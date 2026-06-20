Kylian Mbappé’nin Fransız yıldızına yaptığı büyük iltifattan sonra Michael Olise, beklentileri boşa çıkarmamayı umuyor

İkili arasındaki muazzam uyum, Fransa’nın Senegal’e karşı oynadığı ve 3-1 galibiyetle sonuçlanan açılış maçında tam anlamıyla gözler önüne serildi; bu maçta Mbappé iki gol attı ve her iki golün asistini de Olise yaptı. Real Madrid’in süperstarı, Olise’nin takım üzerindeki etkisini değerlendirirken sözünü sakınmadı ve 24 yaşındaki oyuncuyu Fransız futbolunun hem bugünü hem de geleceği için hayati bir parça olarak nitelendirdi.

L'Équipe'ye verdiği röportajda Mbappé, eski Crystal Palace oyuncusunu överek şöyle konuştu: “O, hem bugünün hem de yarının oyuncusu. Oyununda o zarafet ve vizyon var. Onunla çok iyi anlaşıyorum. Son günlerde birlikte Fransızca konuşuyoruz. Fransızcasını iyi konuşuyor. Ama yine de, o tür bir kişiliğe sahip ki, siz medya mensupları, Fransızcasının gelişip gelişmediğini muhtemelen asla bilemeyeceksiniz, çünkü sizinle pek konuşmuyor (güler). Bundan hoşlanmıyor; o böyle biri işte. Michael içe dönük biridir. Sözlerini dikkatli ve az seçer. Ama ayakları onun adına konuşur. Onu olduğu gibi kabul edin. Asla değişmeyecek. Olağanüstü bir oyuncu olmasının yanı sıra, harika bir insandır da.”