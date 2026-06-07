Elbette, saha dışı ciddi olayların gölgesinde felaket bir sezon yaşanmasaydı bu Real Madrid olmazdı; Mbappé de birden fazla kez bu olayların merkezinde yer aldı; hatta sezonun son günlerinde taraftarlar ona sırt çevirdi.

The Athletic'e göre, 27 yaşındaki oyuncu, Nisan ayı sonlarında Real Betis ile oynanan maçtan önce kulübün teknik kadrosundan biriyle çirkin bir tartışmaya girdi. Antrenman maçında kendisine ofsayt kararı veren bir antrenöre hakaretler yağdıran Mbappe, bu olayla, kulübü saran zehirli atmosferi yansıtmış oldu.

Mbappe daha sonra Betis maçında hamstring sakatlığı geçirdi, ancak Madrid'in Valdebebas antrenman tesislerinde iyileşmek yerine, izin günlerini kız arkadaşı, ünlü İspanyol aktris Ester Exposito ile Sardunya'ya tatile gitmek için kullandı ve kulübü La Liga'da Espanyol ile karşılaşırken bir yatta fotoğraflandı.

Bu karar, hem kulüp içinde hem de dışarıdan eleştirilere yol açtı. Arbeloa oyuncusunu savunurken, internette "Mbappe gitsin" başlıklı bir imza kampanyası hızla yayıldı ve 24 saatten az bir sürede 12 milyon imza topladı, sonunda 70 milyonu aştı. Forvet, Real'in Barça'ya şampiyonluğu kaptırdığı Clasico'yu kaçırdı çünkü hala formda olmadığı düşünülüyordu. "Rahatsızlık" nedeniyle yedek oyuncularla antrenmana katılmaktan kaçındı ve Mayıs ortasında Real Oviedo maçında yedek kulübesine geri döndü.

Ancak bu durum Mbappe'nin kendisinin de itiraz ettiği bir konuydu; yedek olarak oyuna girdikten sonra alışılmadık bir şekilde durup basına konuşan forvet, "yüzde 100" formda olduğunu açıkça belirtti ve Arbeloa'nın kendisine "dördüncü tercih edilen forvet" konumuna indirildiğini söylediği için maça ilk 11'de başlamadığını iddia etti. Daha sonra Fransız oyuncunun hayal kırıklığının Alonso'nun kovulmasından kaynaklandığı bildirildi.

Arbeloa, kısa süre sonra bu iddiaları yalanlamak zorunda kaldı. Mbappe'nin açıklamalarıyla ilgili sorulara maruz kaldığı basın toplantısında şunları söyledi: "Beni yanlış anlamış olmalı, hiçbir zaman onun dördüncü tercih forvet olduğunu söylemedim. Dört gün önce bir maçta yedek kulübesinde yer alacak kadar formda bile olmayan bir oyuncu bugün ilk 11'de başlamamalıydı."

The Athletic, o dönemde "soyunma odasından yönetim kuruluna kadar" Mbappe'ye yönelik "artan bir hayal kırıklığı" olduğunu bildirmişti. Yaygın eleştirilere yanıt olarak, Mbappe'nin çevresi yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Eleştirilerin bir kısmı, kulüp tarafından sıkı bir şekilde denetlenen iyileşme süreciyle ilgili unsurların aşırı yorumlanmasına dayanıyor ve Kylian'ın takıma olan bağlılığını ve günlük çalışmasını yansıtmıyor."