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Krishan Davis

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Kylian Mbappé'nin Dünya Kupası serüveni: Fransa'nın yıldızının en sevdiği turnuva, Real Madrid'in gözden düşmüş oyuncusunun unutulması gereken bir sezonun ardından tam da doğru zamanda geliyor

Analysis
Fransa
K. Mbappe
Dünya Kupası
Real Madrid
La Liga
FEATURES

2026 Dünya Kupası'nın başlamasına günler kalmışken Kylian Mbappé'nin etrafında daha fazla heyecan olmaması tuhaf, ancak bunu muhtemelen Real Madrid'de geçirdiği, büyük ölçüde unutulmaya değer bir kulüp sezonuna bağlayabilirsiniz. Sezonun son haftalarında istenmeyen kişi haline geldikten sonra Bernabéu'nun o kaynayan atmosferinden uzaklaşmış olmaktan büyük bir rahatlık duyacak ve dikkatini Kuzey Amerika'da Fransa ile tarih yazmaya verecektir.

Mbappé, golcü kimliğini koruduğu ancak bir kez daha büyük bir kupa kazanamadığı çalkantılı bir sezonun ardından turnuvaya katılıyor. Madrid’in sezonu, sahne arkasında yaşanan ciddi dramların gölgesinde çöküşe geçerken, Mbappé hem taraftarlar hem de kulüp yönetimi nezdinde son derece sevimsiz bir figür haline geldi.

Dünyanın en ünlü futbol kulübünü çevreleyen keskin gözlerden uzaklaşan 27 yaşındaki oyuncu, artık dikkatini Fransa milli takımına ve 2022 finalindeki yenilginin ardından Dünya Kupası tacını geri alma misyonuna yöneltebilir. Sahada neler yapabileceğini herkese hatırlatma fırsatını kesinlikle keyifle değerlendirecektir.

Madrid'de unutulacak bir sezonun ardından Mbappé, Kuzey Amerika'da tarihe geçecek daha büyük başarıların peşine düşecek ve onun bunu başaramayacağına bahse girmek aptallık olur.

  • Kylian Mbappe Real Madrid 2025-26Getty

    Üzerine düşeni yapmak

    Dünya Kupası'nın başlama vuruşuna doğru zaman ilerlerken Mbappé'nin etrafındaki heyecan dalgasının hâlâ sadece hafifçe kaynıyor olması tuhaf. Madrid'in sezonu, kulübün yüksek standartlarına göre oldukça felaket geçse de, bu forvet kesinlikle üzerine düşeni yaptı.

    Mbappe, bir kez daha verimli bir bireysel sezonun ardından turnuvaya katılıyor. La Liga'da 25 gol atarak bir kez daha 40 gol barajını aştı ve Şampiyonlar Ligi ile Copa del Rey'de 17 gol daha ekledi.

    Ancak, 2025-26 sezonunun olağanüstü geçen ilk yarısının ardından, ikinci yarıda çok daha az etkili oldu. Şubat ortasından sezon sonuna kadar, ufak tefek sakatlıklar, saha dışı tartışmalar ve geçici teknik direktör Alvaro Arbeloa ile olan ilişkisine dair sorular arasında sadece dört gol attı.

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  • MbappeGetty Images

    Kupasız

    Mbappé'nin sezonun kritik dönemlerinde gösterdiği verimsizliğin Madrid'in hedeflerine katkıda bulunmadığını söylemek muhtemelen doğru olur; zira bu durum, Fransız oyuncunun 2024 yılında Paris Saint-Germain'den Bernabéu'ya yaptığı sansasyonel bedelsiz transferinden bu yana üst üste ikinci kez büyük bir kupa kazanamamasına yol açtı.

    Xabi Alonso'nun kovulmasının ardından Los Blancos, Copa del Rey'de 16 turunda alt sıralarda yer alan Albacete'ye elendi ve Mbappe'nin her iki maçta da gol atmasına rağmen, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde açıkça üstün olan Bayern Münih'i geçemedi.

    Mayıs ayında Clasico'da ezeli rakibi Barcelona'ya yenilerek lig şampiyonluğunu kaptırmaları, Hansi Flick'in takımının sekiz puan gerisinde bitirmeleri, elbette ki bu acıyı daha da artırdı.

    Kişisel düzeyde ise, takımın değerli forveti, ayrıldığından bu yana eski kulübü PSG'nin üst üste ikinci Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanmasını izlemek zorunda kaldı; bu, onun PSG'den ayrılma nedeni olan kupa idi.

  • arbeloa mbappe(C)Getty Images

    Tartışmalara yol açmak

    Elbette, saha dışı ciddi olayların gölgesinde felaket bir sezon yaşanmasaydı bu Real Madrid olmazdı; Mbappé de birden fazla kez bu olayların merkezinde yer aldı; hatta sezonun son günlerinde taraftarlar ona sırt çevirdi.

    The Athletic'e göre, 27 yaşındaki oyuncu, Nisan ayı sonlarında Real Betis ile oynanan maçtan önce kulübün teknik kadrosundan biriyle çirkin bir tartışmaya girdi. Antrenman maçında kendisine ofsayt kararı veren bir antrenöre hakaretler yağdıran Mbappe, bu olayla, kulübü saran zehirli atmosferi yansıtmış oldu.

    Mbappe daha sonra Betis maçında hamstring sakatlığı geçirdi, ancak Madrid'in Valdebebas antrenman tesislerinde iyileşmek yerine, izin günlerini kız arkadaşı, ünlü İspanyol aktris Ester Exposito ile Sardunya'ya tatile gitmek için kullandı ve kulübü La Liga'da Espanyol ile karşılaşırken bir yatta fotoğraflandı.

    Bu karar, hem kulüp içinde hem de dışarıdan eleştirilere yol açtı. Arbeloa oyuncusunu savunurken, internette "Mbappe gitsin" başlıklı bir imza kampanyası hızla yayıldı ve 24 saatten az bir sürede 12 milyon imza topladı, sonunda 70 milyonu aştı. Forvet, Real'in Barça'ya şampiyonluğu kaptırdığı Clasico'yu kaçırdı çünkü hala formda olmadığı düşünülüyordu. "Rahatsızlık" nedeniyle yedek oyuncularla antrenmana katılmaktan kaçındı ve Mayıs ortasında Real Oviedo maçında yedek kulübesine geri döndü.

    Ancak bu durum Mbappe'nin kendisinin de itiraz ettiği bir konuydu; yedek olarak oyuna girdikten sonra alışılmadık bir şekilde durup basına konuşan forvet, "yüzde 100" formda olduğunu açıkça belirtti ve Arbeloa'nın kendisine "dördüncü tercih edilen forvet" konumuna indirildiğini söylediği için maça ilk 11'de başlamadığını iddia etti. Daha sonra Fransız oyuncunun hayal kırıklığının Alonso'nun kovulmasından kaynaklandığı bildirildi.

    Arbeloa, kısa süre sonra bu iddiaları yalanlamak zorunda kaldı. Mbappe'nin açıklamalarıyla ilgili sorulara maruz kaldığı basın toplantısında şunları söyledi: "Beni yanlış anlamış olmalı, hiçbir zaman onun dördüncü tercih forvet olduğunu söylemedim. Dört gün önce bir maçta yedek kulübesinde yer alacak kadar formda bile olmayan bir oyuncu bugün ilk 11'de başlamamalıydı."

    The Athletic, o dönemde "soyunma odasından yönetim kuruluna kadar" Mbappe'ye yönelik "artan bir hayal kırıklığı" olduğunu bildirmişti. Yaygın eleştirilere yanıt olarak, Mbappe'nin çevresi yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Eleştirilerin bir kısmı, kulüp tarafından sıkı bir şekilde denetlenen iyileşme süreciyle ilgili unsurların aşırı yorumlanmasına dayanıyor ve Kylian'ın takıma olan bağlılığını ve günlük çalışmasını yansıtmıyor."

  • Kylian MbappeGetty

    Yuhalamalardan kaçmak

    Mbappe, şampiyonluğun Barcelona’ya altın tepside sunulmasının ve orta saha oyuncuları Aurelien Tchouameni ile Federico Valverde arasında yaşanan, artık herkesin bildiği soyunma odası kavgasının ardından oynanan Oviedo maçında, Bernabeu’daki ev sahibi taraftarlar tarafından yuhalanıp ıslık atılan birçok Madrid oyuncusundan biriydi.

    Hatta forvetin, huysuzluğu ile ünlü taraftarların öfkesinden kaçınmak için sezonun son iki iç saha maçında oynamamayı tercih edeceği bile bildirildi, ancak sonunda hem Oviedo hem de Athletic Club maçlarında forma giydi ve son gün Athletic Club'a gol attı.

    Ancak Mbappe, çalkantılı bir kulüp sezonunu geride bıraktığı ve artık Fransa ile en sevdiği etkinlik olan Dünya Kupası'na odaklanabileceği için büyük bir rahatlama hissedecektir. Ancak böylesine olumsuz bir sezonun ne gibi etkileri olacağı henüz bilinmiyor.

    Mbappe, Mart ayındaki milli takım arası sırasında, büyük uluslararası turnuvalarda başarıya ulaşmak için kulüp düzeyinde iyi bir hazırlık yapmanın şart olduğunu vurguladı. "Bu tartışmaya açık bir konu değil. İki Dünya Kupası'nda oynadım, birini kazandım, diğerinde finale çıktım," dedi. "Nasıl hazırlandım? Kulübümle tüm maçlara çıkarak."

  • Kylian Mbappe 2018 World Cup trophy kissGetty Images

    Dünya Kupası efsanesi

    Mbappé, Dünya Kupası'nı sabırsızlıkla bekliyor; bunun sebebi sadece Fransa'nın son üç turnuvada ikinci kez şampiyonluk favorileri arasında yer alması değil. Kişisel açıdan bakıldığında, futbolun en büyük turnuvasının zengin tarihindeki en büyük oyuncularından biri olarak adını yazdırmak için birçok rekoru kırmaya çalışacak.

    2018'de Rusya'da 19 yaşında dört gol atarak Les Bleus'u zafere taşıyarak Pele'yi taklit eden Mbappe, 2022'de de yine durdurulamazdı. Didier Deschamps'ın takımı Katar'daki finalde Arjantin'e karşı kıl payı yenildi, ancak Mbappe turnuvada sekiz gol attı; bunlara, tarihe geçecek bir maçta attığı inanılmaz hat-trick de dahildi.

    Bu yaz, Mbappe'nin gözü daha büyük bir tarihte. Şu anda sıralamada Olivier Giroud'un (56 gol) sadece bir gol gerisinde olduğu için, Kuzey Amerika'da Fransa'nın en golcü oyuncusu olacağı kesin ve bunu başardığında, efsanevi Just Fontaine'i (13 gol) geçerek ülkesinin en golcü Dünya Kupası oyuncusu olacak.

    Tabii ki, turnuva tarihinin en golcü oyuncusu olma ihtimali de var. Hem Mbappé (12) hem de Lionel Messi (13), Miroslav Klose'nin Almanya formasıyla attığı toplam 16 gole çok yakınlar ve en az bir Dünya Kupası daha oynayacağı düşünülürse, Fransız oyuncu rakiplerinden çok daha önde yer alma şansına sahip.

  • Kylian Mbappe France 2026Getty

    "Mirasım için deli oluyorum"

    Etrafındaki gürültüye ve kulüp sezonundaki olumsuzluklara rağmen, Mbappé bu yaz karşısına çıkan fırsatın öneminin farkında; Fransa ile hem bireysel hem de takım olarak tarihe geçmeyi hedefliyor.

    "Ülkenizi temsil etmekten daha güzel bir şey yoktur, uluslararası futbolcuların seçkinleri arasına girersiniz," dedi Mbappe geçtiğimiz günlerde Vanity Fair'e. "Herkesin bizden mucizeler yaratmamızı beklediği bizim gibi bir durumda olmak zor. Ama mucizeler sadece sahada gerçekleşir; maçtan önce oyun oynamaya gerek yoktur.

    "Ben takımın kaptanıyım. Artık durum farklı. Sorumluluk da farklı. Ama buna hazırım, takımımı en büyük sahneye taşımaya hazırım ve umarım Paris'e ve Şanzelize'ye kupayla döneceğiz.

    "Bence oynarken miras hakkında düşünmezsiniz. Performansınızı sergilemeyi ve kupayı eve getirmeyi düşünürsünüz. Kazanırsak ve ben kazanırsam, bu ülkenin mirası ve benim mirasım için kesinlikle çılgınca olacak."

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