağanüstü performanslar sergiledi; bu performansları sayesinde hem 2024–25 sezonunda Bundesliga’da “Sezonun Çaylak Oyuncusu” hem de 2025–26 sezonunda prestijli “Sezonun En İyi Oyuncusu” ödüllerini kazandı. Teknik yeteneğini golcü içgüdüsüyle birleştirme becerisi, onu hem kulübü hem de milli takımı için vazgeçilmez bir isim haline getirdi. Almanya’da son dönemde elde ettiği başarılar ise, uluslararası sahnedeki yükselişine dair oluşan heyecanı haklı çıkarmaya yetti.
Olise’in saha dışındaki sakin kişiliği, sahadaki dinamik formuyla tezat oluşturuyor. Deschamps’ın kadrosunda düzenli olarak yer alan kanat oyuncusu, Mbappé ve Dembélé ile birlikte Dünya Kupası’nda güçlü bir hücum hattı oluşturuyor. Geçen sezon Bundesliga ve DFB-Pokal’ı kazanarak iç sahada çifte kupayı elde eden Olise, şimdi 1998 ve 2018’deki zaferlerin ardından, bir önceki turnuvanın ikincisi olan Fransa’yı üçüncü dünya şampiyonluğuna taşımayı hedefliyor. 2024’te Olimpiyat gümüş madalyasını kazanmış olan oyuncu, şimdi ilk büyük uluslararası kupasını kazanmaya can atıyor.
- AFP
Real Madrid’in yalanlamasının ardından Olise, dikkatini Irak’a çevirdi
Son transfer haberleri, Olise’yi Real Madrid’e yaz aylarında gerçekleşecek sansasyonel bir transferle güçlü bir şekilde ilişkilendirmiş ve kulüp düzeyinde Mbappé ile bir araya gelme olasılığını gündeme getirmişti. Ancak İspanyol devi, oyuncu için herhangi bir görüşme yapılmadığını belirten resmi bir açıklama yayınlayarak bu spekülasyonlara hızla son verdi. Sonuç olarak, Bayern Münih’in yıldızı artık tüm dikkatini Fransa’nın Irak ile oynayacağı Dünya Kupası grup aşaması maçına verecek; zira Les Bleus, galibiyet elde ederek bir sonraki tura yükselmeyi garantilemek istiyor.